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Инфографика

Румыния и Болгария вошли в Шенгенскую зону

Румыния начнет выдавать шенгенские визы россиянам с 31 марта

По решению Совета ЕС, с 31 марта 2024 года Болгария и Румыния вошли в Шенгенскую зону. На первой стадии интеграции в этих странах будет упразднен погранконтроль на воздушных и морских границах. На суше паспортный контроль для путешественников пока сохраняется. После 31 марта консульские учреждения республик в РФ начнут оформлять шенгенские визы для россиян.

Шенгенская зона объединяет пространство 29 государств Европы, которые отменили пограничный контроль между собой. Она получила свое название из-за деревни Шенген в Люксембурге, где в 1985 было подписано соглашение, упростившее паспортно-визовый контроль на границах ЕС. В силу документ вступил в 1995 году.

Какие страны вступили в Шенгенскую зону первыми и как она изменилась с тех пор — в инфографике «Газеты.Ru».
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