Сафонов второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. Как это было

В Будапеште на «Пушкаш Арене» прошла церемония награждения победителя Лиги чемпионов — французского «ПСЖ». Матч парижан с лондонским «Арсеналом» завершился вничью — 1:1. Победитель определился в серии пенальти после того, как игрок «канониров» Габриэл пробил выше ворот.

Вскоре после финального свистка на Кубке чемпионов—2026 выгравировали название победителя и вручили его парижанам. Капитан «ПСЖ» Маркиньос поднял трофей на сцене перед своей командой, осыпанной золотым конфетти. На стадионе началось красочное пиротехническое шоу и заиграла легендарная We Are The Champions. Сразу после этого парижане с Кубком чемпионов отправились к трибунам своих болельщиков.

В составе красно-синих второй раз подряд Лигу чемпионов выиграл голкипер сборной России, бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Если в прошлом году награда для него была больше номинальной из-за того, что он провел большинство матчей на скамейке запасных, то в этом — он честно заработал кубок, достойно отыграв в основном составе в ключевых матчах турнира. Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды завоевал главный трофей ЛЧ.

Как проходила церемония награждения — в фотогалерее «Газеты.Ru».