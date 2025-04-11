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Россия наращивает госдолг

Согласно проекту федерального бюджета, на 1 января 2026 года внутренний госдолг России должен быть не более 29,39 трлн рублей, а внешний — $61,1 млрд.

Кроме того, ожидается, что отношение общего объема госдолга к валовому внутреннему продукту (ВВП) вырастет с 15,7% на конец 2024 года до 16,5% в 2025 году. Далее оно должно увеличиться до 17,4% в 2026 году, достигая 18,1% в 2027 году. Премьер-министр Михаил Мишустин в 2024 году заявил, что уровень внешнего долга России является безопасным.

Доля внутреннего долга в общей структуре госдолга будет составлять 83% в 2025 году, 85% в 2026 году и 87% в 2027 году.

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Алина Джусь/"Газета.Ru"

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