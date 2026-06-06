Десять лучших: рейтинг составов сборных на чемпионате мира по футболу

Все национальные сборные объявили свои заявки на чемпионат мира по футболу, который пройдет в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. «Газета.Ru» представляет рейтинг десяти самых сильных составов предстоящего мундиаля.

Достойны упоминания

Бельгия, Нидерланды, Уругвай, Колумбия, Япония

Слишком много сильных сборных, слишком сложно делать выбор, поэтому начнем мы со сборных, которые не вошли в наш топ-10, но точно достойны упоминания и могут серьезно превзойти ожидания в турнире. Правда, находятся они на разных этапах своего развития.

Так, Бельгия прошла пик и к фаворитам турнира не относится. В то же время на месте такие легенды, как Кевин де Брейне, Ромелу Лукаку, Жереми Доку, Аксель Витцель, Тома Менье, Тимоти Кастань и вернувшийся в национальную команду голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, которого многие считают лучшим в мире.

Леандро Троссард только что выиграл с «Арсеналом» АПЛ и дошел до финала Лиги чемпионов, творя на поле порой магию своими передачами, а Руди Гарсия может позволить себе не взять на турнир здорового нападающего Луи Опенду из итальянского «Ювентуса». Еще и группа у бельгийцев на бумаге легкая.

Нидерланды традиционно быстры и легки, имеют в своем составе звезд мирового масштаба, как Вирджил ван Дейк, Френки де Йонг и Мемфис Депай. Потрясающую вторую часть сезона провел после перехода в итальянскую «Рому» Дониэлл Мален, Дензел Думфрис вот-вот оформит переход в «Реал». При этом проблемой для Роналда Кумана станут потери Йерди Схаутена и Хави Симмонса, да и форма Юрьена Тимбера, только-только восстановившегося после долгого лечения, вызывает большие вопросы.

И уже в первом туре голландцы встретятся с другой интересной сборной — Японией. Команда Страны восходящего солнца играет в три центральных защитника и исповедует стремительные атаки. Последний пас на Аясе Уэду из «Фейенорда» делает обычно лидер «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо, центр поля цементируют «англичане» Ватару Эндо из «Ливерпуля» и Даити Камада из «Кристал Пэлас», а скорость на краях обеспечивают Рицу Доан из немецкого «Айнтрахта» и Кейто Накамура из французского «Реймса». Легко с этой командой никому точно не будет.

Традиционно сильны южноамериканские команды. У Уругвая до сих пор в строю играющий сейчас в Аргентине 39-летний голкипер Фернандо Муслера, защитник испанского «Атлетико» Хосе Хименес, Родриго Бентанкур из английского «Тоттенхэма» и Джорджиан де Арраскаэта из бразильского «Фламенга». Есть защитник «Барселоны» Роналд Араухо и играющий в Саудовской Аравии форвард Дарвин Нуньес. Но главной звездой этой сборной является, конечно же, один из капитанов мадридского «Реала» универсальный полузащитник Федерико Вальверде.

Внушительно выглядит и Колумбия с Джоном Кордобой из «Краснодара» и бывшим полузащитником московских ЦСКА и «Динамо» Хорхе Карраскалем, ныне выступающим за бразильский «Фламенго». Но лидерами в этой команде являются неувядающий даже в американской «Миннесоте» Хамес Родригес, Луис Диас из немецкой «Баварии» и Луис Суарес из португальского «Спортинга», из-за которого Кордоба является лишь вторым выбором на острие атаки.

10. Турция

Возможно, кому-то покажется, что Турция звучит менее убедительно, чем большинство представленных в рубрике выше сборных. Что ж, знакомьтесь с командой под управлением Винченцо Монтеллы и приглядитесь к ней внимательно. Тут и Арда Гюлер из «Реала», и Хакан Чалханоглу из миланского «Интера», и Салих Озджан из дортмундской «Боруссии», и Кенан Йылдыз из «Ювентуса».

Не стоит забывать о блестящих Каане Айхане и Барыше Йылмазе из «Галатасарая», о зарабатывающем в Саудовской Аравии Мерихе Демирале и Ферди Кадыоглу из «Брайтона». У Турции взрослая, уже созревшая и задорная команда. А на последнем рубеже мог бы уверенно играть любой из трех голкиперов, но будет Угурджан Чакыр из «Галатасарая».

9. Норвегия

В распоряжении Столе Сольбаккена лучшее поколение в истории норвежского футбола. Эрлинг Холанд из «Ман Сити» и Мартин Эдегор из «Арсенала» — безусловные лидеры этой сборной. Александр Серлот хорош в «Атлетико», Рюэрсон — основной в дортмундской «Боруссии».

Прямо громких имен в составе больше как будто бы нет, но вы же наверняка видели, как «Буде-Глимт» играл в Лиге чемпионов? Оттуда на ЧМ-2026 едет великолепная четверка: Фредрик Бьеркан, Один Бьертуфт, Патрик Берг и, конечно, Йенс-Петтер Хеуге.

В случае с Норвегией важно понимать, что, даже не впечатляя именами всего своего состава, эта команда играет просто великолепно. Она смела всех на своем пути в отборочном цикле, выиграв восемь матчей из восьми, включая два у Италии, и вряд ли намерена останавливаться на самом мундиале.

8. Марокко

Марокко — полуфиналист предыдущего чемпионата мира и самый спорный чемпион Кубка африканских наций в истории (после поражения в финале титул был отдан марокканцам в результате их протеста, приведшего к техническому поражению победившего Сенегала). Здесь уже дала и продолжает давать блестящие всходы программа развития футбола. Марокканцы блещут на всех уровнях — они действующие победители молодежного чемпионата мира.

Ашраф Хакими из «ПСЖ», Нуссаир Мазрауи из «Манчестер Юнайтед», присмотреться стоит к Исмаэлю Сайбари из ПСВ и Эзу Абде из «Бетиса». На острие Аюб Эль-Кааби из греческого «Олимпиакоса» заменил даже не поехавшего на турнир Юссуфа Эн-Несири. Ну и, естественно, не стоит забывать о звезде мадридского «Реала» испанце Браиме Диасе, добавившемся в эту команду не так давно после принятия гражданства, а также о великолепном голкипере Яссине Буну, уже несколько лет играющем в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль».

7. Германия

Германию непривычно видеть так низко, но она уже не выглядит главным фаворитом. Из потерь тут травмированные форварды Серж Гнабри и Карим Адейеми из «Баварии» и «Боруссии» соответственно. К мундиалю в сборную вернулся голкипер Мануэль Нойер. Здесь же его одноклубники Джонатан Та, Йозуа Киммих, Леон Горетцка, Джамал Мусиала, Александар Павлович и Леннарт Карл.

На месте и атакующий десант из АПЛ: Флориан Вирц («Ливерпуль»), Кай Хаверц («Арсенал») и Ник Вольтемаде («Ньюкасл»). И все же Германии чего-то не хватает. Сможет ли Юлиан Нагельсманн компенсировать это тактическими решениями? Календарь у Бундестим удобный, есть возможность вкатиться и разогнать машину.

6. Англия

Англию многие считают одним из главных фаворитов. Тут все хорошо настолько, что Томас Тухель может позволить себе не брать на мундиаль Коула Палмера из «Челси», Гарри Магуайра из «МЮ», Фила Фодена из «Ман Сити» и Трента Александер-Арнолда из «Реала». Гарри Кейн проводит феноменальный сезон в «Баварии» и претендует на «Золотой мяч», Деклан Райс, Нони Мадуэке, Эберечи Эзе и Букайо Сака блеснули с «Арсеналом». Джуд Беллингем представляет в сборной мадридский «Реал», а Энтони Гордон вернется с мундиаля уже игроком «Барселоны», где отменный сезон в аренде провел Маркус Рэшфорд.

Англия обладает могучим и глубоким составом и может претендовать на победу в турнире. И все же сомнения в возможности этого состава выиграть чемпионат мира есть достаточно серьезные, а ведь на меньшее в Туманном Альбионе никто не согласен.

5. Аргентина

Аргентина — действующий чемпион мира. Был ли ее состав лучшим на прошлом мундиале? Это как минимум дискуссионный вопрос. В любом случае, девять игроков, выступавших в Катаре, до США, Мексики и Канады не доедут. Лионель Скалони заметно обновил и омолодил команду.

Хотя Лионель Месси со своим одноклубником по «Интер Майами» Родриго де Полем, голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, защитник «Бенфики» Николас Отаменди, Джовани Ло Чельсо из «Бетиса» и Леандро Паредес из «Бока Хуниорс» по-прежнему на месте.

Рядом с ними должны блистать взорвавший в составе «Комо» Нико Пас и моторный вингер «Атлетико» Джулиано Симеоне. Правда, обоим, скорее всего, придется выходить на замену, ведь вместе с Месси в атакующей тройке играют Хулиан Альварес из того же «Атлетико» и Лаутаро Мартинес из «Интера». Среди главных звезд и центральный полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер.

4. Бразилия

Карло Анчелотти не взял на мундиаль Жоао Педро из «Челси», зато везет на турнир доигрывающего в родном «Сантосе» Неймара, а также Дугласа Сантоса и Луиса Энрике из санкт-петербургского «Зенита» — удивительное рядом.

Тем не менее состав у Селесао по именам очень серьезный. Тут и голкиперы Алиссон с Эдерсоном, и капитан «ПСЖ» Маркиньос с Габриэлом из «Арсенала» в центре защиты, и Каземиро из «МЮ» с Бруну Гимараэсом из «Ньюкасла» в опорной зоне. Ну а вингеры «Реала» и «Барселоны» Винисиус Жуниор и Рафинья будут постоянно нагнетать остроту с флангов.

Стартовым форвардом видится Матеус Кунья из «Манчестер Юнайтед», но проведший сезон в аренде в «Лионе» вундеркинд Эндрик и выступающий за «Фламенго» Лукас Пакета вполне способны с ним побороться.

3. Португалия

И при Роберто Мартинесе Португалия — это прежде всего Криштиану Роналду. Но рядом с ним собрана целая россыпь невероятных талантов. В воротах гутаперчивый «тащер» Диогу Кошта, вернувший «Порту» национальный чемпионский титул в этом году. В обороне Нуну Мендеш из «ПСЖ», Рубен Диаш из «Ман Сити» с Гонсалу Инасиу из «Спортинга» и Жоау Канселу из «Барселоны».

Португальская полузащита — это вообще что-то с чем-то. Жоау Невеш и Витинья, определяющие игру лучшей команды мира «Пари Сен-Жермен», и установивший в этом сезоне рекорд по голевым передачам за один чемпионат в АПЛ лидер «МЮ» Бруну Фернандеш! На флангах атаки выбор тоже невероятный: Педру Нету, Рафаэл Леау, Бернарду Силва, Гонсалу Гедеш, можно поставить Жоау Феликса. Эта сборная — один из главных фаворитов.

2. Испания

У Испании все настолько хорошо с составом, что Луис де ла Фуэнте не взял на чемпионат мира ни одного игрока мадридского «Реала». И не то чтобы там совсем некого было брать. Зато из «Барселоны» целая россыпь: голкипер Жоан Гарсия, защитники Пау Кубарси и Эрик Гарсия, полузащитники Педри, Гави и Дани Ольмо, а также форварды Ламин Ямаль и Ферран Торрес. И это еще обидную травму получил и не летит в Америку Фермин Лопес.

Основным голкипером наверняка будет проведший прекрасный сезон в «Арсенале» Давид Райя, на месте Родри из «Ман Сити», Алекс Гримальдо из «Байера», Фабиан Руис из «ПСЖ» и Нико Уильямс из «Атлетика». Мартин Субименди и Микель Мерино, как и Райя, представляют в сборной Испании «Арсенал», а Йереми Пино прибыл в расположение после победы с «Кристал Пэлас» в Лиге конференций. Испанцы — действующие чемпионы Европы и одни из главных фаворитов ЧМ-2026.

1. Франция

Если вы вдруг сомневаетесь в силе Франции, то напомним, что на последних двух мундиалях она брала золото и серебро, уступив аргентинцам в Катаре в серии пенальти. И команда Дидье Дешама не стала слабее ни на йоту.

В воротах Майк Меньян из «Милана», Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария») и Жюль Кунде («Барселона») в стартовом составе в обороне слева направо. А ведь есть еще Ибраима Конате, Мало Гюсто, Люка Динь…

В опорной зоне в распоряжении Дешама Адриен Рабьо из «Ювентуса» и Орельен Тчуамени из «Реала», ну а группа атаки просто страшная: Килиан Мбаппе («Реал»), Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Брэдли Баркола (все — «ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») — попробуйте остановить эту команду!