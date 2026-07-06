БПЛА впервые долетели до Омска. Что было целью атаки ВСУ?

Беспилотники ВСУ впервые долетели до Омска. БПЛА преодолели 2500 км от украинской границы и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из крупнейших в мире. Над городом поднялся столб черного дыма. На этом фоне в местном аэропорту ограничили взлет и посадку самолетов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украинские беспилотники впервые достигли северного промышленного узла Омска и нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу (ОНПЗ), расположенному в 2500 километрах от границы, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

«Вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ. [Средства] ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников», — отметил он.

Количество сбитых над городом дронов не называется. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Оперативные службы предпринимают необходимые меры по ликвидации последствий, подчеркнул губернатор.

Омский НПЗ — один из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России и один из крупнейших в мире. Установленная мощность предприятия — порядка 20,5 млн тонн нефти в год, глубина переработки нефти — до 100%. Завод выпускает более 50 наименований продукции, производит топливо «Евро-5».

«ОНПЗ входит в число ключевых предприятий для обеспечения топливной безопасности страны и является одним из крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса», — говорится на сайте предприятия.

Примечательно, что незадолго до атаки на предприятие, 18 июня, Хоценко встретился с новым гендиректором Омского НПЗ Кириллом Морозовым. Глава региона сообщил, что Морозов работал над проектами модернизации ОНПЗ, в которые «Газпром нефть» инвестировал свыше 500 млрд рублей.

После удара по предприятию Хоценко призвал местных жителей не приближаться к обломкам, не записывать видео и не вести фотосъемку.

Как утверждает новостной портал Ngs55.ru, над Омском поднялся столб черного дыма, который был хорошо виден из разных районов города . Издание не стало публиковать фотографию, присланную читателями, поскольку в регионе с 1 июля запретили размещение информации о работе ПВО и последствиях атак БПЛА. За нарушение грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако в сети распространяется видеоролик с пролетом БПЛА, предположительно, над Омской областью, опубликованный Telegram-каналом «Осторожно, новости».

По информации РСЧС Омской области, режим беспилотной опасности в регионе действовал на протяжении шести часов — с 15:15 до 21:15 по местному времени (с 12:15 до 18:15 мск). Звучали сирены системы оповещения.

На этом фоне в аэропорту Омска впервые вводились ограничения на взлет и посадку самолетов. В Омском аэропорту сообщили, что на запасные аэродромы ушли самолеты, выполнявшие рейсы по маршрутам Сургут — Новосибирск, Санкт-Петербург — Сургут, Москва — Новосибирск и Ташкент — Астана. После снятия ограничений воздушные судна вернутся в Омск.

Новый FP-1

Совладелец и главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман в социальной сети Х утверждает, что во время удара по Омскому НПЗ применялась новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1.

«Омский НПЗ встречает новый FP-1!» — написал он.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец не исключает, что украинская армия могла атаковать Омск с помощью беспилотников, оснащенных реактивными двигателями.

«У ВСУ появились модернизированные беспилотники с реактивным двигателем, на которые они переходят. Они действительно летают на 1000–1500 километров. А по некоторым данным, могут достигать и 2500 километров. Сейчас на Западе им очень помогают именно этим классом дронов», — отметил он в беседе с News.ru.

В России на этом фоне «стахановскими темпами работает вся конструкторская, технологическая и инженерная мысль, чтобы научиться истреблять беспилотники этого типа», уточнил он. Пока же систем ПВО, способных на 100% поражать реактивные БПЛА, не существует, добавил Баранец.