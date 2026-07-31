Сколько можно хранить бензин Евро-3 и дизтопливо в канистрах дома и на даче

Из-за очередей на АЗС россияне запаслись бензином и соляркой для своих автомобилей впрок. Однако автомобильное топливо нельзя хранить долго: у него есть срок годности, а постоявший бензин просто приговорит двигатель. О том, сколько и как можно хранить бензин в домашних условиях, – в материале «Газеты.Ru».

Он не хранится десятилетиями

В среде автомобилистов, особенно советской закваски, существует устоявшийся миф, что бензин и солярку можно держать десятилетиями в емкостях — и «ничего ему не будет.» Однако это глубокое заблуждение. Бензин экокласса «Евро‑3» — не исключение, в отличие от «Евро-5» это топливо имеет менее строгие ограничения по нормам содержания серы и других вредных примесей. Его временно выпускают в России из‑за ремонтов НПЗ и сложностей с компонентами.

Текущий ГОСТ по неэтилированному автомобильному бензину (любого класса) предписывает хранения без потери свойств всего на один год со дня изготовления. Следует учитывать, что этот срок актуален только при соблюдении идеальных заводских условий. Речь идет о герметичной промышленной таре, стабильной низкой температуре и отсутствии света. В реальной жизни, в канистре или бочке, стоящей в гараже, или бултыхающееся топливо в емкости в багажнике,

этот срок можно смело делить на два.

В бытовых условиях емкость с бензином переживает перепады температур, в ней образуется конденсат, а герметичность тары, особенно пластиковой, неидеальна. Автоэксперты рекомендуют использовать бензин, хранящийся в бытовых условиях, в течение 3-6 месяцев.

Причем интересно, что современное топливо, в которое не добавляют тетраэтилсвинец, оказалось менее стабильным в хранении, чем этилированный бензин советских времен. По нормам 1970-х годов этилированный бензин мог храниться вдвое больше, чем современный неэтилированный – 24 месяца в северных регионах. От использования тетраэтилсвинца в бензине отказались по всему миру из-за токсичности этого вещества и его вредного воздействия на экологию и здоровье людей.

Как портится бензин

Процесc деградации бензина можно разделить на три этапа, которые наиболее негативно влияют на свойства топлива. Сперва происходит испарение самых легких углеводородов, входящих в состав бензина. Следует помнить, что

бензин представляет собой смесь углеводородов с разной летучестью.

Самые легкие и ценные из них, которые обеспечивают легкий пуск двигателя и его детонационную стойкость, испаряются первыми. Потеря всего 2% таких фракций может снизить октановое число на 0,4 единицы. В результате работающий на старом топливе мотор не развивает полную мощность.

Global Look Press

Следом даже при незначительном контакте с кислородом в бензине запускаются реакции окисления. Этот процесс имеет автокаталитический характер: продукты распада ускоряют дальнейшее окисление. В итоге образуются смолистые вещества, которые при сгорании оседают на впускных клапанах, поршнях и свечах зажигания.

В процессе деградации топлива содержание смол может вырасти в десятки раз от нормативных показателей.

При использовании такого топлива в двигателе загрязняются топливные фильтры и забиваются форсунки.

Также внутри канистры может появится вода. Сам по себе чистый бензин не гигроскопичен: он не впитывает влагу из воздуха за счет физико‑химических свойств. Углеводороды, из которых состоит бензин, гидрофобны — они наоброт отталкивают воду, а не связывают ее. Однако, когда канистру переносят из холода в тепло (или она стоит в гараже, где температура сильно меняется), воздух внутри остывает или нагревается, и водяной пар конденсируется на стенках, а затем стекает вниз.

Вода тяжелее бензина и оседает на дне.

Вода в топливе – это прямая дорога к коррозии элементов топливной системы: от самого бака (если он изготовлен из стали, а не из пластика) до прецизионных деталей топливного насоса и форсунок.

А что солярка?

Гарантийный срок хранения для обычного дизтоплива, как и для бензина, составляет 1 год. Однако если в нем содержатся современные присадки-антигели, срок годности сокращается до 6 месяцев. Это связано с тем, что эти аддитивы со временем разлагаются, теряя свою эффективность.

Так что в реальных условиях бытового хранения срок годности солярки оказывается еще короче из-за тех же проблем, что и у бензина:

окисления, образования смол и осадка.

Следует учитывать, что дизтопливо имеет сезонное применение: в летней солярке при наступлении холодов начинают формироваться парафины. На холоде они моментально забивают топливные фильтры и магистрали, парализуя работу двигателя.

Как старый бензин навредит машине

На старом бензине, потерявшим часть своих свойств, двигатель, скорее всего, запустится и будет работать, но последствия от его использования обязательно дадут знать.

Кислоты и смолы, образующиеся в старом топливе, выступают в роли абразива и клея одновременно.

В результате сначала страдают фильтры, затем в форсунках на инжекторных моторах нарушается геометрия факела распыления топлива. Топливный насос при этом работает с перегрузкой, прокачивая более вязкую жидкость.

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Падение октанового числа бензина приводит к усиленной детонации – неконтролируемому взрывному процессу сгорания топливовоздушной смеси, постепенно разрушающему стенки цилиндров, поршни и клапаны. Образовавшийся нагар ухудшает теплоотвод, и последствия могут быть весьма тяжелыми:

от задиров в цилиндрах до полного выхода мотора из строя, требующего капитального ремонта.

В целом, чем автомобиль новее, чем сложнее он устроен, тем быстрее он начнет «капризничать» на старом топливе. Электронный блок управления двигателем может скорректировать момент зажигания, чтобы не допустить детонации, но его возможности не безграничны. Весьма вероятно, что на приборной панели загорится индикатор Check Engine, потребуется визит на сервис для диагностики и чистки топливной системы.

На балконе — опасно и незаконно

Формируя запас топлива, следует также помнить о правилах его хранения. Чтобы отсрочить процесс деградации, следует использовать для бензина только сертифицированные металлические или пластиковые канистры из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Обычные пластиковые канистры, в которые разливают воду или «незамерзайку», категорически запрещены: пары бензина могут воспламениться от разряда статического электричества.

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Не следует забывать и о требованиях законодательства: хранение бензина в квартирах, на балконах и в подвалах запрещено. Нарушение правил хранения горючих жидкостей грозит административным штрафом: для граждан от 5 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, а для организаций — до 400 тыс. рублей. Если же канистра на балконе станет причиной пожара с тяжелыми последствиями, ее владельца могут привлечь и к уголовной ответственности.