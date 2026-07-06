Рождество Иоанна Крестителя в 2026 году: история праздника, символы и народные традиции

Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель — фигура, хорошо знакомая даже тем, кто далек от церкви: его образ узнаваем на иконах, его имя носят храмы и монастыри, его судьба вдохновляла художников и поэтов. Сам Иисус Христос назвал его величайшим из пророков. Почему этого святого так глубоко почитают, когда православные верующие отмечают Рождество Иоанна Предтечи и какие традиции связаны с этим праздником — в материале «Газеты.Ru».

Когда празднуют Рождество Иоанна Предтечи

Рождество Иоанна Предтечи — один из редких церковных праздников, посвященных рождению святых, наряду с Рождеством Христовым (7 января) и Рождеством Пресвятой Богородицы (21 сентября). Он не входит в число двунадесятых праздников двенадцати важнейших событий церковного года, однако занимает важное место в богослужебной традиции.

Дата праздника основана на евангельском предании: согласно церковной традиции, Иоанн Креститель появился на свет примерно за полгода до Иисуса Христа.

7 июля отмечают Рождество Иоанна Предтечи православные верующие

В народе говорили, что после этого праздника световой день начинает укорачиваться, в отличие от зимнего Рождества, когда день прибавляется.

Накануне, вечером 6 июля, в храмах совершается всенощное бдение, а в сам день — торжественная литургия. Заупокойные и поминальные молитвы в этот период исключаются. Верующие просят Иоанна о заступничестве, об исцелении от болезней и о помощи в осознании собственных грехов. Во многих городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Угличе — есть храмы, освященные в честь этого святого. В Иоанно-Предтеченском женском монастыре в центре столицы хранятся чудотворные иконы с частицами мощей и обручем пророка.

Какие праздники отмечают в честь Иоанна Предтечи • 6 октября — Зачатие Иоанна Предтечи

• 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи

• 11 сентября — Усекновение главы Ионна Предтечи

• 20 января — Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения

• 9 марта — Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи

• 7 июня — Третье обретение главы Иоанна Предтечи

• 25 октября — Праздник перенесения десницы (правой руки) Иоанна Предтечи с Мальты в Гатчину

«Наречение Иоанна Крестителя», худ. Рогир ван дер Вейден Wikimedia Commons

Кто такой Иоанн Предтеча

В ряду христианских святых Иоанн Предтеча стоит сразу после Богородицы — его почитание в церкви уступает разве что Деве Марии. Он не просто предсказал пришествие Мессии, но и лично крестил Спасителя в водах Иордана, став живым звеном между Ветхим и Новым Заветами. Само имя «Предтеча» переводится как «идущий впереди» и указывает на его миссию — проложить путь для Христа в душах людей.

Священник Николай Конюхов в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул исключительное положение Иоанна в церковной иерархии.

РИА Новости

Недаром на иконостасе он изображен стоящим непосредственно рядом с Господом. Справа Богородица, слева Иоанн Предтеча. Он последний пророк Ветхого Завета и первый пророк Нового Завета, который особенно почитается церковью, потому что он готовил людей к принятию Иисуса Христа. Николай Конюхов священник

Примечательно, что Иоанн приходился родственником Спасителю — в родстве состояли их матери. О рождении пророка, его аскетической жизни в пустыне и отказе от мирских благ известно из Евангелия от Луки. Сам Иисус отзывался о нем как о величайшем из всех, кто когда-либо рождался на земле. В христианской традиции Иоанн Предтеча почитается как один из самых значимых святых.

Жизненный путь Иоанна Предтечи

Родители Иоанна — священник Захария и его жена Елисавета. Дожив до преклонных лет, они так и не смогли завести детей, что в те времена считалось карой Божией. В Библии говорится, что однажды Захарии, служившему в храме, явился Архангел Гавриил и сообщил о скором рождении сына, которому «возрадуются многие». Священник усомнился в пророчестве — и лишился дара речи до того дня, пока младенцу не дали имя.

Новорожденного должны были назвать по традициям того времени так же, как отца, Захария. Но ангел сказал, что он должен носить имя Иоанн. Это было странно, потому что в роду не было такого имени. Когда у Захария спросили имя ребенка, он попросил табличку и написал «Иоанн, имя ему». И тут к Захарию вернулась способность говорить. Он сказал про чудо, стал восхвалять Бога и сказал, что ангел открыл ему это имя. Николай Конюхов священник

Иоанн родился в Хевроне, к югу от Иерусалима, в период, когда царь Ирод издал приказ об убийстве младенцев в Вифлееме. Елисавета спасла сына, укрывшись в горах, а Захария принял мученическую смерть, не выдав его убежище. Вскоре умерла и Елисавета. Иоанн остался сиротой и долгие годы жил отшельником в пустыне, нося грубую одежду и питаясь лишь диким медом и акридами род съедобной саранчи, их отваривали в просоленной воде, высушивали на солнце и смешивали с медом диких пчел.

Икона «Рождество Иоанна Предтечи» Wikimedia Commons

На тридцатом году жизни он вышел к Иордану, проповедуя покаяние и крещение для отпущения грехов. Именно там он встретил Иисуса, который пришел креститься. Согласно Евангелию, в этот момент отверзлись небеса, и Дух Святой сошел на Спасителя в виде голубя, а с небес раздался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

Иоанн бесстрашно обличал пороки сильных мира, в том числе царя Ирода Антипу за незаконную связь с женой брата Иродиадой. За это пророка заключили в темницу, но народ любил его, поэтому правитель боялся его казнить. Однако на одном из пиров дочь Иродиады Саломея так угодила царю танцем, что тот пообещал исполнить любое ее желание. По наущению матери она попросила голову Крестителя на блюде. Так Иоанн принял мученическую смерть, которую церковь вспоминает 11 сентября — в День Усекновения его главы.

Народные приметы и совпадение с Иваном Купалой

На Руси Иоанна Крестителя глубоко чтили как покровителя земледельцев. В день его рождения крестьяне молились о хорошем урожае и просили помощи в хозяйственных трудах.

Иоанн Предтеча — почитаемый на Руси святой, которому всегда молились. В том числе при каких-то трудностях, тяжелых испытаниях. Николай Конюхов священник

Ночь на 7 июля в народной традиции совпадала с днем Ивана Купалы — языческим праздником, связанным с летним солнцестоянием. Хотя церковь подчеркивает, что это лишь календарное совпадение, а не преемственность, многие обряды (костры, гадания, поиски цветущего папоротника) в народной памяти прочно ассоциируются с этим временем.

Мощи Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге Александр Гальперин/РИА Новости

Что можно и что нельзя делать в праздник

Поскольку Рождество Иоанна Предтечи выпадает на Петров пост (в 2026 году он длится с 8 июня по 11 июля), в этот день действуют особые правила питания. Разрешается рыба, горячая пища с растительным маслом и умеренное количество красного вина, но под запретом остаются мясо, молоко и яйца.

Обычно эти дни сугубо постные и строгие, потому что Иоанн Предтеча во время своей земной жизни жил в пустыне очень скудно, питался диким медом. Поэтому была традиция проводить этот день в воздержании от алкоголя, встречать день в молитве и в посте. Николай Конюхов священник

Согласно одному из самых распространенных суеверий, в этот день нельзя брать в руки нож — чтобы не уподобиться убийцам пророка. Однако священники называют это предрассудком. Также не рекомендуется ссориться, шумно веселиться и заниматься чрезмерно тяжелым трудом, но повседневные домашние обязанности не запрещаются. Главное, по словам церковнослужителей, — сосредоточиться на молитвенном воспоминании подвига Иоанна и благодарности за его свидетельство о Христе.