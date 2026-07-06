Над Россией сбили более 500 беспилотников. Военная операция, день 1594-й

🔴 Повреждения объектов инфраструктуры зафиксированы в районах портов Усть-Луга и Высоцк Ленинградской области, без пострадавших, сообщил губернатор.
🔴 Два человека получили осколочные ранения в результате массовой атаки дронов ВСУ на Ярославль, сообщил глава региона Михаил Евраев.
Европейские призывы к миру ничего не стоят, это прикрытие для разработки вооружения против России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Белый дом анонсировал встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре.
ВС РФ «в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру» на российской территории нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса, а также военным аэродромам Украины, сообщили в Минобороны.
Администрация президента США считает, что Украина должна придерживаться оборонительной тактики, заявил The Times американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
🔴 Средства ПВО за ночь перехватили 519 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня 1594-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.