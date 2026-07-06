Строительные леса и батуты: что придумали в России для защиты НПЗ от дронов

В России создали целый ряд технических решений для защиты нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских беспилотников. Среди них строительные леса, антидроновый зенитный комплекс и подобие батута. Подробнее о том, какие устройства и методы существуют для того, чтобы обезопасить НПЗ от «прилетов», — в материале «Газеты.Ru».

Строительные леса, сетки, маты

Пассивная защита оборудования и резервуаров на НПЗ — последний рубеж обороны. Ее задача — принять удар боевого дрона на себя и добиться того, чтобы его заряд взорвался на некотором расстоянии от защищаемого объекта и причинил ему минимум вреда. Главные элементы таких ограждений — защитные сетки и каркасные сооружения. Основой служат быстровозводимые строительные леса, которые не требуют сложной регистрации и разрешений.

русскаясила.рф

На каркас из строительных лесов крепятся бронированные композитные маты, предохраняющие от попадания осколков, пояснила «Газете.Ru» гендиректор компании «Русская сила», занимающейся производством таких конструкций, Мария Носова.

«Сначала вокруг объекта возводится каркас из строительных лесов. Для него используются усиленные металлоконструкции с клиновым креплением. Затем на каркас монтируются композитные бронепанели и под углом натягивается композитная сетка.

При атаке БПЛА врезается в сетку, боевая часть детонирует на ней,

идет разлет осколков, которые попадают в бронепанели и не поражают сам резервуар или здание», — описывает Носова механизм работы защиты.

По ее словам, такое защитное сооружение с бронематами возможно построить и вокруг крупногабаритного оборудования НПЗ, непосредственно предназначенного для переработки нефти. Такая защита выдерживает удар БПЛА планерного типа массой 30-150 кг с боевой частью на 5-10 кг в тротиловом эквиваленте, летящего со скоростью 150-200 км/ч.

amastpl.ru

Выпускаются в России и более массивные защитные конструкции подобного типа: в частности, в 2025 году компании Amast Power Lines и «Завод габионных конструкций» представили конструкцию «КОЗ-У-Ш», рассчитанную на перехват дронов массой до 200 кг, летящих со скоростью до 200 км/ч.

По ее периметру натянуты тросовые сетки, а сверху размещена габионная сетка, которую обычно используют при укреплении склонов, формировании отмосток, и наполняют камнями или щебнем. В защитной конструкции для нефтяных резервуаров она создает над объектом подобие батута, сообщало в октябре 2025 года агентство ТАСС.

vgs-protection.ru

«Интересный случай был. Первый беспилотник, когда прилетел, его просто отрикошетило», — цитировало агентство руководителя проектов компании Amast Power Lines Ивана Ключникова.

Второй беспилотник, ударивший в то же место, пробил в сетке дыру, но снабженный защитой резервуар на нефтеперерабатывающем заводе устоял, заверил Ключников. По его словам, защитная конструкция «КОЗ-У-Ш» предназначена для резервуаров объемом от 400 до 50 тыс. кубометров.

Под электронным колпаком

Активной защитой от дронов являются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые работают еще на подлете. Задача РЭБ — обнаружить воздушную цель и лишить ее управления или навигации. Сначала радиолокационная станция и модули радиочастотного сканирования находят дрон и определяют его частоту.

Затем в дело вступают «глушилки», которые «забивают» сигнал управления путем создания мощной помехи или подменяют навигационный сигнал, чтобы отправить дрон по ложному курсу. Средства РЭБ должны создавать невидимый «колпак» над заводом.

npkvf.ru

Одна из последних разработок в этой области — обновленный комплекс «Серп», который представил «Ростех».

«Высокоточный детектор и алгоритмы искусственного интеллекта «Серп-ВС13Д» позволяют с предельной точностью обнаруживать цели, создавая купол безопасности над охраняемым периметром. Система эффективна против одиночных и роевых атак дронов», — отмечается в описании системы на сайте госкорпорации.

Еще одна антидроновая система, предназначенная для защиты в том числе нефтегазовой инфраструктуры — комплекс «Радон-О», о завершении испытаний которого РИА Новости сообщили в марте 2026 года.

Из его элементов, как из деталей конструктора, можно собрать антидроновую защиту в нужной конфигурации. Комплекс объединяет радиолокационную станцию, модуль мониторинга эфира и фиксации каналов связи, а также оптико-электронную систему, которая классифицирует цель и удерживает ее. Посредством специального программного обеспечения вся информация объединяется в единую цифровую карту угроз.

«Панцирь» и «Цитадель»

Если силами РЭБ подавить беспилотники не удается, защищать объекты инфраструктуры призваны зенитные ракетно-пушечные комплексы. В частности, еще в марте 2024 года на совещании в Совете Федерации обсуждался вопрос оснащения НПЗ комплексами «Панцирь-С1». Такой комплекс может вести огонь на ходу и предназначен для ближнего прикрытия объектов.

npkvf.ru

А в мае 2026 года «Ростех» представил антидроновый зенитный комплекс «Цитадель», предназначенный для защиты стационарных объектов. Главная особенность этого комплекса с 30-миллиметровыми шрапнельными снарядами – дистанционно управляемый взрыватель, позволяющий привести боеприпасы в действие в нужный момент и не расходовать их впустую.

« Система наведения «Цитадели» рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва снаряда в зависимости от траектории полета цели », — сообщал «Ростех» в своем Telegram-канале.

Для прикрытия наиболее важных объектов также могут привлекаться ЗРК «Тор-М2». Их главное преимущество — высочайшая автоматизация. Комплекс может выявлять до 48 целей одновременно и обстреливать четыре из них. Вероятность поражения одной ракетой превышает 95%.