Почему американцы ждут развала США

США празднуют большой юбилей: 4 июля исполняется ровно 250 лет с момента, когда Америка объявила независимость от Великобритании. Казалось, страна преодолела еще один важный исторический рубеж — можно только порадоваться! Однако американцам сейчас совсем не до праздника.

Всю глубину тревоги продемонстрировал опрос агентства Reuters, который опубликовали за две недели до юбилея. Цифры, прямо скажем, оптимизмом не пышут. 70% американцев больше не считают свою страну величайшей нацией на Земле. 64% убеждены, что американская демократия находится в опасности. А 38% вообще не верят, что США протянут еще 250 лет как единое государство. Причем в зависимости от партии картина сильно различается: если республиканцы еще верят в «ту самую Америку», то среди демократов царит глубокий пессимизм.

Очевидно, что к юбилею Штаты подошли с глубоким мировоззренческим кризисом. Отчасти, кстати, похожим на тот, что переживало наше общество на закате существования СССР. Да, в США вроде как нет официальной идеологии, и никто не обещал ударными темпами построить коммунизм. Но стройный образ светлого будущего там тоже был: знаменитая «американская мечта», которая сулила всеобщее процветание благодаря добросовестному труду и свободе.

Однако в XXI веке эта идеологическая концепция начала жесточайше сбоить. Первые вопросы начали появляться еще у поколения американских миллениалов, родившихся в 1981-1996 гг. Их родители стремительно богатели, скупали недвижимость, ездили по заграницам. Дети же почему-то сидят по уши в кредитах, еле сводят концы с концами и никак не могут увидеть свет в конце туннеля. Родители объясняют им, что для успеха нужно просто работать так же усердно, как они. Дети же не могут взять в толк, почему при сопоставимых усилиях предыдущие поколения даже статистически богаче их в 10 раз.

На этом образ труда как абсолютной добродетели ломается. Быть может, ответ кроется в свободе? Ну, американцы вроде как могут свободно выбирать президента и парламент. Но конгресс все равно полнится 90-летними стариками, которые ничего не хотят менять и уходят со своих постов сразу на тот свет. Президенты говорят красивые и правильные слова, но едва они попадают в Белый дом, как начинают ехать по уже проторенной дорожке, не предлагая способов радикально улучшить ситуацию.

Получается, свобода тоже не работает. И для молодого поколения в США «американская мечта» становится примерно таким же анекдотом, как и «светлое коммунистическое будущее» для советского человека. За сломом образа будущего неизбежно последовала всеобщая дезориентация. Всем ясно, что система больше не работает как надо. Но что нужно сделать, чтобы она заработала? И в какую сторону стране следует меняться?

На эти вопросы у американского общества сложилось два полярных ответа. Правые консерваторы верят, что Америку спасет ренессанс прагматизма: абсолютно свободный рынок, ставка на крупных предпринимателей, максимальная эффективность госрасходов и отказ от жестких идеологических установок, на которых ранее строилась международная политика страны.

Прогрессивные левые американцы убеждены, что от столпов либеральной демократии отказываться ни в коем случае нельзя. Они видят выход в глубокой перестройке экономики со справедливым распределением национальных богатств. А вот к большому бизнесу (особенно в сфере высоких технологий) относятся с большой настороженностью. Левые видят в нем авторитарные замашки и призывают противостоять «технофеодалам» так же жестко, как и «недемократическим» соперникам США в мире.

Пока что оба выхода — не более чем общие наброски, которые еще предстоит проверить на практике. Ожидалось, что эпоха больших общественных экспериментов начнется с президентства Трампа. Тот действительно обещал чуть ли не правую революцию. Даже начал претворять идеи в жизнь, но быстро выяснилось, что никакого стройного плана в его действиях не было. В высоких материях Трамп не витает, думает только о себе и вообще будь его воля — он бы застраивал Вашингтон золотыми бальными залами и триумфальными арками, а не вот это вот все.

В этом смысле подход Трампа к празднованию 250-летия Америки получился не меньшим разочарованием для его сторонников, чем война с Ираном. Люди ждали, что президент США изложит некую политическую программу — или на худой конец подведет символические итоги того пути, который уже прошла страна. Но вместо этого Трамп наперебой рассказывает про собственные достижения, и многим становится не очень понятно: то ли страна уже празднует свой 250-летний юбилей, то ли еще не закончила отмечать 80-летний юбилей своего президента.

Изрядно разочаровавшись в правом повороте, Америка теперь заглядывается на левый фланг. Нацию ему пока не доверяют, но на местном уровне уже активно «пробуют на зуб». Яркий пример — Зохран Мамдани, первый открытый социалист, который возглавил Нью-Йорк. Первые ласточки появились именно в крупных городах не случайно — их жители больше всего страдают от проблем, о которых я говорил. И если их политика окажется удачной, то уже вскоре социалисты смогут претендовать и на более высокие государственные посты.

Что в таком случае будут делать их соперники? Ну, они могут смириться — либо пойти на принцип и увести свою часть Америки в свободное плавание. Полагаю, если в следующие 250 лет история США пойдет именно по такому пути, то к моменту цивилизованного (или нецивилизованного) развода их уже никто не осудит.

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