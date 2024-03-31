31 марта 2024, 17:37 Инфографика Румыния и Болгария вошли в Шенгенскую зону

Румыния начнет выдавать шенгенские визы россиянам с 31 марта



По решению Совета ЕС, с 31 марта 2024 года Болгария и Румыния вошли в Шенгенскую зону. На первой стадии интеграции в этих странах будет упразднен погранконтроль на воздушных и морских границах. На суше паспортный контроль для путешественников пока сохраняется. После 31 марта консульские учреждения республик в РФ начнут оформлять шенгенские визы для россиян.



Шенгенская зона объединяет пространство 29 государств Европы, которые отменили пограничный контроль между собой. Она получила свое название из-за деревни Шенген в Люксембурге, где в 1985 было подписано соглашение, упростившее паспортно-визовый контроль на границах ЕС. В силу документ вступил в 1995 году.



Какие страны вступили в Шенгенскую зону первыми и как она изменилась с тех пор — в инфографике «Газеты.Ru».