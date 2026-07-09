От жены авторитета до узницы ГУЛАГа: лучшие роли Екатериной Гусевой

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9 июля российской актрисе Екатерине Гусевой исполняется 50 лет. Выпускница Театрального института имени Бориса Щукина дебютировала в кино в 1997 году, однако всенародная любовь пришла к ней спустя пять лет — после роли в главном криминальном сериале нулевых «Бригада». С тех пор Гусева стала одной из самых востребованных актрис российского кино и телевидения, а ее фильмография пополнилась десятками разноплановых ролей. В честь 50-летия звезды «Газета.Ru» вспоминает лучшие фильмы и сериалы с ее участием.

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