31 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

31 мая православные верующие празднуют Троицу — один из главных церковных праздников. В разных странах, в том числе и в России, отмечают Всемирный день без табака, и это отличный повод бросить курить. С профессиональным праздником сегодня поздравляют химиков и адвокатов. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 31 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 31 мая

* Всемирный день без табака

Акция проводится с 1988 года по решению ВОЗ, чтобы привлечь внимание общества к проблеме курения и показать: привычка затягиваться дымом наносит здоровью непоправимый вред. Ежегодно от последствий курения умирают более 8 миллионов жителей планеты. В России, несмотря на запрет рекламы табака и другие меры, курит примерно четверть взрослого населения.

Во Всемирный день без табака волонтеры устраивают антиникотиновые акции: меняют пачки сигарет на леденцы, читают лекции в школах и организуют перфомансы.

* Международный день блондинок

Этот праздник посвящен девушкам со светлыми волосами — натуральными или крашеными. По одной из версий, он подчеркивает шарм и привлекательность обладательниц белокурых локонов, по другой — борется с мифом о связи цвета волос и ума. Родилась идея в США, а в Россию перекочевала в начале 2000-х. В Москве по этому случаю даже проводили шествия блондинок в розовых платьях, с коронами и пуделями, сейчас подобные празднования стали скромнее.

Кадр из фильма «Блондинка в законе» (2001)

* День российской адвокатуры

Свой профессиональный праздник адвокаты отмечают в день вступления в силу закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в 2002 году. Дата призвана подчеркнуть роль защитников в обеспечении прав граждан. История знает немало случаев, когда адвокаты меняли ход громких судебных процессов, исправляли судебные ошибки и спасали несправедливо обвиненных людей.

* День подразделений по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел РФ

31 мая 1935 года вышло постановление Совета Народных Комиссаров СССР об учреждении в органах милиции секций по борьбе с беспризорностью. Эта дата стала считаться профессиональным праздником инспекторов по делам несовершеннолетних. Он был установлен в системе МВД в 2003 году.

Инспекторы по делам несовершеннолетних занимаются профилактикой детской преступности и следят за соблюдением прав детей. Они предотвращают правонарушения в подростковой среде, проводят беседы в школах и взаимодействуют с неблагополучными семьями.

* День химика

Профессиональный праздник появился в СССР еще в 1965 году. Традиция празднования сохранилась в России и других странах — бывших советских республиках. Роль химии и химической промышленности в нашей жизни трудно переоценить. Представителями отрасли создано много полезной продукции — от моющих средств и косметики до медицинских препаратов, новых материалов и удобрений.

Интересно Свой неформальный День химика отмечают в середине мая студенты МГУ. У этого праздника есть традиция: каждый год его проводят под символом очередного элемента таблицы Менделеева. Первому Дню химика в 1966 году присвоили номер 1 — водород. В 2026 году символом праздника стал 61-й элемент — прометий.

* День дарения букетов

Дарить цветы можно без повода — просто чтобы порадовать близких. Эта идея легла в основу праздника, который неофициально отмечается с 2024 года. Кстати, в XVIII веке в Европе возник «язык цветов», где каждый бутон имел свое тайное значение.

Необычные праздники 31 мая • День улыбки. Праздник появился в США в 1999 году в честь желтого смайлика. Улыбнись — и ты уже отпраздновал. • Международный день близнецов. В этот день поздравления с особенным днем принимают близнецы и двойняшки по всему миру. • День дырки от бублика. Ироничный праздник для тех, кому досталось «ничего». Он посвящен пустоте, которую можно наполнить своим весельем.

Что отмечают в разных странах 31 мая

День туркменского ковра — Туркменистан. Национальный праздник посвящен традиционному искусству изготовления ковров, которое считается важной частью культуры и истории страны. В этот день проходят выставки, праздничные концерты и мероприятия, прославляющие мастерство туркменских ковроделов.

Праздник Тано (или Сури Нал) — Корея. Один из древнейших народных праздников отмечают как в Южной, так и в Северной Корее. Его происхождение связано с древними обрядами, почитанием предков и сельскохозяйственными традициями. Праздник символизирует середину года и сопровождается народными гуляниями, играми и ритуалами.

Религиозные праздники 31 мая

День Святой Троицы, или Пятидесятница

Один из главных христианских праздников — День Святой Троицы — отмечают на пятидесятый день после Пасхи. В этот день верующие вспоминают событие, описанное в Новом Завете: сошествие Святого Духа на апостолов, что символизировало единство Бога Отца, Сына и Святого Духа.

В храмах проходят праздничные богослужения, дома и церкви украшают ветвями березы и травами. Зеленый цвет в этот день присутствует и в облачении священнослужителей. Он подчеркивает духовное возрождение, обновление и животворящую силу Святого Духа.

День памяти святых отцов семи Вселенских соборов

31 мая православная церковь также вспоминает отцов Церкви, сформировавших основы христианского вероучения. Вселенские соборы проводились в IV–VIII веках. Их решения были важны для установления догматов веры. Каждый из Соборов сыграл свою особую роль в истории христианства.

Народные праздники 31 мая

* Федот Овсяник

Церковь 31 мая чтит память мученика Феодота Анкирского, в народе праздник получил название Федот Овсяник. В эту дату сеяли овес в ожидании дружных всходов. В народе говорили: «Посеешь овес на Федота — будет скот сыт до ноября».

Было принято наблюдать за погодой и природой, по приметам судили о лете и будущем урожае. Считалось, что утренняя роса в этот день приносит здоровье, красоту и удачу. Поэтому на рассвете наши предки умывались росой.

Именины 31 мая

* Александра;

* Андрей;

* Богдан;

* Василий;

* Макар;

* Михаил;

* Федот;

* Денис;

* Давид;

* Павел;

* Клавдия;

* Юлиан;

* Юлия.

Приметы: что можно и нельзя делать 31 мая

Приметы о погоде

Утренний туман — к грибному лету.

Восточный ветер — к ненастью в начале июня.

Ясное небо на закате — лето будет теплым и без бурь.

Если на рябине много листьев — осень будет поздней.

Что можно делать 31 мая

* Заниматься садом и огородом — благоприятный день для посадок и прополки.

* Помогать соседям, делиться едой с птицами и животными — к благополучию.

Что нельзя делать 31 мая

* Ломать ветви дуба или рвать с него листья — это сулило неприятности, так как дерево считалось священным.

* Начинать новые дела или покупать дорогие вещи — есть риск обмана или неудачи.

* Отдавать ключи от дома чужим людям — по поверью, это могло привести к переезду или потере удачи.

* Пить овсяный кисель — наши предки верили, что это приведет к финансовым трудностям и застою в делах.

* Незамужним девушкам — сидеть в одиночестве дома. Считалось, что из-за этого можно надолго остаться одной.

Лунный календарь 31 мая

Фазы Луны: полнолуние, 16-й день лунного цикла.

Луна находится в знаке зодиака Стрелец.

Если верить прогнозам астрологов, день энергетически мощный и неоднозначный. Это второе полнолуние за месяц, что случается крайне редко Луна находится в Стрельце, что пробуждает жажду перемен и желание расширять горизонты. В такой день хорошо формировать цели, идти навстречу новому опыту и выступать публично — идеи будут приняты с интересом.

Однако 15-й лунный день требует осторожности: велик риск поддаться соблазнам, лени и эмоциональным вспышкам. Последователи эзотерических учений рекомендуют сегодня усмирять страсти, укреплять самодисциплину и избегать серьезных разговоров с начальством. Финансовые операции и важные переговоры лучше отложить. После 22:04 наступает 16-й лунный день — время гармонии и равновесия. Можно посвятить вечер уборке, творчеству или тихому отдыху с семьей.

31 мая родились люди под знаком Близнецы, который относится к воздушной стихии и находится под управлением Меркурия.

Какие исторические события произошли 31 мая

* 1223 год — в битве на реке Калке монголы под командованием Субэдея разгромили объединенное русско-половецкое войско.

* 1578 год — в Риме археолог Антонио Бозио открыл древние христианские катакомбы, положив начало систематическим раскопкам.

* 1815 год — на карте Европы появилось Нидерландское королевство.

* 1859 год — в Лондоне начали работать часы на башне Вестминстерского дворца — будущий символ столицы «Биг-Бен».

* 1891 год — во Владивостоке торжественно заложили Транссибирскую магистраль — крупнейший железнодорожный проект России.

* 1902 год — завершилась англо-бурская война — одно из крупнейших колониальных столкновений Британской империи.

* 1911 год — на воду спущен лайнер «Титаник», на тот момент крупнейшее пассажирское судно в мире.

* 1918 год — Наркомпрос РСФСР ввел обязательное совместное обучение школьников и школьниц.

* 1942 год — несмотря на блокаду, в Ленинграде прошел футбольный матч «Динамо» — ЛМЗ, ставший символом несгибаемой стойкости и мужества.

* 1970 год — в Перу произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 60 тысяч человек.

* 1997 год — Россия и Украина подписали Договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве, закрепив границы и добрососедство.

* 2003 год — состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты — шедевра XVIII века, исчезнувшего в годы Великой Отечественной войны.

Кто родился 31 мая

* В 1557 году родился Федор I Иоаннович — последний царь из династии Рюриковичей, при котором Русь окончательно потеряла централизованную власть.

* В 1819 году родился Уолт Уитмен — американский поэт, новатор свободного стиха, автор «Листьев травы».

* В 1852 году родился Юлиус Рихард Петри — немецкий микробиолог, изобретатель чашки Петри.

* В 1892 году родился Константин Паустовский — советский писатель и педагог, автор автобиографической прозы и рассказов.

* В 1899 году родился Леонид Леонов — русский советский писатель, драматург, автор романов «Вор» и «Русский лес».

* В 1933 году родился Георгий Бурков — актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, запомнившийся яркими ролями в фильмах, среди них — «Старики-разбойники», «Калина красная», «Гараж», «Профессия — следователь».

* В 1948 году родился Джон Бонем — британский барабанщик-виртуоз, участник рок-группы Led Zeppelin.

Кто скончался 31 мая В 1809 году скончался Йозеф Гайдн — австрийский композитор, один из основоположников симфонии и струнного квартета. • В 2005 году скончался Арчил Гомиашвили — советский и российский актер театра и кино, известный по роли Остапа Бендера в фильме «12 стульев» Леонида Гайдая. • В 2009 году скончался Вячеслав Невинный — советский и российский актер театра и кино, запомнившийся зрителям по фильмам «Не может быть!», «Гостья из будущего».

Кто отмечает день рождения

* 96 лет исполняется Клинту Иствуду — легенде Голливуда, обладателю четырех премий «Оскар».

Клинт Иствуд, 2022 год

* 71 год исполняется Владимиру Кузьмину — певцу, композитору, гитаристу, народному артисту РФ.

* 64 года исполняется Виктории Руффо — мексиканской актрисе, звезде сериала «Просто Мария».

* 61 год исполняется Брук Шилдс — американской актрисе, модели и иконe 1980-х.

* 53 года исполняется Наташе Королевой — российской эстрадной певице, заслуженной артистке РФ.

* 50 лет исполняется Колину Фарреллу — ирландскому актеру, лауреату премии «Золотой глобус».

* 37 лет исполняется Марко Ройсу — немецкому футболисту, вингеру дортмундской «Боруссии».