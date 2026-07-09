Как понять, что на АЗС продают бензин «Евро-3», и на каких машинах туда лучше не ехать

Постоянное использование бензина «Евро-3» в автомобилях более высоких экологических классов может привести к неисправностям топливной системы и деградации моторного масла, говорят автодилеры и эксперты. О том, какие документы можно потребовать у оператора автозаправки, как сразу же понять, что на АЗС бензин «Евро-3», а не «Евро-5» и в чем между ними разница, — в материале «Газеты.Ru».

Класс автомобильного топлива определяется, прежде всего, содержанием серы, ароматических углеводородов, бензола и рядом других показателей, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Леонид Багдасаров.

«Информация об этом, а также, собственно, сам класс топлива указываются в паспорте качества, который в обязательном порядке должен сопровождать каждую реализуемую на АЗС партию топлива. Класс нефтепродукта также обозначен в маркировке топлива в кассовом чеке, к примеру: АИ-95-К5», — объяснил доцент.

По его словам, по запросу клиента сотрудник автозаправки обязан предоставить паспорт качества на каждый вид топлива, представленный в конкретный момент на АЗС. Важно иметь в виду, что документ актуален, пока реализуется конкретная партия, это обычно от одного до нескольких дней . Если вам предъявляют паспорт качества, которому месяц, полгода или год, стоит усомниться в том, относится ли он к продукту, который вам заливают в бак, отметил эксперт.

» Сотрудники АЗС должны предъявлять паспорт качества по первому требованию клиента. Это обязательный документ, он содержит информацию о производителе топлива, октановом числе, а также вывод о соответствии разрешенному экологическому классу, действующим стандартам и заявленному продавцом виду», — отметил Багдасаров.

Эксперт пояснил, что принципиальная разница между бензином «Евро-3», производство которого для внутреннего рынка правительство России разрешило в начале июля, и «Евро-5», повсеместно распространенном в России до недавнего времени, состоит в требованиях по содержанию серы (150 и 10 мг/кг соответственно), а также по содержанию ароматических углеводородов (в «Евро-3» — 42% и в «Евро-5» — 35%).

Турбомоторы в зоне риска

Опрошенные «Газетой.Ru» специалисты крупных дилерских холдингов отмечают, что разовая заправка топливом стандарта «Евро-3» не нанесет существенного ущерба двигателю автомобиля более высокого экологического класса, но постоянное использование такого бензина может спровоцировать неисправности топливной системы и нейтрализатора отработавших газов .

В зоне риска — современные автомобили с турбированными двигателями, непосредственным впрыском, высокой степенью сжатия, сложными катализаторами, лямбда-зондами, сажевыми фильтрами у дизелей и более тонко настроенной системой управления двигателем , предупредил в беседе с «Газетой.Ru» директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов.

«Это касается в том числе многих современных китайских автомобилей, которые активно продаются в России последние годы.

У них часто компактные турбомоторы, высокая тепловая нагрузка, непосредственный впрыск и жесткие требования к качеству топлива. Для таких машин регулярная эксплуатация на топливе с более высоким содержанием серы потенциально несет больше рисков», — подчеркнул Блинов.

В первую очередь под удар попадают катализатор, кислородные датчики, свечи зажигания, форсунки, топливная система, моторное масло и элементы выпуска. Проблемы не обязательно проявятся после одной заправки, это накопительный эффект, добавил он.

В пресс-службе группы компаний «Автодом» сообщили «Газете.Ru», что повышенное содержание серы и сопутствующих примесей в топливе может ускорять деградацию моторного масла, провоцировать образование нагара, а также приводить к ухудшению динамики автомобиля и росту расхода топлива.

Меняйте масло чаще

Постоянное использование топлива класса «Евро-3» в автомобилях, отвечающих более высоким стандартам, может привести к тому, что система нейтрализации отработавших газов не будет справляться со своей задачей и выхлоп будет более токсичным , пояснил «Газете.Ru» вице-председатель «Союза автосервисов» Александр Пахомов. По его словам, при езде на таком бензине нужно уменьшить интервал замены моторного масла, поскольку высокое содержание серы заставляет масло терять свои свойства более интенсивно.

«Дополнительная сера в камере сгорания приводит к тому, что в картерных газах будет больше серного ангидрида, у масла будет более интенсивно снижаться щелочное число, характеризующее его защитные свойства.

Если стандартный интервал замены масла для бензинового мотора составляет 15 тыс. км, лучше снизить его до 10 тыс. км»,

— посоветовал Пахомов.

Cистема снижения токсичности выхлопа у автомобилей высоких экологических классов может не справиться с очисткой выхлопных газов от бензина «Евро-3» и тогда на панели приборов загорится индикатор Check Engine. Фундаментальных проблем с двигателем из-за заправки автомобилей неэкологичным топливом эксперт не ожидает.

«Если вы будете ездить на автомобиле с более высоким классом и использовать топливо более низкого класса, в принципе ничего страшного не произойдет. В худшем случае, появится информация о том, что катализатор не справляется. Но после того, как вы обратно перейдете на топливо «Евро-5» и израсходуете пару баков, эта ошибка уйдет », — считает Пахомов.

В домашних условиях не улучшить

Если купить суррогатное топливо неизвестного происхождения, то никакими присадками его не улучшить, отметил Леонид Багдасаров.

«Если говорить о классовых видах топлива промышленного производства, то ничего улучшать не надо. Даже если топливо более низкого класса вызовет небольшой рост расхода бензина и повысит склонность к нагарообразованию в двигателе , хорошее моторное масло эту проблему способно в значительной степени нивелировать», — заметил он.

Когда ситуация стабилизируется и разрешение на топливо класса «Евро-3» отменят, то необходимо будет провести полную очистку двигателя, особенно топливной системы, заменить свечи, катализатор-дожигатель, поменять масло и фильтры, и далее заливать только брендовые бензины, содержащие моющую присадку, резюмировал преподаватель университета.