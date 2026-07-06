Пожарные машины у здания Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» после атаки ВСУ, 10 июня 2026 года

Великобритания спланировала июньскую атаку на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», заявила Служба внешней разведки России. Ведомство выяснило, что загрузкой полетных заданий занимались именно британские специалисты. Лондону придется ответить за этот удар, подчеркнули в СВР. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Великобритания и спецслужбы Соединенного Королевства стоят за июньской атакой украинского беспилотника на здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне с.г. был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, украинские военнослужащие занимались подготовкой БПЛА и их запуском, однако «полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты» . При этом истинные намерения Лондона, вероятно, скрывались от Киева, отмечается в публикации.

СВР считает, что выбор в качестве цели объекта, посвященного обороне города в период Крымской войны 1853 — 1856 годов (масштабного конфликта между Российской империей и коалицией Великобритании, Франции, Османской империи и Сардинского королевства), обусловлен геополитическим контекстом.

«Вблизи здания музея не было военных объектов. Дело в том, что украинский конфликт в Лондоне во многом воспринимают как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России», — подчеркнули в ведомстве.

В СВР обратили внимание, что сам музей служит для британцев болезненным напоминанием о той тяжелой кампании, которая унесла жизни множества представителей высшей знати королевства. В таких условиях уничтожение панорамы стало для «самолюбивого Альбиона» попыткой стереть память о героизме русского солдата, отметили в пресс-бюро.

«Печально, что в Лондоне так и не усвоили уроки прошлого. Убеждены, что за этот удар, как и за многие другие варварские преступления против народов России и Украины, британцам все равно придется ответить», — резюмировали в СВР.

Знаменитую панораму живописца-баталиста Франца Рубо «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» впервые представили публике в 1905 году, приурочив событие к 50-летию защиты города в Крымской войне. Высота картины составляла 14 метров, а длина — 115. На площади около 1610 квадратных метров художник изобразил более четырех тысяч персонажей.

В июне 1942 года во время Великой Отечественной войны здание музея загорелось из-за немецких авианалетов и обстрелов. Чтобы спасти полотно от огня, его пришлось разрезать. Удалось вывезти 2/3 картины — 86 отдельных фрагментов. Сначала их доставили в Новороссийск, а затем перевезли в Москву. Позже советские мастера отреставрировали и фактически воссоздали полотно по уцелевшим частям. Обновленный музей открылся к 100-летию обороны в 1954 году.

В ночь на 10 июня 2026 года Музей обороны Севастополя подвергся атаке украинского беспилотника. В результате удара произошел пожар. Огонь практически полностью уничтожил копию знаменитой панорамы. Ожидается, что реставрационные работы займут около пяти лет.

«Характерный штрих»

Атака на Музей обороны Севастополя показывает вовлеченность Великобритании в конфликт на Украине, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Участие Британии в украинском кризисе прекрасно известно. Разведка, танки, ракеты — Лондон вне всяких сомнений вовлечен в войну глубже некуда. И атака на музей в Севастополе — характерный штрих », — отметил он в разговоре с News.ru.

Парламентарий считает, что удары по британским военным заводам, которые производят технику для украинский армии, лишат Лондон желания атаковать Россию. Сейчас же «организатор и заказчик совершенно не страдают, как будто и вовсе не причастны к конфликту», заметил Журавлев.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сведения СВР, также обратила внимание на роль Британии.

«Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов», — сказала она в беседе с ТАСС.