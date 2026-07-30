Господдержка предпринимателей: как развивается бизнес на Дальнем Востоке

С начала 2026 года предприниматели Дальнего Востока привлекли более 23,1 млрд рублей

На Дальнем Востоке малый и средний бизнес активно осваивает ключевые отрасли экономики — от туризма до IT и креативных индустрий. Сегодня предприниматели региона могут пользоваться финансовыми инструментами, получать консультации и обучаться по специальным программам. Все это доступно по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» . В числе его задач — создание условий для развития компаний и запуска новых проектов. О том, как это работает, — в материале «Газеты.Ru».

В регионах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России сегодня зарегистрировано 579 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). За год их число выросло более чем на 3,2%. В Корпорации МСП отмечают, что больше всего предприятий МСП — в торговле, транспортировке и хранении, строительстве, профессиональной, научной и технической деятельности, а также сфере операций с недвижимостью.

«Малый и средний бизнес ДФО активно участвует в реализации различных инфраструктурных проектов в регионе, развивает промышленный и туристический потенциал. С начала 2026 года предприниматели Дальнего Востока привлекли более 23,1 млрд рублей в рамках Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП. Среди отраслей с наибольшим приростом объемов привлеченного финансирования — сфера туризма (рост в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и обрабатывающих производств (+45%)», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Меняется и структура дальневосточного предпринимательства. За последний год наиболее динамичный рост числа малых и средних компаний зафиксирован в технологиях, услугах и цифровой экономике. Число IT-разработчиков увеличилось на 8,7%, а курьерских служб — на 35,8%.

Также активно растут предприятия в сфере рекламы и исследования рынка (+26,0%), компании, предоставляющие административные услуги для бизнеса (+16,0%), производители видеофильмов и программ, в том числе блогеры (+10,2%).

Одна из важных задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» — создать предпринимателям условия, в которых проще запускать и развивать дело. Для этого совершенствуют финансовые инструменты, цифровые сервисы и механизмы взаимодействия бизнеса и государства.

Получить поддержку можно на платформе МСП.РФ, где собраны федеральные и региональные программы. Через сервис можно подать заявки на льготное финансирование, гранты и другие меры поддержки.

Так, производители станков и промышленных роботов могут воспользоваться кредитами с льготной ставкой 5% на первый год кредитования. Для малых технологических компаний предусмотрена плавающая ставка — «ключевая минус 7%». Предприниматели из моногородов и особых экономических зон могут получить финансирование на инвестиционные и оборотные цели по ставке от 6%.

Еще один инструмент поддержки — зонтичные поручительства Корпорации МСП, которые позволяют покрыть до 50% суммы кредита и получить финансирование даже при недостаточном объеме залога. Также предприниматели могут обратиться в региональные гарантийные и государственные микрофинансовые организации, где средневзвешенная ставка по льготным займам в первом полугодии 2026 года составила 8,3%.

Важную роль в развитии предпринимательства играют центры «Мой бизнес». Их сеть по всей стране насчитывает более 400 подразделений.

Здесь предприниматели могут бесплатно получить консультации, образовательную, методологическую и финансовую поддержку, подготовиться к запуску проекта или масштабированию компании. Специалисты центров помогают разработать маркетинговую стратегию, улучшить продвижение продукции, разобраться в доступных мерах поддержки, оформить заявки на гранты и субсидии, а также получить помощь в юридических и бухгалтерских вопросах.

Помимо финансовой поддержки, по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» предусмотрено снижение административной нагрузки на бизнес. Цель — упростить жизнь предпринимателям и облегчить запуск новых полезных компаний.

Ведется работа по упрощению документооборота: лицензии и разрешения на деятельность можно получить через Госуслуги — без сбора множества бумаг и визитов в разные ведомства. Таким образом, количество документов для оформления лицензий сократилось в два раза, а для получения разрешений — в полтора.

Развитие предпринимательства на Дальнем Востоке — результат комплексной работы по повышению инвестиционной привлекательности регионов, поддержке технологических компаний и созданию новых возможностей для бизнеса. Уже есть реальные примеры этой деятельности.

Семейный парк развлечений «Софи-Парк», Приморский край

В Находке при поддержке Корпорации МСП открыли первый семейный парк развлечений — «Софи-Парк» — современное и безопасное пространство для активного отдыха детей и родителей. Парк призван сделать семейный досуг качественным и доступным, а также развить туристическую инфраструктуру Приморья.

На реализацию проекта был получен льготный заем в размере 4,8 млн рублей. Эти средства направили на оплату доставки оборудования.

«Однозначного ответа на вопрос о том, где провести выходные с семьей в Находке, долгое время не было. Отдаленный от краевого центра город остро нуждался в современном пространстве, где можно не только вкусно поесть, но и активно провести время с детьми. Этот запрос и стал отправной точкой для создания «Софи-Парка». Поддержка, которую мы получили от институтов развития, оказалась своевременной и уместной: льготныий микрозаем от Корпорации МСП, оформленный через платформу МСП.РФ, позволил нам оперативно доставить оборудование и открыть парк без потери темпа», — прокомментировала Софья Григорьева, генеральный директор ООО «Софи-Парк Находка».

«Для бизнеса, особенно в сфере туризма и семейного досуга, где каждыий день простоя оборачивается потерями, возможность оперативно решить логистические вопросы становится важным фактором. Мы благодарны, что нам не отказали в этоий помощи, но хотим подчеркнуть: решающую роль в запуске проекта сыграла частная инициатива и готовность предпринимателя вкладывать собственные средства», — отметили в компании.

«Софи-Парк» в Находке — это комплекс площадью более 2 тыс. квадратных метров, его проектная мощность — 10 тыс. гостей в месяц. С момента технического открытия в мае парк уже посетили более 6 тыс. человек.

Инвестиции в развитие продолжаются: докупается оборудование, увеличивается бюджет на анимацию, расширяется штат. На сегодня создано более 50 новых рабочих мест. Для проведения праздничных мероприятий парк планирует привлекать творческие коллективы.

«Сахалин Шале», Сахалинская область

При поддержке Корпорации МСП ООО «Сахалин Шале» реализовало проект апарт-отеля Sunrise Hill в Южно-Сахалинске — возле спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Проект задуман как современное место размещения гостей Сахалина.

Здесь, в атмосфере отдыха рядом с природой у гор и в непосредственной близости от ключевых туристических точек города, обеспечен комфорт городского отеля, предусмотрены апартаменты для длительного проживания.

«Для нас этот проект важен не только как гостиничный бизнес, но и как часть развития туристической инфраструктуры региона. Сахалин сегодня становится все более привлекательным направлением для путешественников, и качественное размещение, сервис, удобная логистика и дополнительные точки притяжения напрямую влияют на впечатление гостей от острова», — отметили в компании.

Государственная поддержка сыграла для проекта значимую роль. В 2025 году правительство Российской Федерации утвердило адресный перечень юридических лиц, реализующих значимые инвестиционные проекты на Дальнем Востоке, которым предоставляется прямая финансовая поддержка на развитие обеспечивающей инфраструктуры. В этот перечень вошло ООО «Сахалин Шале».

«В рамках господдержки компании выделили целевую субсидию на возмещение затрат, связанных с возведением сетей водо- и теплоснабжения, линий электропередачи, подключением к ним, а также строительством подъездных путей и других объектов инфраструктуры. Строительство инфраструктуры для таких проектов — один из самых затратных и сложных этапов. Поэтому поддержка со стороны государства позволяет инвестору не только снизить финансовую нагрузку, но и быстрее создавать качественный туристический продукт», — подчеркнули в компании.

Кроме того, важным экономическим фундаментом для ООО «Сахалин Шале» является статус резидента территории опережающего развития «Горный воздух». Он дает компании налоговые и административные льготы, снижает операционные издержки с первых этапов, делает инвестиции в регион более устойчивыми и предсказуемыми.

«На наш взгляд, именно такие меры поддержки помогают бизнесу на Дальнем Востоке развиваться системно: не только открывать новые объекты, но и создавать рабочие места, повышать качество туристической инфраструктуры и формировать более сильный образ региона как места для отдыха, путешествий и инвестиций», — резюмировали в «Сахалин Шале».

Группа компаний «Владкристалл», Приморский край

Компания «Владкристалл» более 30 лет занимается морскими грузоперевозками и оптовой торговлей рыбопродукцией. Флот предприятия — три судна, оснащенные рефрижераторами для транспортировки продуктов питания, в том числе рыбы и морепродуктов, а также снабжения, перевозки продовольственных и непродовольственных товаров.

Корпорация МСП через дочерний МСП Банк предоставила компании кредит — 100 млн рублей на три года по льготной программе для малых технологических компаний (МТК).

Эти средства направят на модернизацию и ремонт флота, привлечение новых работников, а также в развитие каналов поставки свежей рыбы. Соглашение подписали на ВЭФ-2025. В компании полагают, что полученный кредит поспособствует увеличению годовой выручки.

«Программа льготного кредитования высокотехнологических компаний как инструмент для развития малого и среднего бизнеса очень важна. На фоне дорогих рыночных кредитов это возможность не откладывать производственные планы и продолжать идти вперед выбранным курсом. Для нас это возможность инвестировать в оборудование для транспортных рефрижераторов, в прикладные исследования по проектированию судов, в технологическое оборудование и разработку новых линеек рыбной продукции, в ускорение их вывода на внутренний рынок и в запуск новых производств. Со стоимостью обычного банковского финансирования это вряд ли было бы возможно. Благодаря Корпорации МСП возможно создать востребованные решения для достижения технологического лидерства России, а это решение задачи, обозначенной президентом Владимиром Путиным», — прокомментировала руководитель Группы компаний «Владкристалл», депутат Законодательной думы Хабаровского края Ольга Булкова.