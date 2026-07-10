Какие машины надо покупать в 2026 году, чтобы не стоять в очереди на АЗС

«Газета.Ru» назвала 12 автомобилей, с которыми не придется стоять в очереди на АЗС

На фоне трудностей с поставками бензина на АЗС с дизелем пока все в порядке. Можно и вовсе пересесть на электрокар и стать независимым от бензоколонки. Подробнее о том, какую машину стоить выбрать в текущей ситуации, — в материале «Газеты.Ru».

Haval H9

Флагманский рамный внедорожник китайского бренда, который собирают в Тульской области на заводе Haval. Под капотом — новый 2,4-литровый турбодизель собственной разработки GWM мощностью 184 л.с. и крутящим моментом 480 Нм. Агрегатируется с 9-ступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач, которая удерживает обороты в зоне максимальной тяги.

Haval

Расход топлива в смешанном цикле — всего 9,1 л на 100 км. Полный привод с раздаточной коробкой и понижающей передачей, блокировка заднего дифференциала в базе, а в топ-версии Premium — еще и переднего. Цены стартуют от 4 799 000 рублей за комплектацию Elite и доходят до 5 299 000 рублей за Premium.

Haval H5

Рамный внедорожник, который сочетает вместительность с дизельной экономичностью. Под капотом — 2,0-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 400 Нм, агрегатированный с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом Part-time.

Телеграм-канал «No Limits»

Модель доступна в комплектациях Elite и Premium, цены стартуют от 4 049 000 рублей. Для бездорожья предусмотрены понижающая передача и самоблокирующийся дифференциал. В 2025 году дизель убрали из линейки H5 для новых машин, однако прошлогодние версии продолжают продаваться со скидками.

BAW 212

Новинка 2026 года — дизельный рамный внедорожник, который уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и готовится к старту продаж ориентировочно в августе. Автомобиль оснащается 2,0-литровым турбодизелем мощностью 166 л.с. и крутящим моментом 410 Нм в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF.

BAW 212 BAW

Полный привод с раздаточной коробкой BorgWarner и понижающей передачей, зависимая подвеска спереди и сзади — настоящий инструмент для бездорожья. Кузов на 71% состоит из высокопрочной стали, а заводская антикоррозийная защита включает около 200 оцинкованных элементов. Ориентировочная цена — 4 659 000 рублей.

JAC T9

Пикап, который уже добрался до российских дилеров в дизельном исполнении. Двигатель — 2,0 литра, 163 л.с. и 410 Нм крутящего момента, 8-ступенчатый автомат и полный привод. В версии Urban с многорычажной задней подвеской цена составляет 3 689 000 рублей.

JAC

В базовой комплектации Explore автомобиль стоит 3,76 млн рублей, но дилеры предлагают скидки до 600 тысяч рублей. Оснащение богатое: 6 подушек безопасности, люк, светодиодные фары, круговой обзор, вертикальный медиаэкран 10,4 дюйма, поддержка Android Auto и CarPlay.

BAIC BJ60

Рамный внедорожник с «мягкой» гибридной системой MHEV, которая дополняет дизельный двигатель небольшим электромотором мощностью 10 кВт. Это решение улучшает динамику на старте и немного экономит топливо.

Телеграм-канал АВТОТОР

Дизель объемом 2,0 литра развивает 163 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. В России автомобиль продается в единственной комплектации «Эксклюзив» по цене 5,3 млн рублей. В оснащение входят адаптивный круиз-контроль, система автоматической парковки, видеорегистратор и трехзонный климат-контроль.

Sollers ST8

Пикап российской сборки, который производят на мощностях УАЗ в Ульяновске по полному циклу — со сваркой и окраской кузова. По сути, это лицензионная копия JAC T8. Автомобиль оснащается 2,0-литровым турбодизелем мощностью 136 л.с. с чугунным блоком цилиндров — эти моторы собирают на заводе двигателей Sollers в Елабуге.

Пресс-служба Sollers

Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» отечественного производства. Полный привод с раздаточной коробкой, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Клиренс — 210 мм, грузоподъемность — 900 кг. Цены: комплектация Optimum с дизелем — от 2 920 000 рублей, Luxe — от 3 020 000 рублей. Гарантия — 3 года или 150 000 км.

Sollers ST6

Младший пикап в линейке Sollers, также собираемый в Ульяновске. Это локализованная версия JAC T6. Автомобиль комплектуется тем же 2,0-литровым турбодизелем мощностью 136 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

ресс-служба «Соллерс»

Двигатель и коробка — российского производства. В 2024 году продажи модели превысили 3,5 тысячи экземпляров.

УАЗ «Профи»

Ульяновский коммерческий автомобиль наконец-то получил дизель. Речь идет о моделях «Профи Полуторка» и «Профи 4x4» с новым 2,0-литровым турбодизелем мощностью 136 л.с. от JAC. Мотор собирают в Елабуге на мощностях Sollers. Коробка передач — 6-ступенчатая механическая, отечественного производства.

УАЗ

Старт продаж запланирован на III квартал 2026 года. Цены пока не объявлены, но пилотные партии уже появились у дилеров по цене около 2,5 млн рублей. В оснащение входят кондиционер, подогрев сидений, обогрев лобового стекла и зеркал, блокировка дифференциала.

Lada e-Largus

Первый отечественный электромобиль с глубоко локализованной батареей, который готовят к свободным продажам в 2026 году. Электромотор мощностью 163 л.с. и батарея емкостью 61 кВт·ч обеспечивают до 420 км пробега на одном заряде.

Lada

В оснащении — цифровая приборная панель, мультимедиа с сервисами Яндекса, селектор-шайба трансмиссии. Ожидаемая цена с учетом господдержки — около 3 млн рублей.

Амберавто А5

Электромобиль калининградской сборки («Автотор»), который в ноябре 2025 года стал лидером российского рынка новых электрокаров с долей 25,2%.

Амберавто

Всего за 11 месяцев 2025 года продано 1116 единиц. Дилерская сеть бренда насчитывает 13 центров в 10 городах России, включая Москву, Калининград, Казань, Краснодар и другие.

Umo 5

Электромобиль, собираемый на заводе «Москвич», с участием компаний «ЭМ Рус» и «Яндекс Электро». В июне 2026 года именно Umo 5 стал лидером по продажам среди электрокаров (139 штук), опередив всех конкурентов.

umo.auto

Правда, почти все машины уходят под такси и каршеринг, но модель доступна и частным покупателям. В 2026 году планируется выпустить более 3 тысяч таких автомобилей. Umo 5 представляет собой адаптированный для России клон китайской модели GAC Aion Y Plus.

Avatr 11

Премиальный электрический кроссовер, официально поставляемый в Россию через дистрибьютора «Чанъань Моторс Рус». Сеть включает 19 дилерских центров в 9 городах. За первое полугодие 2026 года продано 405 автомобилей, из них 96 — в июне.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Гарантия на батарею CATL, электродвигатель и контроллер — 8 лет или 160 000 км пробега. Для российского рынка доступно фирменное мобильное приложение на русском языке с дистанционным управлением функциями автомобиля.