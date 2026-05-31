31 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Что отмечают в России и мире 31 мая
* Всемирный день без табака
Акция проводится с 1988 года по решению ВОЗ, чтобы привлечь внимание общества к проблеме курения и показать: привычка затягиваться дымом наносит здоровью непоправимый вред. Ежегодно от последствий курения умирают более 8 миллионов жителей планеты. В России, несмотря на запрет рекламы табака и другие меры, курит примерно четверть взрослого населения.
Во Всемирный день без табака волонтеры устраивают антиникотиновые акции: меняют пачки сигарет на леденцы, читают лекции в школах и организуют перфомансы.
* Международный день блондинок
Этот праздник посвящен девушкам со светлыми волосами — натуральными или крашеными. По одной из версий, он подчеркивает шарм и привлекательность обладательниц белокурых локонов, по другой — борется с мифом о связи цвета волос и ума. Родилась идея в США, а в Россию перекочевала в начале 2000-х. В Москве по этому случаю даже проводили шествия блондинок в розовых платьях, с коронами и пуделями, сейчас подобные празднования стали скромнее.
* День российской адвокатуры
Свой профессиональный праздник адвокаты отмечают в день вступления в силу закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в 2002 году. Дата призвана подчеркнуть роль защитников в обеспечении прав граждан. История знает немало случаев, когда адвокаты меняли ход громких судебных процессов, исправляли судебные ошибки и спасали несправедливо обвиненных людей.
* День подразделений по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел РФ
31 мая 1935 года вышло постановление Совета Народных Комиссаров СССР об учреждении в органах милиции секций по борьбе с беспризорностью. Эта дата стала считаться профессиональным праздником инспекторов по делам несовершеннолетних. Он был установлен в системе МВД в 2003 году.
Инспекторы по делам несовершеннолетних занимаются профилактикой детской преступности и следят за соблюдением прав детей. Они предотвращают правонарушения в подростковой среде, проводят беседы в школах и взаимодействуют с неблагополучными семьями.
* День химика
Профессиональный праздник появился в СССР еще в 1965 году. Традиция празднования сохранилась в России и других странах — бывших советских республиках. Роль химии и химической промышленности в нашей жизни трудно переоценить. Представителями отрасли создано много полезной продукции — от моющих средств и косметики до медицинских препаратов, новых материалов и удобрений.
Свой неформальный День химика отмечают в середине мая студенты МГУ. У этого праздника есть традиция: каждый год его проводят под символом очередного элемента таблицы Менделеева. Первому Дню химика в 1966 году присвоили номер 1 — водород. В 2026 году символом праздника стал 61-й элемент — прометий.
* День дарения букетов
Дарить цветы можно без повода — просто чтобы порадовать близких. Эта идея легла в основу праздника, который неофициально отмечается с 2024 года. Кстати, в XVIII веке в Европе возник «язык цветов», где каждый бутон имел свое тайное значение.
• День улыбки. Праздник появился в США в 1999 году в честь желтого смайлика. Улыбнись — и ты уже отпраздновал.
• Международный день близнецов. В этот день поздравления с особенным днем принимают близнецы и двойняшки по всему миру.
• День дырки от бублика. Ироничный праздник для тех, кому досталось «ничего». Он посвящен пустоте, которую можно наполнить своим весельем.
Что отмечают в разных странах 31 мая
День туркменского ковра — Туркменистан. Национальный праздник посвящен традиционному искусству изготовления ковров, которое считается важной частью культуры и истории страны. В этот день проходят выставки, праздничные концерты и мероприятия, прославляющие мастерство туркменских ковроделов.
Праздник Тано (или Сури Нал) — Корея. Один из древнейших народных праздников отмечают как в Южной, так и в Северной Корее. Его происхождение связано с древними обрядами, почитанием предков и сельскохозяйственными традициями. Праздник символизирует середину года и сопровождается народными гуляниями, играми и ритуалами.
Религиозные праздники 31 мая
День Святой Троицы, или Пятидесятница
Один из главных христианских праздников — День Святой Троицы — отмечают на пятидесятый день после Пасхи. В этот день верующие вспоминают событие, описанное в Новом Завете: сошествие Святого Духа на апостолов, что символизировало единство Бога Отца, Сына и Святого Духа.
В храмах проходят праздничные богослужения, дома и церкви украшают ветвями березы и травами. Зеленый цвет в этот день присутствует и в облачении священнослужителей. Он подчеркивает духовное возрождение, обновление и животворящую силу Святого Духа.
День памяти святых отцов семи Вселенских соборов
31 мая православная церковь также вспоминает отцов Церкви, сформировавших основы христианского вероучения. Вселенские соборы проводились в IV–VIII веках. Их решения были важны для установления догматов веры. Каждый из Соборов сыграл свою особую роль в истории христианства.
Народные праздники 31 мая
* Федот Овсяник
Церковь 31 мая чтит память мученика Феодота Анкирского, в народе праздник получил название Федот Овсяник. В эту дату сеяли овес в ожидании дружных всходов. В народе говорили: «Посеешь овес на Федота — будет скот сыт до ноября».
Было принято наблюдать за погодой и природой, по приметам судили о лете и будущем урожае. Считалось, что утренняя роса в этот день приносит здоровье, красоту и удачу. Поэтому на рассвете наши предки умывались росой.
Именины 31 мая
* Александра;
* Андрей;
* Богдан;
* Василий;
* Макар;
* Михаил;
* Федот;
* Денис;
* Давид;
* Павел;
* Клавдия;
* Юлиан;
* Юлия.
Приметы: что можно и нельзя делать 31 мая
Приметы о погоде
Утренний туман — к грибному лету.
Восточный ветер — к ненастью в начале июня.
Ясное небо на закате — лето будет теплым и без бурь.
Если на рябине много листьев — осень будет поздней.
Что можно делать 31 мая
* Заниматься садом и огородом — благоприятный день для посадок и прополки.
* Помогать соседям, делиться едой с птицами и животными — к благополучию.
Что нельзя делать 31 мая
* Ломать ветви дуба или рвать с него листья — это сулило неприятности, так как дерево считалось священным.
* Начинать новые дела или покупать дорогие вещи — есть риск обмана или неудачи.
* Отдавать ключи от дома чужим людям — по поверью, это могло привести к переезду или потере удачи.
* Пить овсяный кисель — наши предки верили, что это приведет к финансовым трудностям и застою в делах.
* Незамужним девушкам — сидеть в одиночестве дома. Считалось, что из-за этого можно надолго остаться одной.
Лунный календарь 31 мая
Фазы Луны: полнолуние, 16-й день лунного цикла.
Луна находится в знаке зодиака Стрелец.
Если верить прогнозам астрологов, день энергетически мощный и неоднозначный. Это второе полнолуние за месяц, что случается крайне редко Луна находится в Стрельце, что пробуждает жажду перемен и желание расширять горизонты. В такой день хорошо формировать цели, идти навстречу новому опыту и выступать публично — идеи будут приняты с интересом.
Однако 15-й лунный день требует осторожности: велик риск поддаться соблазнам, лени и эмоциональным вспышкам. Последователи эзотерических учений рекомендуют сегодня усмирять страсти, укреплять самодисциплину и избегать серьезных разговоров с начальством. Финансовые операции и важные переговоры лучше отложить. После 22:04 наступает 16-й лунный день — время гармонии и равновесия. Можно посвятить вечер уборке, творчеству или тихому отдыху с семьей.
31 мая родились люди под знаком Близнецы, который относится к воздушной стихии и находится под управлением Меркурия.
Какие исторические события произошли 31 мая
* 1223 год — в битве на реке Калке монголы под командованием Субэдея разгромили объединенное русско-половецкое войско.
* 1578 год — в Риме археолог Антонио Бозио открыл древние христианские катакомбы, положив начало систематическим раскопкам.
* 1815 год — на карте Европы появилось Нидерландское королевство.
* 1859 год — в Лондоне начали работать часы на башне Вестминстерского дворца — будущий символ столицы «Биг-Бен».
* 1891 год — во Владивостоке торжественно заложили Транссибирскую магистраль — крупнейший железнодорожный проект России.
* 1902 год — завершилась англо-бурская война — одно из крупнейших колониальных столкновений Британской империи.
* 1911 год — на воду спущен лайнер «Титаник», на тот момент крупнейшее пассажирское судно в мире.
* 1918 год — Наркомпрос РСФСР ввел обязательное совместное обучение школьников и школьниц.
* 1942 год — несмотря на блокаду, в Ленинграде прошел футбольный матч «Динамо» — ЛМЗ, ставший символом несгибаемой стойкости и мужества.
* 1970 год — в Перу произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 60 тысяч человек.
* 1997 год — Россия и Украина подписали Договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве, закрепив границы и добрососедство.
* 2003 год — состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты — шедевра XVIII века, исчезнувшего в годы Великой Отечественной войны.
Кто родился 31 мая
* В 1557 году родился Федор I Иоаннович — последний царь из династии Рюриковичей, при котором Русь окончательно потеряла централизованную власть.
* В 1819 году родился Уолт Уитмен — американский поэт, новатор свободного стиха, автор «Листьев травы».
* В 1852 году родился Юлиус Рихард Петри — немецкий микробиолог, изобретатель чашки Петри.
* В 1892 году родился Константин Паустовский — советский писатель и педагог, автор автобиографической прозы и рассказов.
* В 1899 году родился Леонид Леонов — русский советский писатель, драматург, автор романов «Вор» и «Русский лес».
* В 1933 году родился Георгий Бурков — актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, запомнившийся яркими ролями в фильмах, среди них — «Старики-разбойники», «Калина красная», «Гараж», «Профессия — следователь».
* В 1948 году родился Джон Бонем — британский барабанщик-виртуоз, участник рок-группы Led Zeppelin.
В 1809 году скончался Йозеф Гайдн — австрийский композитор, один из основоположников симфонии и струнного квартета.
• В 2005 году скончался Арчил Гомиашвили — советский и российский актер театра и кино, известный по роли Остапа Бендера в фильме «12 стульев» Леонида Гайдая.
• В 2009 году скончался Вячеслав Невинный — советский и российский актер театра и кино, запомнившийся зрителям по фильмам «Не может быть!», «Гостья из будущего».
Кто отмечает день рождения
* 96 лет исполняется Клинту Иствуду — легенде Голливуда, обладателю четырех премий «Оскар».
* 71 год исполняется Владимиру Кузьмину — певцу, композитору, гитаристу, народному артисту РФ.
* 64 года исполняется Виктории Руффо — мексиканской актрисе, звезде сериала «Просто Мария».
* 61 год исполняется Брук Шилдс — американской актрисе, модели и иконe 1980-х.
* 53 года исполняется Наташе Королевой — российской эстрадной певице, заслуженной артистке РФ.
* 50 лет исполняется Колину Фарреллу — ирландскому актеру, лауреату премии «Золотой глобус».
* 37 лет исполняется Марко Ройсу — немецкому футболисту, вингеру дортмундской «Боруссии».