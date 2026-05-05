Волонтеры «Роснефти» благоустроили памятники героям Великой Отечественной войны в Самаре

В преддверии празднования Дня Победы работники самарской производственной площадки «Роснефти» благоустроили более 20 мемориалов и обелисков воинской славы в память о героях, павших при защите нашей Родины, в Самаре и области. Акции прошли в рамках всероссийских проектов «Историческая память» и «Волонтёры Победы».

В Самаре и на территории Самарской области волонтеры Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского завода масел и присадок, сотрудники «Самаранефтегаза» провели масштабные работы по благоустройству памятных мест, посвященных героям Великой Отечественной войны. Нефтяники обновили Аллеи памяти и монументы, на которых увековечены имена защитников Родины.

Благодаря многолетней заботе волонтеров мемориалы стали полноценными комплексами: у обелисков горит Вечный огонь, представлены образцы военной техники периода Великой Отечественной войны.

Волонтеры Новокуйбышевского НПЗ благоустроили территорию памятника Труженикам тыла в г. Новокуйбышевске. Сотрудники предприятия облагородили прилегающую территорию и обновили монумент. Заводчане привели в порядок памятники руководителям завода — участникам Великой Отечественной войны, провели уборку и благоустройство городской Аллеи Победы, отреставрировали обелиск Славы, который стал памятником всем ветеранам градообразующего предприятия — тем, кто после долгожданной Победы восстанавливал завод и строил будущее города и страны.

«Роснефть» поддерживает проекты и инициативы, направленные на сохранение исторической памяти о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.