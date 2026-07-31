«Все небо черное, гарью воняет»: ВСУ ударили по складу, домам и объекту ТЭК в Волгограде

При атаке БПЛА на Волгоград пострадали пять человек, загорелся склад Wildberries

В ночь на 31 июля Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным губернатора Андрея Бочарова, в результате ударов пострадали пять человек, повреждены жилые дома, возникли пожары на предприятии топливно-энергетического комплекса и складских объектах, включая логистический центр Wildberries. Из-за атаки в регионе вводились режимы беспилотной и ракетной опасности, а аэропорт Волгограда временно приостанавливал работу.

В ночь на 31 июля Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА и ракет, об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе. В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе», — сообщил глава области.

На местах работают оперативные службы, продолжается ликвидация возгораний, добавил Бочаров. Он также сообщил о госпитализации пяти пострадавших.

Удар по складу Wildberries

Местные жители, обсуждая в соцсетях пожар в Дзержинском районе, предположили, что после удара там загорелся склад Wildberries.

Позже в компании подтвердили, что под удар попал логистический комплекс в Волгограде.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», — сообщили в пресс-службе маркетплейса в Telegram.

В компании также рассказали, что пострадавших в ходе удара и последующего пожара по центру нет.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — добавили в Wildberries.

Хроника атаки на Волгоград

Режим беспилотной опасности в Волгоградской области был введен вечером 30 июля, а около половины третьего ночи жителей также предупредили о ракетной опасности, которая действовала несколько минут.

В тоже время Росавиация временно ограничила работу аэропорта Волгограда, приостановив прием и выпуск воздушных судов в целях безопасности.

В ходе ночной атаки жители разных районов Волгограда сообщали о громких звуках, вспышках и взрывах. Также очевидцы в соцсетях говорили о сильном запахе гари и задымлении в разных районах.

«Спать хотели лечь, и мощный взрыв в небе», «У меня чуть окна не вылетели», — приводит слова очевидцев портал V1.ru.

Жители сообщали, что от «огромного» пожара «все небо затянуло» густым черным дымом.

«Все небо там черное, гарью воняет», — писали волгоградцы.

Позднее портал городская администрация сообщила, что в Тракторозаводском районе был поврежден не один дом, а восемь — оказалось повреждено остекление.

«На территории Волгограда в результате массированной террористической атаки БПЛА повреждено остекление 8 МКД в Тракторозаводском районе. На время работы оперативных служб для жителей был оперативно открыт пункт временного размещения на территории школы № 1. Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание», — заявили в администрации. Позднее власти сообщили, что необходимость в размещении людей отпала.

Это уже не первый удар ВСУ по логистической инфраструктуре за последние недели.

Накануне беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области, где возник пожар площадью свыше 60 тыс. кв. м, пострадали четыре человека. В тот же день сообщалось об атаке на логистический объект в Сарапуле.

Ранее под ударами также оказывались склады в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Крыму.

Наиболее серьезные последствия были в Котовске Тамбовской области: там после удара по логистическому центру маркетплейса погибли семь сотрудников, еще 23 человека были доставлены в больницы. В Краснодаре ранения получили десять человек, одна из пострадавших позднее скончалась.