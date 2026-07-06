«Честно сказать, не рад». Кадыров заявил, что вынужденно идет на выборы главы Чечни

Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули кандидатом на сентябрьские выборы главы региона. Он признался, что идет на выборы «вынужденно» и «выбрал бы другого кандидата». В Кремле выражали надежду, что избиратели поддержат кандидатуру Кадырова. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности участвовать в предстоящих выборах главы региона. В беседе с журналистами политик подчеркнул, что идет на этот шаг под влиянием обстоятельств.

«Честно сказать, не рад <...> Я вынужденно, можно сказать, иду на выборы. Я уверен, что народ поддержит. Если народ поддержит, то для народа служить готов», — приводит его слова ТАСС.

49-летний Кадыров признался, что «выбрал бы другого кандидата» , поскольку руководство регионом — «большая ответственность» и «сложная задача».

Глава Чечни заверил, что власти республики работают как хорошие часы — они сохранят прежний вектор развития и продолжат текущую деятельность. Он пояснил, что не станет давать жителям региона новых обещаний, поскольку в приоритете выполнение уже знакомых и проверенных задач, а дальнейшие шаги будут зависеть от обстановки в Чечне.

6 июля участники конференции регионального отделения «Единой России» в Грозном приняли единогласное решение выдвинуть Кадырова кандидатом на выборы главы республики.

Кадыров руководит Чечней на протяжении 19 лет. В феврале 2007-го его назначили временно исполняющим обязанности президента республики, официальное вступление в должность состоялось в апреле того же года. В сентябре 2010-го должность была переименована в «главу республики».

Кадыров переизбирался на этот пост в 2016 и 2021 годах, заручившись поддержкой 97,94% и 99,7% избирателей соответственно. Следующие выборы главы республики пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.

«Сыт по горло»

Кадыров неоднократно говорил о своей усталости от руководства регионом. В частности, в мае 2025-го политик заявил о своей возможной отставке.

« Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение . Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — цитирует его «Чечня сегодня».

Впоследствии Кадыров объяснил, что «многие не поняли смысл» его слов об отставке. Он подчеркнул, что не может принимать такое решение самостоятельно.

«Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин», — отметил он в своем Telegram-канале.

В декабре 2025-го Кадыров в эфире прямой линии на телеканале ЧГТРК «Грозный» признался, что «сыт по горло властью». При этом политик заявил о готовности участвовать в выборах главы региона в 2026 году, если такое предложение поступит от Путина.

«Я пойду на выборы, если президент предложит и народ поддержит. Но если меня спросить, то я уже сыт по горло властью и служением народу», — сказал Кадыров.

По его мнению, «новые силы, новые люди были бы более интересны».

В апреле 2026-го Путин принял Кадырова в Кремле, где поддержал решение главы региона выдвинуться на новый срок.

«Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас, под вашим руководством многое сделано в республике, она за последние годы просто кардинально поменялась. Это действительно большой, значимый и зримый результат для всех, кто в республике проживает», — подчеркнул глава государства.

Кадыров в ответ поблагодарил Путина и заверил, что будет и дальше «служить как пехотинец» .

В последние годы неоднократно появлялись слухи о том, что глава Чечни якобы тяжело болен. В частности, СМИ упоминали проблемы с почками и поджелудочной железой. Однако Кадыров регулярно опровергал подобные сообщения.

«Судя по тем сплетням, что распускают, то я не должен дожить до старости, хотя у меня все в порядке и здоровье отменное», — говорил он.