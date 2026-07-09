Над Россией уничтожили 71 украинский беспилотник. Военная операция, день 1597-й

Силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и Азовским морем за ночь 73 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Беспилотники ВСУ были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и республики Крым. Два танкера в Таганрогском заливе были вновь атакованы БПЛА минувшей ночью, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. «Газета.Ru» ведет хронику событий.