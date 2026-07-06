«Результат веры фейкам»: в поисках пропавших детей толпа в Туве едва не разгромила частный дом

В Туве пятые сутки продолжаются поиски двух пропавших девочек, которые, предположительно, ушли купаться и не вернулись. В республике эта тема приобрела широкий общественный резонанс на грани самосуда. Вечером в воскресенье большая толпа людей устроила в одном из частных домов города «обыск», предполагая, что пропавшие девочки могут находиться внутри. До этого в местных чатах появилась информация от ясновидящей, которая указала, что «энергетика детей» чувствуется именно в этом месте.

В Кызыле во время поисков двух пропавших девочек толпа людей попыталась штурмом взять частный дом, действуя по наводке женщины, называющей себя ясновидящей. Сотрудники правоохранительных органов остановили людей. В МВД уверяют, что жители дома не причастны к пропаже детей.

«По предварительным данным, группа неустановленных лиц, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, бросала камни в сторону частного дома и находившихся в нем граждан, где находились малолетние дети. В результате были повреждены оконные стекла», — сообщили в республиканском МВД.

Помимо этого, участники погрома не выполняли требования сотрудников полиции и оказывали им сопротивление. Итогом стало возбуждение уголовного дела по ст. 213 ч.2 УК РФ («Хулиганство») и ст. 318 ч. 1 ст. УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

На место происшествия выезжал министр внутренних дел республики Юрий Завьялов. Он лично пообщался с собравшимися и заявил, что пропавших детей в доме нет.

«Этот дом не причастен ни в коем случае. Мы продолжаем поисковые мероприятия», – заявил министр.

Завьялов попросил жителей не мешать работе следствия и призвал «лишний раз не провоцировать» конфликт. Он напомнил, что по факту исчезновения девочек возбуждено уголовное дело, поиски ведутся активно с привлечением множества волонтеров и неравнодушных жителей.

По поручению губернатора Владислава Ховалыга для поиска пропавших детей создан координационный республиканский штаб, который возглавил его заместитель Шолбан Сендаш.

«Вчерашние события — результат эмоций и веры фейкам. Прошу всех сохранять трезвый ум, доверять только официальным источникам и не мешать следствию. Сейчас каждый должен проявить максимальную ответственность: и родители, и общество, и службы», — заявил губернатор.

СК России по Тыве

Обстоятельства исчезновения

Две 13-летние девочки, подружки Амина и Айлана, пропали в Кызыле вечером 1 июля. Они вышли из дома около 18 часов и направились в сторону небольшого пляжа на берегу Енисея, где местные жители часто купаются. В республике стоит жаркая погода, воздух прогревается выше 30 градусов.

«По имеющейся информации, Амина была одета в синие джинсовые шорты, белые тапочки, белые носки, синяя футболка, волосы собраны в хвост, длиной до плеч», — говорится в объявлении о розыске республиканского МВД.

После начала поисков в окрестностях пляжа нашли телефоны подруг, которые лежали так, словно их аккуратно положили на это место. Потом в воде нашли часть обуви одной пропавшей девочки, а затем, за несколько километров вниз по течению, и второй.

«На сегодняшний день мы видим три основные версии безвестного исчезновения детей. Это возможное утопление малолетних, возможное совершение противоправных действий в отношении них и возможный суицид. Все эти версии отрабатываются», — рассказал журналистам глава республиканского СУ СК РФ Константин Столбин.

В поисках участвуют более 700 человек — волонтеры, сотрудники силовых ведомств, спасатели, родственники. Задействованы беспилотники и кинологи с собаками.

Губернатор Владислав Ховалыг проинформировал, что по состоянию на 6 июля поисковые отряды обследовали около 360 километров береговой зоны вниз по течению Енисея, но результатов пока нет.

«Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее найти детей. Официальная информация продолжит поступать оперативно», — отметил Владислав Ховалыг.

По его словам, после попытки штурма частного дома силовики «обозначили жесткую позицию по обеспечению общественной безопасности».

«Итоги вчерашней ночи подведены, любые новые попытки распространения фейков и подстрекательства будут немедленно пресекаться по закону», — отметил губернатор.