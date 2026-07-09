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Над Россией уничтожили 71 украинский беспилотник. Военная операция, день 1597-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1597-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и Азовским морем за ночь 73 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Беспилотники ВСУ были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и республики Крым. Два танкера в Таганрогском заливе были вновь атакованы БПЛА минувшей ночью, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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8:54

ВСУ атаковали территорию Белгородской области 75 раз за прошедшие сутки. В результате ударов погиб мирный житель, еще 22, включая ребенка, получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

8:40

Сводные огневые мобильные группы и система ПВО «Купол Донбасса» за сутки уничтожили над ДНР 26 беспилотников ВСУ, сообщили в Штабе обороны региона.

8:18

Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ в небе над Калужской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Владислав Шапша.

8:14

8:10

🔴 Два танкера в Таганрогском заливе были вновь атакованы БПЛА минувшей ночью, они получили механические повреждения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов — процесс продолжается, на втором — возникшее возгорание полностью ликвидировано. Информация уточняется», — отметил он.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и Азовским морем за ночь 73 украинских БПЛА.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

8:00

Сегодня 1597-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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