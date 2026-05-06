Опубликована программа Международного молодежного дня ПМЭФ «День будущего»

Опубликована деловая программа Международного молодежного дня ПМЭФ «День будущего», который пройдет 6 июня 2026 года в рамках Петербургского международного экономического форума.

В этом году программа объединит более 30 сессий, охватывающих широкий круг тем – от развития экономики и предпринимательства до трансформации медиапространства, внедрения искусственного интеллекта и формирования новых карьерных траекторий.

«Развитие человеческого капитала, раскрытие потенциала молодежи и создание возможностей для ее профессиональной самореализации закреплены в числе национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, определенных Президентом. Международный молодежный день ПМЭФ «День будущего» в этом контексте становится важной площадкой, где формируются практические решения, направленные на подготовку нового поколения лидеров, способных обеспечивать технологическое развитие и устойчивый экономический рост страны», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Структура Форума выстроена вокруг ключевых направлений, отражающих повестку будущего. Среди них – экономика и предпринимательство нового поколения, искусственный интеллект и перспективные технологии, медиа и коммуникации, кадровая политика в условиях цифровой трансформации, а также международное сотрудничество.

Особое внимание уделено практико-ориентированным форматам: участникам будут предложены деловые игры, открытые диалоги с представителями бизнеса и государства, а также интерактивные сессии, позволяющие не только обсудить, но и проработать реальные экономические задачи.

В рамках программы поднимаются вопросы, напрямую связанные с будущим глобальной экономики и общества: развитие человеческого капитала, формирование доверия в цифровой среде, роль молодежи в трансформации бизнес-моделей, а также новые подходы к образованию и профессиональной самореализации.

Международный молодежный день ПМЭФ «День будущего» состоится 6 июня и традиционно выступает ключевой молодежной площадкой ПМЭФ, объединяя студентов, молодых специалистов, предпринимателей и экспертов из России и других стран для совместной работы над повесткой будущего.