Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Фото

Сафонов второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. Как это было

Певица, актриса, зоозащитница. Роксане Бабаян — 80
10 самых необычных яиц Фаберже – и где они сейчас
«Нужно двигаться вперед с улыбкой». Звезде "Доброго утра" Арине Шараповой — 65
Праздник спорта и дружбы: как стартовали юбилейные Российско-Китайские молодежные игры

В Будапеште на «Пушкаш Арене» прошла церемония награждения победителя Лиги чемпионов — французского «ПСЖ». Матч парижан с лондонским «Арсеналом» завершился вничью — 1:1. Победитель определился в серии пенальти после того, как игрок «канониров» Габриэл пробил выше ворот.

Вскоре после финального свистка на Кубке чемпионов—2026 выгравировали название победителя и вручили его парижанам. Капитан «ПСЖ» Маркиньос поднял трофей на сцене перед своей командой, осыпанной золотым конфетти. На стадионе началось красочное пиротехническое шоу и заиграла легендарная We Are The Champions. Сразу после этого парижане с Кубком чемпионов отправились к трибунам своих болельщиков.

В составе красно-синих второй раз подряд Лигу чемпионов выиграл голкипер сборной России, бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Если в прошлом году награда для него была больше номинальной из-за того, что он провел большинство матчей на скамейке запасных, то в этом — он честно заработал кубок, достойно отыграв в основном составе в ключевых матчах турнира. Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды завоевал главный трофей ЛЧ.

Как проходила церемония награждения — в фотогалерее «Газеты.Ru».

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, компенсация отдыха и массовый сбой Figma. Главное за 30 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!