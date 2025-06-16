Стартовала регистрация на Международный форум «Острова устойчивого развития: климатический аспект» на Сахалине

На официальном сайте Фонда Росконгресс открылась регистрация на Международный форум «Острова устойчивого развития: климатический аспект», который пройдет в Сахалинской области 1–2 августа. Для участия необходимо заполнить указанные поля. Подробная инструкция и информация представлены на сайте.

Сахалинская область – первый регион в России, в котором с 1 сентября 2022 года по поручению Президента России Владимира Путина проводится международный эксперимент по установлению углеродного баланса выбросов и поглощений парниковых газов и осуществляется апробация механизма квотирования выбросов парниковых газов. На Форуме подведут промежуточные результаты эксперимента.

Деловая программа мероприятия строится на укреплении стратегического партнерства России с другими странами с акцентом на взаимодействие с международными организациями (СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС и другими) и Большим Евразийским партнерством.

Основное внимание будет уделено вопросам климата и устойчивого развития, а также достижения технологического лидерства России, экономическому развитию и инновационной экономике. Основные задачи и цели форума - экспертная проработка острых и значимых вопросов будущего национального углеродного регулирования, обмен опытом со странами, имеющими экспертизу в формировании национальных систем углеродного регулирования и торговли выбросами парниковых газов, позиционирование Сахалинской области в качестве площадки для обмена практическим опытом в ходе достижения углеродной нейтральности и центра международного сотрудничества в АТР.

Ожидается, что к деловой программе форума присоединятся до 1000 человек. В том числе представители органов власти стран АТР и участников «БРИКС аутрич/БРИКС плюс», дипломатического корпуса иностранных государств в России, ведущие отраслевые эксперты, ученые, представители общественных и молодежных организаций.

Форумы на Сахалине являются выездными площадками десятого, юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 3-6 сентября.

Здесь же, на дронопорте «Пушистый», 6-8 сентября состоится международный форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина», с 25-26 сентября - международный «Дальневосточный энергетический форум». Оператор форумов – Фонд Росконгресс.