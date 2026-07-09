Одна из крупнейших ТЭЦ в Киеве попала под удар. Жители сообщили об «огненном грибе»

После ночного удара ВС России по объектам в Киеве в городе прогремели взрывы и начались пожары. В украинских СМИ появились сообщения о поражении ТЭЦ-6 — одной из крупнейших теплоэлектроцентралей украинской столицы. Жители писали об «огненном грибе» в районе объекта.

Вооруженные силы России в ночь на 8 июля нанесли удар по объектам в Киеве, после чего в украинской столице прогремели взрывы и начались пожары. В украинских СМИ появились сообщения о поражении киевской ТЭЦ-6 — одной из крупнейших теплоэлектроцентралей города.

Местные жители писали в городских чатах, что видели в районе объекта «огненный гриб» и слышали серию взрывов. Украинские власти подтверждали ракетную атаку по Киеву и пожары в Деснянском и Святошинском районах, однако в официальной сводке ТЭЦ-6 отдельно не называлась.

Министерство обороны России в утренней сводке 8 июля заявляло, что российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. В результате удара были поражены промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», где, как утверждает ведомство, производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. ТЭЦ-6 среди пораженных целей не упоминается. В российском ведомстве назвали удар ответом на атаки Киева по гражданской инфраструктуре на территории России.

Пожары после атаки

Как утверждают в ВСУ, российские войска в ночь на 8 июля якобы применили пять баллистических ракет «Искандер-М»/С-400, две противорадиолокационные ракеты Х-31П и 169 беспилотников разных типов. В украинском командовании утверждали, что пять баллистических ракет попали по четырем локациям, еще 20 ударных БПЛА — по 11 локациям.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 00:31. Уже в 00:56 на официальном портале Киева появилось сообщение о том, что в Деснянском районе после попадания ракеты горели складские помещения, в Святошинском районе возник пожар в нежилом здании. В 1:40 городские власти сообщили о двух пострадавших, одного из них госпитализировали.

Почему важна ТЭЦ-6

Значение ТЭЦ-6 связано с тем, что она обслуживает сразу несколько районов Киева и входит в городскую систему производства тепла и электроэнергии. Киевская ТЭЦ-6 расположена в Деснянском районе украинской столицы и входит в число ключевых объектов городской теплоэнергетики. На официальной странице «Киевэнерго» предприятие названо самой молодой теплоэлектроцентралью Украины. Там же говорится, что станция производит тепловую и электрическую энергию для потребителей преимущественно Оболонского, Деснянского, Днепровского, Подольского и Шевченковского районов Киева.

По данным «Киевэнерго», установленная электрическая мощность ТЭЦ-6 составляет 500 МВт, установленная тепловая мощность — 1740 Гкал/ч. На станции работают два энергетических блока с турбинами Т-250/300-240-2 и котлоагрегатами ТГМП-344А, а также шесть газомазутных водогрейных котлов. Электрическая мощность энергоблоков №1 и №2 составляет 250 и 300 МВт соответственно, тепловая мощность каждого из них — 330 Гкал/ч.

Тепловая энергия с ТЭЦ-6 отпускается через четыре тепловые магистрали диаметром 1000–1200 мм. Основным видом топлива для станции по проекту является природный газ, резервным — мазут. Передача электроэнергии осуществляется по воздушным линиям электропередачи: к шинам напряжением 330 кВ подключены две линии, к шинам 110 кВ — 12 линий.