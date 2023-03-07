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Инфографика

Где в мире больше всего праздников

В преддверии 8 марта «Газета.Ru» выяснила, сколько отдыхают жители разных стран мира. Так, рекордсменом оказался Иран с 24 выходными праздниками, а аутсайдером – Ливия, где люди, судя по всему, не отдыхают вообще. Европейским лидером оказалась Сан-Марино с 20 праздниками.

В среднем по миру люди отдыхают дополнительные 11,8 дней. В России же таких дней 14. А в Японии, например, несмотря на стереотип о трудоголизме, отдыхают за год дополнительные 16 дней. Подробнее — в нашей инфографике.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

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