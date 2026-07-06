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Не дожили до 50: звезды, которые умерли от болезней сердца

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6 июля в мире отмечается Международный день кардиолога — профессиональный праздник врачей, которые ежедневно помогают пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. По данным Всемирной организации здравоохранения, именно болезни сердца и сосудов остаются главной причиной смертности в мире, ежегодно унося около 20 миллионов жизней. При этом инфаркты и другие острые сердечные заболевания давно перестали считаться проблемой исключительно пожилых людей — сегодня от них все чаще умирают совсем молодые люди.

В Международный день кардиолога «Газета.Ru» вспоминает звезд, чьи сердца остановились слишком рано.

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