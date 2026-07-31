Трамп объявил о предстоящем разоружении ХАМАС. ХАМАС ждет выхода Израиля из сектора Газа

Дональд Трамп заявил, что переговорщики в Каире достигли соглашения о разоружении ХАМАС в секторе Газа. По мере выполнения соглашения израильские войска должны выводиться из сектора Газа, а ответственность за безопасность перейдет к международным силам и новой палестинской полиции. Представители ХАМАС подтвердили, что вопрос оружия обсуждался на переговорах, однако связали его решение с выводом израильских войск, передачей управления палестинской администрации и началом восстановления анклава. Израиль официально о поддержке договоренности не объявил.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры в Каире между посредниками и лидерами ХАМАС в четверг, 30 июля, привели к поэтапному соглашению о разоружении в Газе. Однако представитель ХАМАС назвал сделку проектом, а американские чиновники заявили, что Израиль скептически относится к тому, что палестинская группировка сдаст свое оружие.

«Сегодня Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в Газе», — заявил Трамп в соцсетях, добавив, что разоружение будет происходить поэтапно:

«Это монументальный шаг к прочному миру и безопасности».

Трамп заявил, что соглашение стало важным шагом на пути к тому, чтобы Газой управляло новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира».

«В то же время Израиль получит ту безопасность, которой он заслуживает, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», — добавил президент США.

Источник в ХАМАС сообщил Reuters, что в «проекте соглашения» оговаривается, что тяжелое вооружение будет храниться и находиться под контролем только палестинской администрации, и это оружие не может быть передано Израилю.

«Мы не будем предпринимать никаких действий в отношении разоружения до вывода израильских войск из сектора Газа», — заявил Al Jazeera член переговорной команды ХАМАС Гази Хамад.

В четверг американский чиновник сообщил журналистам, что Израиль «очень скептически относится к возможности разоружения ХАМАС».

«Мы уверены, что они будут придерживаться этого соглашения, — добавил чиновник. — Если же они этого не сделают, президент Трамп, очевидно, будет очень и очень разочарован».

Также возникли вопросы о том, сколько времени займет этот процесс. Представитель «Совета мира» назвал приблизительную оценку в 200–320 дней.

Израильский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил до объявления Трампа, что Израиль отклонил это предложение: «Израиль требует полного разоружения ХАМАС, включая вывод оружия из Газы и полную демилитаризацию сектора, в качестве предварительного условия для любого процесса». «В рассматриваемом документе из 15 пунктов не содержится удовлетворительного ответа на эти требования, и Израиль выразил свои возражения», — рассказал израильский чиновник.

План включает в себя ликвидацию туннелей, складов оружия и объектов по производству вооружений, рассказал другой дипломат, участвующий в переговорах, добавив, что к концу процесса в Газе не останется никакой инфраструктуры боевиков. План также предусматривает увеличение гуманитарной помощи, управление страной силами палестинского государства, вывод израильских войск из Газы и развертывание международных сил для содействия поддержанию безопасности.

Пока неясно, что произойдет в отношении легкого или личного оружия, и будет ли новая позиция ХАМАС принята Израилем или «Советом мира».

«Впереди нас ждет восстановленная Газа, управляемая палестинцами и живущая в мире с Израилем, а также политический горизонт для значимого разрешения израильско-палестинского конфликта», — заявил Николай Младенов, посланник Трампа по вопросам мира в Газе.

Передача оружия может стать камнем преткновения. Реальная ситуация в Газе сейчас далека от целей соглашения, считает Reuters.

ХАМАС требует от Израиля обязательства прекратить нападения на Газу и вывести свои войска.

Представители здравоохранения заявили, что в четверг в результате отдельных израильских ударов в секторе Газа погибло по меньшей мере двое детей, женщина и трое мужчин. Израильские военные заявили, что нанесли удары по боевикам ХАМАС в анклаве.

Перемирие в Газе неоднократно нарушалось: по данным органов здравоохранения Газы, с момента начала перемирия в октябре в результате израильских атак погибло более 1200 палестинцев, в основном мирных жителей, а боевики убили четырех израильских солдат.