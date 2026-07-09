9 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

9 июля мир объединяется вокруг идеи разоружения — в этот день отмечают Международный день уничтожения стрелкового оружия. В Аргентине сегодня празднуют годовщину независимости от Испании. В народном календаре — день Давида Земляничника, когда можно собирать созревшую землянику. Какие еще памятные даты приходятся на 9 июля и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 9 июля

* Международный день уничтожения стрелкового оружия

ООН учредила эту дату в 2001 году на конференции по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием. По статистике, лишь половина мирового оборота винтовок, пистолетов и ружей носит легальный характер. Большинство криминальных убийств совершается именно при помощи нелегального оружия.

В этот день по всему миру проходят акции по сбору и уничтожению добровольно сданного населением оружия. Конфискованные стволы отправляют в плавильные печи, дробят или сжигают, чтобы они навсегда исчезли из оборота. Впервые массовая утилизация прошла 9 июля 2004 года в столице Северной Македонии Скопье при участии Международной сети по борьбе с распространением оружия (IANSA). С тех пор практика распространилась по многим странам.

* День фантазии и юмора

Как известно, смех продлевает жизнь: он снимает нервное напряжение, снижает давление, насыщает кровь кислородом и стимулирует выброс эндорфинов — «гормонов счастья». Именно ему посвящен День фантазии и юмора. Сегодня принято шутить, смотреть комедии, придумывать розыгрыши, организовывать вечеринки со стендапом и конкурсы костюмов. Праздник напоминает, что не стоит относиться к жизни слишком серьезно: он призывает забыть про скуку, дать волю воображению и посмотреть на повседневные заботы с улыбкой.

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* Международный день моды

Праздник придумали в США в 2010-х годах, и с тех пор он стал популярным во всем мире. В этот день принято обновлять гардероб и показывать образы в соцсетях, демонстрируя свободу самовыражения, а стилисты, дизайнеры и бренды проводят мастер-классы, тематические лекции и флешмобы.

Необычные праздники 9 июля • День веры в единорогов. Единороги — мифические существа, которые стали воплощением чистоты, благородства, целомудрия и духовной силы. Сегодняшний праздник призывает отбросить скептицизм и на один день поверить в сказку. • День сахарного печенья. Гастрономический праздник для любителей простой, но любимой с детства выпечки. В этот день принято печь сахарное печенье, делиться рецептами и угощать друзей.

Что отмечают в разных странах 9 июля

День независимости — Аргентина. 9 июля 1816 года на Конгрессе Тукумана делегаты подписали Декларацию независимости от Испании. Дату отмечают с размахом: по всей стране проходят парады, звучат танго и народная музыка, а улицы украшают флагами и гирляндами. Принято проводить семейные обеды с густым локро национальным супом из свинины, говядины, фасоли, тыквы и кукурузы, сочными эмпанадами пирожками со сладкими и несладкими начинками и мате — чаеподобным настоем из листьев падуба. Все эти угощения давно стали символами гостеприимства и национального единства.

Парад в День независимости в Буэнос-Айресе, Аргентина Rosana Alvarez Mullner/Keystone Press Agency/Global Look Press

День сотрудников органов дипломатической службы — Азербайджан. Сегодня в Азербайджане профессиональный праздник у дипломатов. 9 июля 1919 года была принята «Временная инструкция о Секретариате Министерства иностранных дел». Это событие заложило институциональные основы внешнеполитического ведомства страны.

Религиозные праздники 9 июля

Явление Тихвинской иконы Божией Матери

Согласно церковному преданию, Тихвинскую икону Божией Матери написал евангелист Лука. В 1383 году образ чудесным образом перенесся из Влахернского храма в Константинополе в район реки Тихвинки близ Новгорода. На месте его явления сначала возвели деревянную церковь, а позднее — Успенский собор, где икона хранилась на протяжении веков.

Во время Великой Отечественной войны икону вывезли сначала в Европу, а затем в США. В 2004 году она была возвращена в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, где хранится и сегодня.

В день праздника в православных храмах совершают Божественную литургию и молебны перед Тихвинской иконой Божией Матери. Верующие также совершают крестный ход к Успенскому собору в Тихвине и другим почитаемым спискам образа. Поскольку праздник приходится на время Петрова поста, церковный устав разрешает в этот день употребление рыбы.

День памяти преподобного Тихона Луховского, чудотворца Костромского

Преподобный Тихон Луховский жил во второй половине XV — начале XVI века. Будущий святой, носивший в миру имя Тимофей, происходил из Великого княжества Литовского и состоял на военной службе. Стремясь сохранить православную веру, он оставил родину, переселился в Россию и принял монашеский постриг с именем Тихон. Поселившись в глухих костромских лесах близ Луха, святой основал монашескую пустынь, вел строгую аскетическую жизнь, переписывал богослужебные книги и зарабатывал на жизнь ремеслом, отказавшись принимать священный сан.

День памяти преподобного Тихона Луховского ежегодно отмечают богослужениями, особенно торжественными в Николо-Тихоновом монастыре и поселке Лух Ивановской области. Верующие приходят поклониться мощам святого и обращаются к нему с молитвами о помощи и укреплении в вере.

Тихвинская икона Божией Матери Wikimedia Commons

Народные праздники 9 июля

Давид Земляничник

В народном календаре 9 июля — день Давида Земляничника. К этому времени в лесах средней полосы России поспевает первая земляника. Считалось, что собирать ягоды до этого дня нельзя — растение еще не набрало силу.

В этот день отправлялись в лес за урожаем, готовили сладкие блюда и заготовки на зиму. Собирали не только ягоды, но и листья земляники — их заваривали как чай и заготавливали впрок. Существовало поверье: если положить листья земляники в карман, любой человек охотно даст деньги в долг, а беременные женщины, носившие такие листья при себе, легко рожали.

Особую ценность имела земляника, покрытая утренней росой — именно такую ягоду старались собрать как можно скорее. Если в лесу находили две сросшиеся ягоды, их нужно было съесть вместе с любимым человеком — это сулило крепкие отношения.

Именины 9 июля

* Давид,

* Георгий,

* Денис (Дионисий),

* Иван,

* Павел,

* Петр,

* Тихон.

Приметы: что можно и что нельзя делать 9 июля

Приметы о погоде

Если идет дождь, лето до сентября будет сырое и холодное.

Ясный и сухой день предвещает теплый август и щедрый урожай огурцов и дынь.

Птицы в лесу внезапно замолчали — значит, земляника полностью созрела, а лес приглашает к сбору ягод.

Что можно делать 9 июля

* Отправиться в лес за земляникой — главная традиция дня.

* Собирать листья земляники — для чая и заготовок на зиму.

* Умыться утренней росой — для красоты и привлекательности.

* Зажечь в доме белую свечу — считается, что это приносит благополучие, изобилие и достаток.

* Помолиться преподобному Давиду — об исцелении от болезней и совете в трудной жизненной ситуации.

Что нельзя делать 9 июля

* Идти в лес за ягодами с плохими мыслями — тем, кто накануне ссорился, дрался или имеет в душе обиду и желание мести, ягоды покажутся безвкусными или кислыми.

* Мерить чужие украшения и обручальные кольца — к проблемам в личной жизни.

* Давать другим мерить свои украшения — к проблемам в любви и семейных отношениях.

* Брать деньги в долг — вернуть их будет сложно.

* Ссориться и ругать домашних животных — к проблемам в доме.

* Отправляться в дальнюю дорогу с плохими мыслями — думать о неудачах и вспоминать плохие события из прошлого.

Лунный календарь 9 июля

Фаза Луны: убывающая Луна, 24-е лунные сутки.

Луна в знаке Тельца.

Телец — знак материальной стабильности, настойчивости и усердия. По мнению астрологов, это благоприятное время для финансовых операций, вложений в ценные бумаги и сделок с недвижимостью. 24-й лунный день — нейтральный и пассивный: лучше не начинать ничего нового, а продолжать уже начатые дела. Считается, что этот день хорош для лечения и профилактики здоровья.

9 июля родились люди под знаком Рака, представители водной стихии, находящиеся под покровительством Луны.

Какие исторические события произошли 9 июля

* 1357 год — король Карл IV заложил в Праге фундамент Карлова моста через Влтаву. По легенде, это произошло в 5:31 утра. Момент астрологи выбрали не случайно — цифры даты образовали магический палиндром 1-3-5-7 (год) 9 (день) 7 (месяц) 5 (час) 3-1 (минуты). Средневековые строители верили, что такая числовая гармония обеспечит сооружению вечную прочность.

Вид на Карлов мост в Праге, Чехия Rasto SK/Shutterstock/FOTODOM

* 1762 год — Петр III был свергнут, на престол взошла его супруга Екатерина II. Она правила Россией 34 года, дольше любой другой женщины на русском троне.

* 1887 год — английский фабрикант Джон Дикинсон на ежегодной встрече производителей представил первые коммерчески успешные бумажные салфетки.

* 1918 год — произошло «великое крушение поездов»: два пассажирских состава столкнулись лоб в лоб под Нэшвиллом. В результате аварии погибло более ста человек, пострадало — около 170. Катастрофа считается одной из самых масштабных в истории железных дорог США.

* 1955 год — Бернард Рассел и Альберт Эйнштейн выпустили в Лондоне манифест, призывавший отказаться от ядерного оружия и искать мирные пути разрешения конфликтов. Инициатива впоследствии привела к созданию движения «Пагуош» за разоружение.

* 2011 год — Южный Судан провозгласил независимость от Судана после референдума, а Джуба стала столицей нового государства.

Кто родился 9 июля

* В 1751 году родился граф Николай Шереметев — российский государственный деятель, коллекционер и меценат. Возглавлял Московский дворянский банк, но больше всего прославился благотворительностью: построил Странноприимный дом в Москве и богадельню на Неве, а также театральные комплексы в Кусково и Останкино.

* В 1845 году родился Джордж Дарвин — английский астроном и математик. Сын Чарльза Дарвина выбрал путь науки и стал известен гармоническим анализом приливов и теорией расщепления Земли, объясняющей происхождение Луны.

* В 1847 году родился Владимир Снегирев — русский врач, основоположник отечественной гинекологии. Снегирев первым в России применил для лечения рака лучи Рентгена и радия, провел более 2 тыс. сложнейших операций и основал Гинекологический институт усовершенствования врачей.

* В 1933 году родилась Зинаида Кириенко — актриса театра и кино, эстрадная певица. Еще в студенческие годы ее пригласили на роль Натальи в фильме «Тихий Дон». В 1965 году получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1977-м — народной артистки РСФСР.

* В 1946 году родился Бон Скотт — австралийский вокалист и автор песен. С 1974 по 1980 год был фронтменом AC/DC, записав первые семь альбомов группы и войдя в историю хард-рока. В июле 2004-го журнал Classic Rock признал его лучшим фронтменом всех времен, а Hit Parader поставил его пятым в списке величайших вокалистов хеви-метал.

Кто скончался 9 июля • В 1996 году умер Сергей Курехин — советский и российский музыкант-авангардист, композитор, актер.

• В 2005 году умер Евгений Гришин — советский конькобежец и тренер, четырехкратный олимпийский чемпион.

• В 2017 году умер Илья Глазунов — советский и российский художник, педагог, академик РАХ, народный художник СССР.

Кто отмечает дни рождения 9 июля

* 88 лет исполняется Лие Ахеджаковой — советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке РФ.

* 70 лет исполняется Тому Хэнксу — американскому актеру и режиссеру, сценаристу и продюсеру, обладателю двух премий «Оскар», семи наград «Эмми» и четырех «Золотых глобусов».

* 62 года исполняется Кортни Лав — американской певице, автору песен и актрисе, лидеру рок-группы Hole и вдове Курта Кобейна.

* 50 лет исполняется Екатерине Гусевой — российской актрисе театра, кино, телевидения, мюзиклов, певице, заслуженной артистке РФ.

* 48 лет исполняется Дмитрию Дюжеву — российскому актеру театра и кино, певцу и кинорежиссеру.

* 41 год исполняется Алексею Черемисинову — российскому фехтовальщику на рапирах, чемпиону мира 2014 года и командному олимпийскому чемпиону 2016 года.

* 32 года исполняется Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк) — российскому рэперу и актеру дубляжа.