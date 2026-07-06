Над Россией сбили более 500 беспилотников. Военная операция, день 1594-й

Средства ПВО за ночь перехватили 519 украинских беспилотников над российскими регионами. ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и ВПК, а также военным аэродромам Украины. Белый дом анонсировал встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью The Times рассказал, что в Вашингтоне считают, что Киев должен придерживаться оборонительной тактики. «Газета.Ru» ведет хронику событий.