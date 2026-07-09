США ударили по военным объектам Ирана. Трамп назвал это «возмездием за атаку на суда»

Вертолет MH-6 Little Bird со сложенными лопастями в грузовом отсеке самолета, севшего на шоссе. Эти учения оказались максимально приближенными к реальной операции в Иране

США нанесли новые удары по военным объектам Ирана. Дональд Трамп назвал операцию «возмездием» за атаку на суда и пригрозил Тегерану более жестким ответом. Иран отверг обвинения и предупредил, что может закрыть движение через Ормузский пролив.

США нанесли новые удары по военным объектам Ирана в районе Ормузского пролива после сообщений об атаках на коммерческие суда. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что операция стала ответом на действия Тегерана против судов, проходивших через один из ключевых международных морских маршрутов.

Президент США Дональд Трамп назвал удары «возмездием» за атаку на суда и предупредил, что при повторении подобных действий ответ Вашингтона будет жестче.

«Это возмездие за вчерашнюю бомбардировку кораблей Ираном. Если это повторится, будет намного хуже!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля заявил, что временное соглашение с Ираном «фактически прекратило действие». Иранские власти, в свою очередь, обвинили США в нарушении договоренностей и заявили о готовности ответить.

Удары второй день подряд

Центральное командование США сообщило, что американские силы нанесли удары по иранским объектам, чтобы снизить способность Тегерана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе.

Удары по иранским целям в районе Ормузского пролива наносятся второй день подряд. Среди целей — береговые радары, позиции противокорабельных ракет и системы ПВО.

Гостелерадио Ирана (IRIB) сообщило о взрывах на юге страны. Звуки взрывов были слышны в Бендер-Аббасе, Чабахаре, Конареке и Сирике, а также на острове Лаван. В части Чабахара было отключено электричество.

Атаки на суда

CENTCOM заявил, что США «возлагают на Иран ответственность» за «неоправданную агрессию против коммерческих судов и гражданских экипажей», проходивших через важный международный водный путь.

По данным Reuters, катарский газовоз Al Rekayyat был поврежден у Ормузского пролива, после чего возник риск взрыва из-за пожара в машинном отделении. Экипаж эвакуировали, а груз сжиженного природного газа оставался в сохранности. Саудовский танкер Wedyan получил повреждения, однако его оператор Bahri заявил, что судно осталось мореходным, груз был в безопасности, а пострадавших среди экипажа не было.

Катарский МИД возложил на Иран ответственность за атаку на Al Rekayyat и вызвал заместителя посла Ирана в знак протеста. Саудовская Аравия также обвинила Иран в атаке на танкер Wedyan. При этом ответственность за атаки публично никто на себя не брал, а Иран официально не подтверждал причастность к ним.

Тегеран пообещал ответ

Иранская сторона отвергает американскую трактовку происходящего. Агентство Tasnim со ссылкой на заявление Вооруженных сил Ирана писало, что удары США стали «явной агрессией» и продемонстрировали пренебрежение обязательствами Вашингтона по меморандуму о взаимопонимании, подписанному в июне.

Иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщала о раненых в результате попаданий в районе рыболовного и коммерческого порта Сирика. Представитель портовой и морской администрации провинции также заявил о черном дыме за рыбным рынком в Бендер-Аббасе.

Телеканал Press TV со ссылкой на источник сообщил, что в случае новых атак США Иран немедленно закроет движение через Ормузский пролив и начнет наносить ответные удары по американским объектам.