Ходить в офисе в трусах — это теперь окей?

Вы тоже волнуетесь последнее время? Беспокойство, тревога, стремление все контролировать, напряжение и перенапряжение, усталость, бессонница или сонливость, апатия — список можете продолжить сами. Про хронический стресс за последние лет пять не написал только ленивый. Эта тема стала настоящей золотой жилой не только для психологов и коучей всех мастей, но еще и для нутрициологов, массажистов, тренеров, спа-терапевтов, парикмахеров, производителей чипсов и газировки, травяного чая, свечей, аромаламп и гелей для душа и всех маркетологов мира. Сложнее назвать, кто сегодня не борется с нашим стрессом — пожалуй, только сотрудники ГИБДД и налоговая инспекция. Все остальные «в деле». Заботятся о нашей нервной системе и днем, и ночью — если, конечно, вы готовы заплатить за снятие напряжения хотя бы лайком под постом в соцсетях.

Все уже знают, что проклятый этот стресс вредит нашему здоровью не хуже алкоголя и сигарет. Он не только делает нас грустными, злыми и усталыми, но еще и приводит к самым разным физиологическим неприятностям — от снижения иммунитета до лишнего веса, а там уже и до хронических заболеваний рукой подать. Привет, диабет и все такое. Кто ж не хочет избавиться от такой гадости раз и навсегда и зажить спокойной жизнью?

Но как мы уже поняли, враг коварен. Сколько бы мы ни осваивали диафрагмальное дыхание, медитацию, пробежки и различные БАДы с белым шумом, беспокойство никуда не девается, а «спасательный круг» на талии растет себе как ни в чем не бывало. Все вокруг внезапно стали эндокринологами и начали авторитетно рассуждать о гормонах радости. А термины вроде «быстрого дофамина» (за ним охотятся все любители соцсетей и добывают путем бесконечного скроллинга) стали уже расхожими. Не говорю уже о серотонине — сколько бананов и шоколада было съедено в тщетной надежде стать хоть чуточку счастливее! Думаю, вы тоже пытались поднять себе настроение с их помощью.

Изобретательные маркетологи даже придумали специальный термин comfort food — по-нашему, успокаивающая еда. Ею, конечно, называют всю вредную и вкусную «запрещенку» - картошку фри, пиццу, суши — все, что быстро поднимает настроение. Идея «комфортной еды», возникшая во время пандемии и с восторгом принятая во всем мире, очень быстро привела к стонам врачей. Граждане с таким энтузиазмом снижали себе стресс, что сначала перестали влезать в любимые джинсы, а потом начали скупать инъекционные препараты для похудения.

И тогда на сцену вышел главный враг красоты и спокойной жизни — кортизол. О нем, так называемом гормоне стресса, вдруг разом заговорили все те, кто раньше топил за спорт и правильное питание. Внезапно выяснилось, что толстый живот — это не ваша лень и слабая воля. Это как раз он — высокий кортизол. Не буду пересказывать в основном околонаучные способы борьбы с этим монстром, скажу только, что сейчас разговоры о понижении уровня кортизола стали настолько модными, что повлияли даже на тренды в одежде. Причем не только у нас, а во всем мире.

Если вы до сих пор не в курсе, спешу вас просветить. Оказывается, на смену «дофаминовой» одежде пришла «кортизоловая». После пандемии ковида нам всем хотелось заявить о себе и одеться как можно ярче — в красное, зеленое, золотое. Хотелось всего жизнеутверждающего, да побольше. Прошло несколько лет, и самым главным запросом людей стало спокойная, предсказуемая и стабильная жизнь. Маркетологи учли предыдущий конфуз с comfort food и явили миру новый тренд — стиль одежды, который так и назвали «кортизоловый». Его основные признаки — приглушенные, неяркие тона (бежевый, серый, блекло-розовый, бледно-голубой и так далее), ничего кричащего или яркого, ничего возбуждающего нашу измученную нервную систему. Одежда должна быть свободной, без резких углов и четких линий, из натуральных тканей — хлопка, льна, шелка летом и мягкой шерсти и кашемира зимой.

Цель такой одежды — успокоить ее обладателя, понизить таким образом уровень кортизола. Если убрать красивые слова и совершенно антинаучную концепцию, то новый тренд сформулировать просто — треники и пижамы возвращаются. Можно, конечно, говорить красивые слова про геометрию, оверсайз и так далее, но смысл сводится к одному: мы уже настолько напряжены во всех сферах нашей жизни, что дополнительные усилия по отглаживанию стрелок на брюках и втискиванию в, прости господи, утягивающие трусы мы уже просто не в состоянии пережить.

Поэтому теперь официально, то есть с точки зрения экспертов высокой моды, разрешается быть расслабленными. Пиджаки меняем на кардиганы, брюки-дудочки на мешковатые штаны. Мне кажется, что такое уже было — буквально во времена всеобщей удаленки. Пока весь мир выходил из постковидного стресса и наряжался в яркие одежды, мы так и не сняли свои пижамы и спортивные костюмы с начесом. Время показало, что мы были правы.

Теперь продолжаем в том же духе и ждем, пока стресса станет меньше. И если ради этого надо будет ходить по улицам и в офисе в одних трусах — то это тоже окей, лишь бы наш коллективный кортизол наконец-то вернулся в границы нормы.

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