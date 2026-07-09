Как понять, что вас «развели» при составлении родословной

Все чаще россияне обращаются в компании для построения своего генеалогического древа. Этих компаний в России много, услуги их специалистов очень дороги, стоимость начинается примерно от 200 тысяч рублей, а полное исследование (8 линий) стоит около 2,5 млн рублей. Кроме того, есть и частные специалисты. Длятся такие глубинные исследования 1-2 года, и каждый найденный факт о предке исследователи обещают подтвердить документально. Но всегда ли компании честны со своими заказчиками? «Газета.Ru» попыталась разобраться в этом вопросе вместе с генеалогом-историком Екатериной Лидской.

Что включает генеалогическое исследование

Схема генеалогического исследования универсальна: ее можно встретить на сайте и в прайсе практически любой компании или у частников. Исследование проводится поэтапно по каждой отдельной линии. Принято считать, что у каждого человека восемь родовых линий (по прадедам и прабабкам). Один этап заключает в себе исследование широкого круга архивных документов по одной линии на 1-3 поколения вглубь.

Каждое такое исследование уникально, требуется индивидуальный подход, определение многих сторон жизни изучаемых личностей и особенностей истории семьи. От ряда факторов зависит и стоимость исследования: например, имеет значение, проживал ли изучаемый род в России или предки были выходцами из-за рубежа, уходят ли корни за границу современной России, какую веру исповедовали, есть ли отдельные значительные факты (усыновленные дети или найденыши, были ли самовольные смены фамилий по каким-либо причинам), каковы исходные данные — документы из семейного архива и многое другое.

Приоритет отдается прямым предкам заказчика, то есть вашим бабушкам и дедушкам.

Не входит в эту задачу подробное изучение родословных линий братьев и сестер прадедов и других дальних родственников — такие детали оговариваются отдельно и вносятся в смету.

Рукописи горят

Результат исследования зависит в первую очередь от сохранности документов. Увы, они гибнут по конкретным причинам или от времени.

«Огромное количество архивных документов погибло во время Великой Отечественной войны. Так, безвозвратно исчезло много документов на некогда оккупированных землях — Смоленской области, в Беларуси и Украине. Во время бомбежек серьезно пострадали архивы в Центральной России, как в Воронеже, и Севастополе. Позже, уже в 1990-е, сгорел архив ГУВД в Самаре. Таких историй много, их все не перечислить», — объясняет историк, генеалог, научный сотрудник Центра наследия Антона Рубинштейна Екатерина Лидская.

Екатерина Лидская – историк, генеалог. Окончила исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, была сотрудником Государственного исторического музея в 2009–2015 гг. В генеалогии с 2015 года. Провела более 40 исследований родословных по семьям России, Украины, Беларуси, Польши, Казахстана, стран Прибалтики и Германии. Является автором статей по истории и истории искусства.

Некоторые компании предлагают перед исследованием провести экспертизу по сохранности документов. Эта услуга обычно стоит недорого, но не всегда оказывается нужна — и вот почему. Допустим, из исходных данных известно, что предок проживал в условной деревне Ивановка. В ходе экспертизы специалист проверит сохранность и наличие документов по данной деревне и выяснит, что на столетие вглубь документы хорошо сохранились и можно начать исследование. При изучении уже первых документов выяснится, что этот предок переехал в указанную деревню из другого места, и география исследования сместится. В этом случае экспертиза окажется ненужной, так как выявленные сведения просто не пригодятся.

Предположить заранее ход и конечный результат исследования невозможно.

Как найти своих предков за 10 минут

Сейчас на открытых площадках в интернете и в соцсетях можно встретить много роликов и постов из серии «как найти своих предков за 10 минут». Обучающие видео и статьи рассказывают о том, как все просто на белом свете: вот есть сайт «Память народа», где все оцифровано, вот есть сайты с чужими родословными, а еще есть оцифрованные метрические книги и ревизские сказки поименные переписи податного населения Российской империи (XVIII — середина XIX веков).

«Увы, проследить свою родословную по этим схемам получится с успехом лишь в одном случае из ста. Оцифровка документов действительно активно продолжается во многих архивах. Однако на текущий момент процент оцифрованных документов остается крайне мал. Человек несведущий может не разбираться в типах документов, не понимать дореволюционного русского языка и не уметь читать скоропись XVIII века. Не стоит забывать и о том, что наш народ — многонациональный и среди предков одной семьи могут быть мусульмане, евреи или немцы-протестанты, чьи документы составлялись на арабском, немецком языке или иврите. Многие старообрядцы не регистрировали рождение детей, браки и смерти в православных церквях. Во многих селах крестьяне вплоть до революции не имели фамилий, и все, что сейчас может найти искатель в названных документах, — это ряд имен», — говорит Лидская.

Иногда документы приходится долго искать, порой на это уходит несколько месяцев. Бывает, что в метрической книге сбита датировка и часть листов попала в другую книгу или вовсе погибла. Нередки случаи, когда оказывается, что предки носили другие имена — не те, которые известны заказчику. И это не только похожие пары Пелагея-Полина, Прасковья-Параскева, Косьма-Кузьма, но и совсем другие имена и фамилии.

Перемены могли быть связаны с опасениями репрессий времен Красного террора, попытками сбежать из семьи и начать новую жизнь с чистого листа, а также — с неграмотностью населения. В СССР вплоть до 1960-х годов многие документы делались на слух. Даты рождения варьировались до нескольких лет — кто считал свой день рождения по старому стилю, кто по новому, кто по дню ангела, а кто просто забыл, в какой год родился. Человек из деревни мог приехать в большой город, где его диалект или говор был незнаком местным чиновникам. Так, Феоктист становился Федором, Матрена — Марфой и т.д.

Задача профессионального исследователя заключается в правильном, грамотном поиске и разборе найденных документов.

«Специалист-генеалог использует все возможные варианты поиска документов и во многих случаях может найти выход из, как кажется, тупикового исследования. Здесь необходимы знания тонкостей и различий в документации по регионам и времени создания, понимание исторических процессов, владение иностранными языками и навыками палеографии. То есть это действительно трудно», — говорит Лидская.

Генеалогия — это целая наука, на становление в которой необходимо иметь профильное образование и опыт работы под руководством хорошего специалиста. Многие премудрости познаются только на опыте и передаются «из рук в руки». Поэтому любому историку, который решил стать генеалогом, стоит найти хорошего учителя и поработать под его присмотром хотя бы несколько лет.

Как работают «черные» генеалоги

«Развести» клиента может не только частник без отзывов, но и топовая компания. Обман клиентов базируется на некомпетеньности исследователей, причем осуществляется он как сознательно, так и бессознательно.

В последнее время появилось довольно много тех, кто прочитал пару статей, посмотрел один-другой ролик в интернете и решил, что быть генеалогом — это очень просто. Недостаточно просто выявить имена и нарисовать древо.

Генеалог «из ниоткуда» может споткнуться уже на первых шагах исследования, сочтя, что раз в одном месте не нашлось нужного имени, значит сделать ничего уже нельзя. Этот пример наглядно показывает, как, выдавая себя за специалиста, непрофессионал обманывает клиента.

Заказчик получает отчет с результатом, что нашлось два-три документа, на этом все. Но это может быть не так.

В беседе с «Газетой.Ru» Екатерина Лидская рассказала о случае из ее практики, когда к ней обратился клиент с таким «горе-исследованием», сказав, что толком ничего не нашли, потому что документы погибли.

«В ходе повторного исследования мы выяснили, что его дед на самом деле родился на год раньше даты, указанной в его советском паспорте. А документы погибли только за прежде обозначенную дату. Кроме этого, выявилось: дед был раскулачен и сослан не просто в Сибирь, а в конкретный лагерь, где работал на лесоповале, имел травму и лечился в лазарете, что его допрашивали в лагере по делу сбежавшего заключенного. Он умер в ссылке после заключения, оставив два написанных от руки письма. Почему они не были добыты предыдущим исследователем — вопрос риторический», — отмечает Лидская.

Возможные схемы «развода»

Урезание бюджета на само исследование и генеалога

Конечная стоимость проекта составляет бюджет исследования и гонорар специалиста. Процентное соотношение этих двух позиций, о чем клиенту на самом деле знать необязательно, зависит от сложности исследования и мастерства генеалога. В среднем бюджет исследования может составлять около 40% от стоимости . Однако бывают и другие варианты.

«Знакомые коллеги мне рассказывали, что одна известная генеалогическая компания выделяла генеалогу от стоимости бюджет 10%. На эти деньги провести полноценное исследование в большинстве случаев невозможно , поэтому сотрудник вынужден был завершать проект и сдавать отчет «как есть». Клиенту же говорили, что сделали все что можно, больше ничего найти не удалось», — рассказывает Лидская.

Прямой подлог

Чтобы не тратить время на настоящие поиски, компания выдает однофамильца за родственника.

«Увы, это ужасно, но такое случается. Ко мне приходили клиенты, которые попадались на подобную уловку, и мы повторно смотрели все документы, разбирались, что не так. Сама же я несколько лет назад столкнулась с подобной схемой. Прадед заказчика, условно Сидоров Иван Петрович (ФИО изменены), с примерно известным годом рождения, погиб на фронте. В Центральном архиве министерства обороны (ЦАМО) я нашла документы на 9 персоналий с подобными данными. Моя задача – определить, кто из этих людей являлся предком заказчика. Я сообщила менеджеру, что мне на это нужно две недели, и получила ответ, что не нужно «тратить время»: «просто возьми любого из них и скажи, что это его дед, он все равно не узнает» . Конечно, сотрудничать с такими организациями нельзя, но и клиент, который не разбирается в деталях исследований, может попасться на такой «развод», – говорит Лидская.

Действительно, интересно знать историю своей семьи, свои корни. Но важно понимать, что генеалог не сочиняет историю семьи, а пишет ее на основе архивных документов. Поэтому важно очень внимательно отнестись к поиску исследователя, а также знать подводные камни, которых, как выяснилось, в процессе поиска предков может быть очень много.