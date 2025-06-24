Итоги ПМЭФ-2025

Завершил свою работу XXVIII Петербургский международный экономический форум — одно из крупнейших экономических мероприятий страны, в центре внимания которого — глобальные и региональные экономические процессы, трансформация рынков, новые технологии, инвестиционный климат, финансовая политика и человек. Уникальность Форума — в его прикладном значении, поскольку здесь принимаются практические решения, запускаются инновационные масштабные проекты, подписываются реальные инвестиционные соглашения, а эксперты делятся опытом, прогнозами и стратегическими инициативами.

Форум посетили более 24 200 участников и представителей СМИ из 144 стран и территорий, включая Россию. Наиболее многочисленные делегации прибыли из Индонезии (более 260), Китая (250), ОАЭ (более 120), Бахрейна (более 80), Саудовской Аравии (более 80). Почти в полном составе был представлен формат БРИКС+ (за исключением Ирана), а также все страны-партнеры объединения. Увеличилось число представителей стран АСЕАН в четыре раза.

Среди высокопоставленных официальных лиц на Форуме присутствовали: президент Республики Абхазия Бадра Гунба; президент Республики Индонезия Прабово Субианто; председатель правительства Республики Южная Осетия Константин Джуссоев; вице-президент Южно-Африканской Республики Шипокоса Паулюс Машатиле; вице-премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюесян; личный представитель Его Величества короля Бахрейна по вопросам благотворительности и делам молодежи шейх Насер бин Хамад бин Иса Аль Халифа, Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам Аль Гайс, Генеральный секретарь Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазарь Команеску.

Мероприятия Форума посетили более 140 высокопоставленных иностранных официальных лиц: вице-премьеры, иностранные министры, генеральные прокуроры, руководители международных организаций и объединений, главы дипломатических представительств, главы иностранных городов и регионов.

С российской стороны в работе Форума приняли участие: 38 высокопоставленных официальных лиц, 29 руководителей федеральных служб и агентств и 83 главы субъектов Российской Федерации.

Форум собрал на своей площадке порядка 8700 представителей российского и иностранного бизнеса. Отдельно стоит отметить рост числа представителей бизнеса из США — количество участников увеличилось почти на треть. Более 3600 российских и 560 иностранных компаний были представлены на Форуме. При этом участие принимали 2800 первых лиц российских и зарубежных компаний.

Страна-гость

Почетный статус страны-гостя Форума в этом году получил Бахрейн. Представительную делегацию страны возглавил сын правящего монарха и его советник по национальной безопасности Его Высочество Шейх Нассер бин Хамад Аль Халифа, Представитель Его Величества Короля по гуманитарным вопросам и делам молодежи, командующий Королевской гвардией. В состав делегации вошли порядка 80 представителей государственных органов и частного сектора. На площадке Форума Бахрейн представил национальный павильон, призванный продемонстрировать инвестиционный потенциал страны в сферах финансов, туризма, технологий и устойчивого развития. На торжественной церемонии открытия национального стенда Королевства Бахрейна министр промышленности и торговли Королевства Бахрейн Абдалла бин Адель Фатхала подчеркнул, что Бахрейн видит в участии в ПМЭФ стратегическую возможность для углубления сотрудничества в таких сферах, как промышленность, транспорт, цифровизация, продовольственная безопасность и инвестиции.

Соглашения

По итогам работы Форума было подписано 1084 соглашения на общую сумму 6 трлн 480 млрд 869 млн рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Наиболее крупные из них:

АО «ГК НПС» (НацПроектСтрой) и ГК развития «ВЭБ.РФ» — объем инвестиций по портфелю конкретных перспективных проектов составляет около 1 трлн рублей на период до 2030 года;

ОАО «РЖД» и АО «Альфа-Банк» подписали соглашение о кредитной линии с лимитом до 400 млрд рублей, предназначенной для финансирования инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры, включая приобретение, ремонт и модернизацию основных фондов;

г. Санкт-Петербург и АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) подписали соглашение по реконструкции «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Инвестиции в создание новой верфи составят порядка 300 млрд рублей до 2030 года;

Краснодарский край, «Технопромэкспорт» (ГК «Ростех») и муниципалитет Крымского района заключили соглашение о строительстве и расширении энергоблоков ТЭС «Ударная». Совокупный объем инвестиций в строительство и расширение ТЭС «Ударная» составит более 200 млрд рублей;

Ленинградская область и АО «ИваМарис» подписали соглашение на сумму 197,7 млрд рублей о строительстве газохимического завода в Кингисеппском районе Ленинградской области (вблизи порта Усть-Луга), направленное на усиление промышленной инфраструктуры региона.

Планерное заседание

Ключевым мероприятием стало пленарное заседание, в котором приняли участие президент России Владимир Путин, президент Республики Индонезии Прабово Субианто, представитель короля Бахрейна по гуманитарной деятельности и делам молодежи шейх Насер бин Хамад бин Иса Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюесян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Глава государства затронул вопросы развития российской экономики, международного экономического сотрудничества и адаптации к вызовам многополярного мира. «Глобальная экономика переживает самую масштабную трансформацию за последние десятилетия. Страны мирового сообщества наращивают свой потенциал, изменяя баланс сил и всю экономическую картину планеты. Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики — всего пятую часть, то сегодня это уже 40% глобальной экономики. И очевидно, что эта доля будет только расти — это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно, прежде всего за счет динамичных государств Глобального Юга», — сказал российский президент.

В своем выступлении Владимир Путин обозначил ключевую задачу, стоящую перед российской экономикой, — «это новое качество инвестиционного климата». «По сути, речь идет о кардинальной минимизации издержек бизнеса, предпринимателей, по всем направлениям — от строительства и обеспечения коммуникациями новых проектов до текущей операционной деятельности, включая все виды учета и нотариальное сопровождение», — сказал президент России.

Владимир Путин также подчеркнул, что «экономика России должна стать более технологичной». Россия, по словам главы государства, предлагает «новую модель развития, свободную от политических манипуляций, учитывающую национальные интересы государств».

Деловая программа

Форум стал не только местом встречи, но и точкой сборки «новых смыслов и решений», подчеркнул особую потребность в глубокой, честной аналитике и новых моделях взаимодействия. В этом контексте деятельность Фонда Росконгресс была охарактеризована участниками Форума как «фабрика мысли», формирующая содержательную и долгосрочную интеллектуальную повестку.

«ПМЭФ — это признанная платформа для глобального диалога, по результатам которого именно общие ценности, а не политические декларации или конфронтация, могут стать основой новой структуры международных отношений, в том числе в экономике», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Форум прошел под лозунгом «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», задав рамку для многочисленных дискуссий. Участники мероприятия отмечали важность реального суверенитета — политического, экономического, технологического, а также ценностно-культурного. Именно такие принципы, по мнению экспертов и политиков, позволяют странам проходить сложные периоды трансформации с минимальными издержками.

Общее количество мероприятий — в рамках основной деловой программы и на отраслевых и территориальных площадках — составило более 370.

В рамках деловой программы состоялось 205 мероприятий, в проведении которых приняли участие более 1300 спикеров и экспертов, в том числе спикеры из иностранных стран, включая представителей Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии.

Сессии деловой программы были структурированы по пяти трекам: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

В рамках первого трека «Мировая экономика: новая платформа глобального роста» состоялось более 40 сессий, в том числе 24 бизнес-диалога.

Особое внимание на Форуме было уделено БРИКС. Участники напомнили, что сейчас БРИКС — это 45% мирового населения, 26% территории планеты и уже 37% глобального ВВП по паритету покупательной способности, а значит, именно «Глобальный Юг» становится новой точкой опоры для роста.

Рост БРИКС, ускоренное сближение России и крупнейших развивающихся экономик, а также возрождение многосторонних форматов формируют устойчивый каркас безопасности — экономической и энергетической. Фокус сместился от макростабильности к архитектуре новых институтов. Страны БРИКС, Индия, Иран и Азербайджан говорили о формировании полицентричных, устойчивых и политически нейтральных платформ: от энергетики и торговли до расчетов и судоходства.

Спикеры отметили, что Глобальный Юг укрепляет свои позиции в формирующемся мировом энергопорядке и становится центром новых технологических и институциональных связей. Возникают устойчивые альянсы и новые принципы кооперации, где Россия видит стратегические возможности.

Россия и партнеры из Глобального Юга выстраивают новую архитектуру роста — от расширения доли БРИКС в мировой экономике до запуска суверенных транспортных коридоров и технологически независимых инфраструктурных проектов. Эксперты подчеркнули, что БРИКС переходит от концепций к прикладной интеграции: расчеты в национальных валютах, совместные технологические проекты, устойчивые логистические маршруты.

Представители Глобального Юга много внимания уделили вопросам продовольственной безопасности. Гости Форума из «незападных» государств особо отметили роль России как гаранта глобальной продовольственной стабильности.

В ходе дискуссий, эксперты также отметили необходимость выстраивания новых отношений с зарубежным бизнесом, который в 2022 году ушел из России, нанеся ей значительный ущерб, но теперь хочет вернуться. Западным компаниям нужно понимать, что будут новые условия работы, а ущерб придется возмещать.

В данный трек вошли также сессии, приуроченные к 80-летию Победы и 80-летию Ялтинской и Потсдамской конференциям, на которых были сформулированы новые принципы мироустройства и запрещены нацистские организации. Участники сессий констатировали, что сегодня на Западе эти принципы нарушаются, а нацизм набирает силу.

В рамках второго трека «Российская экономика: новое качество роста» было проведено более 30 мероприятий. Эксперты отметили, что необходимо не только реорганизовать экономику, но и провести структурно-организационные мероприятия по ее управлению. От либеральных подходов 2000-х нужно перейти к прагматичным методам управления, исходя из приоритетов военного времени.

Российская экономика адаптировалась к новым условиям за счет стратегического импортозамещения, приоритета отечественных товаров в госзакупках и поддержания технологического суверенитета. Укрепление позиции «Сделано в России», масштабные аграрные и энергетические результаты, а также собственная логистика формируют устойчивую модель роста, где внутренний спрос подкреплен экспортной экспансией и зрелой инфраструктурой контроля качества. Обсуждались новые инструменты поддержки развития: кредитование стартапов двойного назначения, налоговая гибкость, государственные фонды, расширение возможностей АПК. В ходе дискуссий отмечалось, что Россия усиливает инвестиционные предложения по Северному морскому пути и внутренним водным путям — формируя реальную альтернативу южным маршрутам; продолжается институционализация Арктики: запущены мастер-планы, ипотека, перечни опорных точек, включенные в поручения президента.

Новая индустриализация невозможна без предиктивной подготовки кадров: к 2030 году Минтруд сформировал прогноз по востребованным профессиям. Цифровые платформы и дроны требуют новых моделей регулирования и финансирования — особенно в сегменте двойных технологий.

На сессиях трека «Человек в новом мире» участники констатировали, что быстрый рост рисков — от демографического спада до ментального здоровья — подталкивает государства и бизнес к тому, чтобы «пересобрать социальные институты», сделать поддержку здоровья и инклюзии частью экономической политики. Также они отметили, что демография и рынок труда требуют переосмысления: социальная активность и здоровье противостоят рискам изоляции, а кадровый дефицит решается через профессиональные центры и гибкие формы занятости. Образование, ментальное здоровье, сохранение культурного и языкового наследия стали неотъемлемой частью диалога о будущем.

Обсуждалась миграционная проблема, которая актуальная не только для России, но для многих стран. Для того, чтобы избежать социальной напряженности — нужны ИИ и роботизация: темные цеха, автоматизированные склады, порты, укладчики дорог и т.п. — все это нужно активно развивать, завозить, стимулировать и строить в России.

Дефицит кадров и цифровая трансформация рынка труда вынуждают бизнес и государство инвестировать в раннюю профориентацию, модернизацию профстандартов и профилактику здоровья. Ключевой ресурс роста — молодежь и гибкие образовательные траектории.

Обсуждались кадровые потребности, культура, внимание как ресурс, профилактическая медицина и персонализация ИИ в здравоохранении. Отдельный акцент был сделан на трансформацию корпоративной культуры и наставничество.

В тематическом треке «Среда для жизни» обсуждались темы логистики, экологии, развития территорий и инфраструктуры. Особое внимание было уделено Северному морскому пути, внутренним водным маршрутам, городской среде и жилью на Севере. По мнению экспертов, устойчивость территорий и транспорта становится стратегическим приоритетом: Арктика превращается в круглогодичный коридор, а регионы и города переосмысляют туризм и инфраструктуру через призму комфорта и безопасности. Арктика и внутрироссийские водные пути становятся ключевыми элементами новой пространственной экономики. Комплексный проект развития Северного морского пути и Арктического транспортного коридора, льготная ипотека на Севере и мастер-планы опорных городов призваны сочетать транспортный суверенитет, инвестиции и повышение качества жизни.

Освоение Арктики требует инвестиций в инфраструктуру и обязательно послужит фактором, который обеспечит полноценный разворот на Восток. Неизбежность роста конкуренции в Арктике ставит вопрос о новой, «северо-восточной» государственной стратегии нашей страны.

Транспорт и климатические проекты задают новый стандарт качества среды: дороги формируют карту миграции, а углеродные леса и «зеленые» офшоры становятся инструментами конкурентоспособности.

Одной из важных тем обсуждения в данном треке стало развитие международной транспортной логистики с учетом меняющихся торговых коридоров, в том числе Северного морского транзитного коридора (СМТК). Для этого в 2026 году (ориентировочно в апреле) стартует новый дискуссионный формат – Международный транспортно-логистический форум в Санкт-Петербурге, на котором среди приоритетов будет обеспечение вопросов безопасности наших транспортных маршрутов.

В фокусе сессий трека «Технологии и лидерство» были масштабные инфраструктурные и энергетические проекты, требующие полного технологического суверенитета: высокоскоростные магистрали, модернизация электроэнергетики, атомный ренессанс и цифровизация здравоохранения.

Обсуждались беспилотники, финтех, ИИ, космос, а также регулирование и финансирование стартапов двойного назначения. Эксперты подчеркнули, что Россия делает ставку на платформенные решения, автономные системы и ИИ, стремясь перевести военное и научное превосходство в гражданские рынки и решения для повседневной жизни.

Драйвером становятся коллективные НИОКР и финансирование «длинных» университетских проектов; атомные и квантовые прорывы задают планку, а финансовый рынок и новые критерии оценки науки должны поддержать экспорт технологической компетенции. Лидерство в экономике связывается с технологическим прорывом. Обсуждалось, как командная координация, стандартизация и системное внедрение определяют успехи в ИИ, здравоохранении и промышленности.

Отраслевые и тематические мероприятия

В рамках ПМЭФ прошли: Форум «Деловой двадцатки»; юбилейный десятый Форум МСП, Форум «Лекарственная безопасность», Форум креативных индустрий, а также Генеральная Ассамблея ОАНА (Организация информационных агентств стран Азии и Тихоокеанского региона).

Отраслевые и тематические мероприятия, посвященные международной кооперации МСП (36 сессий, 327 докладчиков) и лекарственной безопасности (17 сессий, 114 докладчиков), посетили более 2350 представителей из 37 стран, включая Россию.

Форум МСП

Ключевым событием Форума МСП стала пленарная сессия «Роль МСП в достижении новых национальных целей». Спикеры отметили, что цифровизация, технологии и региональные платформы стимулируют рост и модернизацию МСП, повышая производительность труда и способствуя созданию новых рабочих мест. Ключевой акцент делается на повышении осведомленности предпринимателей о мерах поддержки, связанных с доступом к финансированию и обеспечением устойчивости МСП.

Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность»

В стартовый день ПМЭФ в пятый раз состоялся Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность». Организатором форума выступил Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В рамках форума «Лекарственная безопасность» состоялось 17 панельных дискуссий. Мероприятия деловой программы форума посетили более 1500 участников из 15 стран мира.

Экосистемой «Здоровое общество» было организовано 23 панельные дискуссии по ключевым вопросам здравоохранения, которые прошли в залах деловой программы ПМЭФ, а также на пространстве «Здоровое общество». Состоялось 30 подписаний соглашений о сотрудничестве между представителями государственного сектора и бизнес-сообщества.

В 2025 году на Форуме был дан старт новым тематическим площадкам: зоне делового общения Roscongress International, тематическим пространствам «Душа России», Агрокластер и «Покупай российское!».

Форум креативных индустрий

В программу мероприятия вошли 15 сессий, посвященных креативным индустриям, на которых выступило более 150 спикеров. Среди тем дискуссий — будущее контента и медиа в условиях адаптации к новым форматам, влияние искусственного интеллекта на творческие индустрии, экономика креативной отрасли и роль культурного наследия в современном мире. На форуме было представлено первое исследование Фонда Инносоциум, подготовленное совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Оно посвящено тому, как россияне воспринимают ключевые ценности, символы и смыслы, составляющие культурный код страны — «Душу России».

Академия ПМЭФ

Проект объединил 50 участников в возрасте от 18 до 23 лет. Программа состояла из серии TED-токов, прошедших с 18 по 20 июня под продакшеном Кинопоиска.

Основной темой стал вопрос: «Искусственный интеллект или человек?». Дискуссии проводились с российскими и международными спикерами — из науки, бизнеса, культуры, технологий, дипломатии и космоса.

Свое мнение о будущем ИИ и месте человека в нем высказали: Михаил Ковальчук, Сергей Крикалев, Алексей Аксаков, Дмитрий Ливанов, Анатолий Торкунов, Евгений Чебатков, Наталья Попова, Алексей Репик, Павел Маринычев, Владимир Табак, ЭнДжей Аюк, Анастасия Уколова, Степан Ковальчук, Александра Ремизова, Борис Чернышев, Владислав Куертов, Александр Стуглев, Марат Исмагулов, Иван Гуз, Сергей Пивень, Чэнь Лян и др.

При поддержке Альфа-Банка прошел паблик-ток с Чэнь Цюфанем — китайским писателем и сценаристом, соавтором Кай-Фу Ли в бестселлере «ИИ 2041».

Также была проведена встреча с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле, на которой обсудили глобальные вызовы, развитие молодежи и роль диалога.

Среди новых форматов — «CV на гриле» совместно с Авито: участники прошли настоящую кадровую «прожарку», получили обратную связь и прокачали свои карьерные треки.

Точка Юниор

На дискуссионной платформе «Точка Юниор» собрались 50 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Собственная деловая программа включала пять сессий, в том числе открытые дискуссии, кейс-стади, панельные обсуждения и бизнес-симуляции. В мероприятиях приняли участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, ректоры МГИМО и МФТИ, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, а также ведущие международные эксперты. Среди тем обсуждений — ответственное финансирование, развитие индустрии видеоигр, вопросы карьерного дизайна и цифровых навыков. Участники также посетили обзорные экскурсии, включая визит в офис VK и кампус ИТМО.

Завершилась программа кейс-чемпионатом в рамках карьерной лаборатории.

Молодежный трек

Большое внимание на Форуме было уделено работе с молодежной аудиторией. В рамках Форума был проведен Международный молодежный экономический форум «День будущего», партнером которого выступила международная сеть Friends for Leadership, аккредитованная при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС). Форум объединил более 8000 молодых лидеров, предпринимателей и экспертов, представителей всех регионов России, более 220 вузов и 60 научных организаций. Силами международной молодежной платформы Friends For Leadership привлечены представители из более чем 60 стран мира и специализированных структур ООН. В деловой программе форума приняли участие спикеры из более чем 20 стран, включая представителей Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии.

Выставочное пространство

Для участников и гостей Форума работала экспозиция SPIEF Investment & Business Expo, представляющая инвестиционный, промышленный и инновационный потенциал России.

Экспоненты не только демонстрировали свои достижения в разных сферах, но и знакомили гостей с преференциями для инвесторов.

На выставке SPIEF Investment & Business Expo было представлено 27 стендов и два павильона, объединенных концепцией «Душа России». Каждая экспозиция отражала особенности, традиции и потенциал регионов.

Одной из самых масштабных экспозиций стал стенд Санкт-Петербурга с двумя десятками ключевых проектов. Концептуальная идея стенда — «Петербург — мегаполис XXI века».

Экспозиция Москвы была посвящена ключевым направлениям развития столицы: новому московскому медицинскому стандарту, высокотехнологичной продукции московской промышленности и транспортным инновациям.

На стенде Татарстана, при оформлении которого использовались народные мотивы, 13 крупных компаний и организаций региона презентовали свою продукцию.

Акцент стенда Краснодарского края был основан на туристическом потенциале региона, Республика Коми приглашала гостей в национальный парк «Югыд ва», стенд Рязанской области был посвящен 130-летию поэта Сергея Есенина.

Среди тематических экспозиций стоит отметить стенд Дома семейных традиций «Кристиан», на котором были представлены медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

Яркие неожиданные экспозиции представили лидеры отраслей: «Газпром», «Газпром нефть», «НОВАТЭК», «Росатом», «Лукойл» и другие.

Исторически-познавательным получился стенд Минэнерго. На большом экране сменяли друг друга факты из прошлого отечественной энергетики: от плана ГОЭЛРО до героической работы энергетиков во времена блокады Ленинграда.

На площадке Форума была представлена выставка «Наука в лицах» — галерея из 23 портретов ведущих российских ученых: лауреатов премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых и других ключевых научных премий, грантополучателей Российского научного фонда, участников встреч с Президентом Российской Федерации «на полях» Конгресса молодых ученых, сотрудников Научно-технологического университета «Сириус» и ведущих российских научных организаций.

Виноград

Виноделию и виноградарству была посвящена отдельная тематическая площадка Фонда Росконгресс — «ВиноГрад». Специалисты из более чем 40 ведущих винодельческих хозяйств делились интересными фактами из истории виноделия, рассказывали о культуре потребления вина и предлагали оценить продукцию лучших российских брендов. За три дня работы площадки были проведены более десяти мероприятий, включая презентацию полной версии уникального картографического проекта — «Винного атласа России», а также показ мод российских дизайнеров.

Кроме того, участники ПМЭФ смогли проголосовать за лучшее российское вино в трех категориях: тихое белое, тихое красное, игристое. Сервис для голосования был разработан командой MARMA.

Пространство «Здоровое общество»

Впервые в рамках пространства «Здоровое общество» был представлен стенд Министерства здравоохранения Российской Федерации. Также впервые пространство «Здоровое общество» представило новую уникальную площадку — Территорию здорового питания, где посетители могли познакомиться с ассортиментом ведущих производителей полезных продуктов, узнать об инициативах Роспотребнадзора по популяризации правильного питания среди населения и о концепции «здоровых полок» от представителей ретейла.

Во второй раз в пространстве «Здоровое общество» была представлена интерактивная зона Фонда «РК-Медицина» — экспертная платформа поддержки высокотехнологичных проектов в сфере здравоохранения, направленная на продвижение инновационных медицинских технологий в России и за рубежом.

Росконгресс Урбан Хаб

Международная дискуссионная платформа, созданная Фондом Росконгресс в партнерстве с ДОМ.РФ, собрала крупнейших девелоперов, системных интеграторов и известных экспертов отрасли, чтобы обсудить вопросы городского развития и укрепить деловую кооперацию в области урбанистики. Главная тема площадки — «Наследие городов», на которой участники искали баланс между сохранением наследия и инновационным развитием городов, обсуждали макроэкономические вызовы и возможности для застройщиков, возрождение малых городов, стратегии развития опорных населенных пунктов, использование инновационных технологий в строительстве и проектировании. Впервые на ПМЭФ был представлен URBAN Mag — журнал об архитектуре и развитии городов, в который вошли интервью ведущих экспертов и архитекторов из Нидерландов, Италии, Китая, Катара и ОАЭ.

По итогам ПМЭФ-2025 в пространстве Урбан Хаб прошло 14 сессий, которые посетили около 700 человек. Мероприятия прошли при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Стратегический партнер — ДОМ.РФ.

Территория инноваций

Территория инноваций — флагманский проект Фонда Росконгресс в сфере науки, технологий и инноваций — в очередной раз поразил на ПМЭФ своим масштабом. На площади более 1000 кв. м были представлены десять экспонентов. Среди них — ведущие российские технологические компании и научные учреждения, которые привезли на Форум свои прорывные разработки, например, инновационную стратегию лечения рака от СПбНЦ РАН и масштабный проект «Геокупол» в области высокоточной навигации от МИИГАиК. В свою очередь, компания Positive Technologies провела международную кибербитву Standoff, в которой приняли участие 28 команд из 21 страны.

Особенностью ПМЭФ-2025 стало то, что Территория инноваций впервые представила компании, в которых Фонд участвует в качестве соинвестора. Это платформа для управления инвестиционно-строительными проектами Pragmacore, энергетическая компания нового поколения «Генмастер» и создатель зарядной инфраструктуры для электротранспорта Hyper.

Кроме того, впервые в рамках Территории инноваций работало Пространство экономического сотрудничества, объединившее лидеров делового сообщества, заинтересованных в обмене опытом, межотраслевой и международной кооперации.

За время работы Форума на Территории инноваций состоялось 17 дискуссий и семь подписаний соглашений.

Новое выставочное пространство

Впервые в этом году площадь выставочного пространства Форума увеличилась почти на 10 000 кв. метров, в том числе 6500 кв. м внутри Экспофорума, в которых разместился инновационный кластер, территория здравоохранения и «Душа Россси», а также выставка субъектов Российской Федерации и 3500 кв. м на улице, это новый пресс-центр.

Агрокластер

Еще одна яркая премьера Петербургского международного экономического форума в 2025 году — тематическое пространство Агрокластер, посвященное достижениям и перспективам агропромышленного комплекса России. Площадка организована Фондом Росконгресс совместно с Россельхозбанком, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и ведущими агрохолдингами страны. Ее запуск приурочен к 25-летию Россельхозбанка, который на протяжении всего этого времени играет ключевую роль в трансформации отечественного АПК.

В Агрокластере были представлены шесть основных достижений российского АПК с 2000 года. По версии Россельхозбанка, это — тепличные комплексы, виноделие, производство молока, индейки и свинины, а также переработка рыбной продукции.

Павильон «Душа России»

«Душа России» — это зонтичный проект, играющий объединяющую роль для представителей более 190 народов и этнических групп, россиян разных конфессий и наших соотечественников за рубежом на платформе безусловных ценностей единства общества, общей ответственность за благополучие России и сбережения народа. Проект «Душа России» реализуется в формате культурных, просветительских, образовательных и деловых мероприятий. Цель проекта — через фильтры креативных индустрий и социокультурных технологий перевести традиции и наследие на современный, понятный детям и молодежи язык, сформировать поколение любящих свою страну и разделяющих ее вековые ценности.

В пространстве были представлены реализованные в регионах России проекты в сфере креативных индустрий, стартапы и предприятия, которые возрождают, поддерживают и развивают основанные на культурном коде бренды и ремесла, а также произведения современных российских художников и дизайнеров.

Также в павильоне представили цифровой аватар девушки, разработанный арт-группой Synticate совместно с сообществом «Техпросвет» в «ВКонтакте». Его создали с использованием технологии Naked-Eye, которая позволяет видеть трехмерные изображения без специальных очков.

В деловую программу стенда вошли дискуссии, паблик-токи, интерактивные экскурсии и другие мероприятия. Состоялось заседание рабочей группы «Социальное предпринимательство» комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», заседание рабочей группы по развитию креативных индустрий и акселерации новых российских брендов, награждение победителей VII Всероссийского студенческого конкурса социальных проектов «Инносоциум», а также киберсессия, на которой со-модератором стал передовой человекоподобный робот Арди, оснащенный искусственным интеллектом.

Павильон был организован социокреативной платформой Фонда Росконгресс — Фондом Инносоциум при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ПАО «Банк ПСБ».

Пространство национальных брендов «Покупай российское!»

Впервые на ПМЭФ была представлена площадка «Покупай российское!» — Пространство национальных брендов создано Фондом Росконгресс, ВЭБ.РФ, Агентством стратегических инициатив и RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) для продвижения отечественного предпринимательства.

Площадка объединила сразу несколько направлений. В центре внимания — 12 брендов — участников конкурса «Знай наших». Помимо них, были представлены другие российские fashion- и часовые бренды. В лектории Пространства работала зона Russian Design Space, где экспонировались предметы современного дизайна, арт-объекты и изделия ведущих ремесленных брендов. В свою очередь, в зоне ВЭБ.РФ можно было увидеть высокотехнологичные разработки резидентов «Сколково».

Зона делового общения Roscongress International

Зона делового общения Roscongress International — это уникальный формат единого коммуникационного пространства для налаживания делового общения между представителями государственных и общественных структур, бизнес-кругов, экспертных сообществ России и зарубежных государств, а также международных организаций и интеграционных объединений.

Экосистема зоны включила в себя стенды партнеров Фонда Росконгресс, переговорное пространство, многофункциональный зал для презентаций, дискуссий и подписания документов о сотрудничестве.

В числе партнеров зоны — Южно-Африканская Республика со своим национальным стендом, Деловой консультативный совет АСЕАН (ASEAN-BAC), Деловой совет Россия — АСЕАН, инвестиционный бренд Министерства инвестиций Королевства Саудовская Аравия INVEST SAUDI, ООО «Промсельхозбанк», Торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN), Ассоциация «Познаем Евразию» и Международная медиасеть TV BRICS.

На площадке состоялось 12 тематических мероприятий в формате дискуссий, презентаций и конференций и подписано более 20 соглашений о сотрудничестве.

Биржа деловых контактов

Специально для участников ПМЭФ работала Биржа деловых контактов — площадка Фонда Росконгресс, ежегодно обеспечивающая сервис поиска и установления контактов, а также бронирования переговорных пространств для организации деловых встреч. За время работы Форума на территории Биржи деловых контактов состоялось около 300 встреч.

Гостиная губернаторов

Особая площадка для проведения деловых встреч и неформального общения глав субъектов Российской Федерации, а также для презентации экономических, туристических и культурных возможностей регионов.

За три дня работы Форума Гостиную губернаторов посетили более 40 глав регионов, а также лидеры, члены правительств и послы иностранных государств. На площадке состоялось свыше 130 встреч и были подписаны 17 соглашений между администрациями регионов и бизнес-структурами.

Гостиная партнеров Росконгресс

В Гостиной партнеров Фонда Росконгресс на ПМЭФ-2025 состоялись полтора десятка встреч, направленных на укрепление делового сотрудничества между Фондом, как лидером конгрессно-выставочной деятельности в России, и ведущими компаниями, а также регионами страны.

Интерактивная карта регионов России

Еще один уникальный объект на площадке Форума — «Интерактивная карта регионов России». Это совместный проект лаборатории MARMA Фонда Росконгресс и Республики Чувашии. Он объединил объект культурного наследия — «Вышитую карту России» — и интерактивные технологии. Этот шедевр цифрового и декоративно-прикладного искусства раскрыл самобытность и экономические возможности каждого из 89 регионов России.

Потенциал страны

Фонд Росконгресс в рамках экосистемы «Потенциал страны» провел серию встреч и подписаний с ключевыми партнерами в сфере социальной и молодежной политики. Это позволило укрепить позиции Фонда как одного из ведущих участников в реализации социальной и кадровой повестки в стране. В рамках этой инициативы ведется работа по поддержке молодых специалистов, развитию социальной инклюзии, формированию кадрового потенциала страны.

Roscongress Club

На площадке ПМЭФ традиционно работал Roscongress Club — закрытое клубное пространство, объединяющее высших представителей деловых кругов для развития бизнеса, социального партнерства и реализации полномасштабных проектов. За три дня здесь состоялось свыше 60 встреч, а также 12 статусных мероприятий, включая подписания соглашений о сотрудничестве между «РК Клубом» и партнерами. Таким образом партнерская сеть Roscongress Club увеличилась на девять компаний, что в перспективе расширяет спектр эксклюзивных возможностей, отвечающих высокому статусу, успеху и образу жизни участников Клуба.

Экспертно-аналитическое сопровождение

В Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс продолжилось развитие сервиса Summary, позволяющего получать краткие аналитические обобщения дискуссий с описанием ключевых выводов, проблем и решений, озвученных в ходе обсуждений. Подготовлены карточки ярких цитат ключевых спикеров ПМЭФ-2025 и облака смыслов.

Материалы подготовлены с использованием запатентованной технологии искусственного интеллекта Фонда Росконгресс «ИнФорум».

По результатам Форума будет подготовлен отчет «Итоги Петербургского международного экономического форума — 2025», который в электронном виде будет доступен в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс roscongress.org.

Экспертно-аналитическое сопровождение Форума осуществлялось с привлечением представителей ведущих российских вузов и научных учреждений, среди которых Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербургский государственный университет, МГУ имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Дальневосточный федеральный университет, Институт проблем региональной экономики РАН, Дирекция Научно-технических программ.

В рамках Петербургского международного экономического форума эксперты Информационно-аналитической системы ROSCONGRESS.ORG подготовили дайджест аналитических материалов, посвященных важнейшим комплексным исследованиям по повестке Форума.

Специально к Форуму Фонд Росконгресс совместно с партнерами по аналитической деятельности подготовил эксклюзивные материалы, посвященные значимым вопросам повестки мероприятия:

Россия и Бахрейн: перспективы партнерства

Бахрейн. От традиционного наследия к инновационной экономике: стратегия процветания в XXI веке

Большое Евразийское партнерство: теория и практика

«Новые русские деньги»: куда приведет нас цифровой рубль

Актуальные проблемы региональной экономики

Архитектура как экономический ресурс. Влияние культурно-архитектурного кода на развитие городов

Все исследования опубликованы в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG.

В рамках проведения Петербургского международного экономического форума Фондом Росконгресс совместно с Аналитическим центром ВЦИОМ было организовано социологическое сопровождение Форума.

В этом году исследование было направлено на выявление мнения участников Форума по актуальным вопросам политической, социальной, экономической и международной повестки, обсуждаемых на ПМЭФ, а также о ходе проведения Форума.

Спортивная программа

Форум стал площадкой для международного сотрудничества в спорте, диалога спорта и бизнеса и внедрения новых форматов. Программа спортивных игр ПМЭФ объединила соревнования по 18 видам спорта. Велогонщики из 7 стран — России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Франции — приняли участие в многодневной велогонке «Золото Ладоги». Этот проект вышел на новый уровень, объединив сильную спортивную составляющую и презентацию туристических возможностей Приладожья. Впервые вместе с профессионалами в гонке также приняли участие корпоративные команды. Сборная России по бадминтону сыграла с Индонезией — одним из мировых лидеров в этом виде спорта. Министр спорта Михаил Дегтярев провел рабочие встречи с руководителями спорта Венгрии, Сербии, Индонезии, Бахрейна, Казахстана и Белоруссии.

Более 1000 участников Форума приняли участие в спортивных мероприятиях. Министр экономического развития Максим Решетников вышел на старт забега, в турнире по хоккею сыграли губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, губернатор Архангельской области Игорь Бабушкин и глава Калмыкии Бату Хасиков, первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков принял участие в турнире по гольфу, а официальный представитель МИД Мария Захарова открыла Кубок Росконгресса по баскетболу. Вместе с участниками Форума сыграли Вячеслав Фетисов, Андрей Кириленко, Андрей Аршавин и другие звезды спорта. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин презентовал проект «Выбор сильных».

На выставке работали 6 спортивных стендов: Министерства спорта, «Фонбет Чемпионат КХЛ», Федерации бокса, Российского футбольного союза, Всероссийской федерации легкой атлетики и проекта «Выбор сильных». Партнерами различных мероприятий спортивных игр ПМЭФ выступили «Фонбет», «Авито Путешествия», «Тебойл», G-Drive, «АвтоВАЗ», «Авито Авто», ПАО «Дипломатический форум», REEF Residence, «Сбер Страхование», «Здоровое Отечество», ПСС и «Автобан».

Фестиваль культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны»

Уже в пятый раз в рамках Петербургского международного экономического форума прошел Фестиваль культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны», объединивший специальные события вечерней программы и мероприятия городской афиши Санкт-Петербурга.

Во все дни Форума, с 18 по 22 июня, участникам были доступны музеи, театры, знаменитые дворцы пригородов Санкт-Петербурга. Состоялись обзорные экскурсии по зданию Русского географического общества и в Институт восточных рукописей РАН.

Впервые на деловой площадке Петербургского международного экономического форума прошел подиумный показ российских дизайнеров «Русский сезон». В нем были представлены коллекции дизайнеров из разных регионов страны, вдохновленные национальным кодом народов России. В новом тематическом пространстве «Территория российских брендов» была развернута выставка «Русские сказки в произведениях художников лаковой миниатюры», на которой можно было увидеть работы народных художественных промыслов «Холуй», «Палех», «Мстера» и «Федоскино».

Ключевым событием Фестиваля культуры ПМЭФ, по традиции, стал большой концерт на Дворцовой площади для жителей и гостей города — «В ритме лета», собравший свыше 60 тысяч человек. В российско-итальянском концерте приняли участие Комната культуры, Александра Воробьева, Аль Бано и Ива Заникки.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в программу Фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» вошли выставки и специальные мероприятия, посвященные этой дате. 22 июня фестивальную программу завершил спектакль «Многоголосье» в Академическом драматическом театре им. В.Ф. Комиссаржевской.

Также знаменитая фабрика «Федоскино» представила выставку «Великая Отечественная война глазами художников лаковой миниатюры», посвященную 80-летию Победы.

Партнеры

ПМЭФ-2025 прошел при поддержке титульных партнеров ВЭБ.РФ и госкорпорации «Росатом». Официальным автомобилем Форума выступает TANK, а ГигаПартнером — Сбер. Стратегическим партнером является ПАО «Россети», официальным авиаперевозчиком — ПАО «Аэрофлот». Генеральным спонсором Форума выступает Банк ВТБ (ПАО), а в числе генеральных партнеров — ПАО «Газпром», Газпромбанк, компания «Газпром Нефть», ГК Нацпроектстрой, ПАО «НОВАТЭК», Система быстрых платежей (СБП) и ПАО «Банк ПСБ».

Форум состоялся при информационной поддержке: Генерального медиапартнера — «Газпром-Медиа Холдинга», генерального телевизионного партнера — информационного канала «Россия-24», генерального международного новостного партнера — телеканала Russia Today, генерального мультимедийного партнера — МИЦ «Известия», генерального партнера бизнес-новостей — ОАО «РБК», генеральных интернет-партнеров — «Газета.ру» и «Лента.ру», а также международного информационного партнера — China Media Group (Китай).

Информационными партнерами выступили: ТК НТВ и ТК «360», ИА ТАСС, РИА «Новости», ИА «Интерфакс», радиостанция «Бизнес FM», издательские дома «Коммерсантъ», «Комсомольская правда» и «Аргументы и Факты», газеты «Ведомости» и «Российская газета», журнал «Эксперт», медиахолдинги Shkulev Media Holding, News Media и 1MI, «Дзен», Global Times (Китай), Akhbar Al Khaleej и AL Watan (Королевство Бахрейн), Oman Economic Review (Оман), AL Qahera News (Египет), Astro AWANI (Малайзия).