«Я люблю хоккей и хочу быть в нем лучшим»: Евгению Малкину — 40

Евгений Малкин родился 31 июля 1986 года в Магнитогорске. В пять лет он начал заниматься в хоккейной школе местного «Металлурга», а в 17 уже дебютировал в основном составе команды. Вскоре его признали лучшим новичком чемпионата России.

В 2004 году клуб «Питтсбург Пингвинз» выбрал Малкина под общим вторым номером на драфте НХЛ. В 2006-м он переехал в США и дебютировал в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз», за который выступает до сих пор. Со временем россиянин стал одним из лидеров команды и альтернативным капитаном.

Уже в дебютном сезоне в НХЛ Малкин завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. Вместе с «Питтсбургом» он трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. Особенно успешным для российского форварда стал сезон 2008/09: он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, выиграв «Арт Росс Трофи», а после победы «Пингвинз» в Кубке Стэнли был признан самым ценным игроком плей-офф и получил «Конн Смайт Трофи».

В сезоне 2011/12 Малкин стал лучшим игроком в НХЛ и завоевал «Харт Трофи», «Арт Росс Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». «Я люблю хоккей и хочу быть в нем лучшим», — сказал он на церемонии награждения.

Малкин дважды выигрывал чемпионат мира в составе сборной России — в 2012 и 2014 годах. Помимо золотых медалей, на чемпионатах мира 2010 и 2015 годов Малкин завоевал серебро, а также трижды становился бронзовым призером — в 2005, 2007 и 2019 годах.

Евгений Малкин занимает второе место среди российских хоккеистов в истории НХЛ по количеству голов, заброшенных в регулярных чемпионатах. На его счету 533 шайбы.

В мае 2026 года Малкин продлил контракт с «Питтсбургом» еще на один сезон.