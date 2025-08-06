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Определены даты проведения Петербургского международного экономического форума – 2026

Петербургский международный экономический форум состоится 3-6 июня 2026 года.

«ПМЭФ-2026 пройдет в условиях продолжающейся трансформации глобальной экономики – под влиянием технологических изменений, перехода к устойчивому развитию и формирования новых финансовых моделей. Форум по традиции станет ключевой площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертным сообществом, где будут сформулированы практические решения, способствующие устойчивому росту и укреплению международного сотрудничества.

Ярким подтверждением значимости форума стали итоги ПМЭФ-2025: участие приняли представители 144 стран и территорий, было заключено 1116 соглашений на сумму свыше 6,5 трлн рублей. Отдельное внимание было уделено темам высоких технологий, инфраструктуры, энергетики, экологии и международного партнерства. Российские регионы также продемонстрировали высокую активность – 83 субъекта заключили 831 соглашение на общую сумму более 4,4 трлн рублей», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия – один из ведущих экономических и стратегических партнеров России. Проведение форума совпадает со знаковой датой – 100-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

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