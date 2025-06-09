«Роснефть» организовала экскурсию для детей в Тюменский зоопарк

Волонтеры «Харампурнефтегаза» (добывающий актив «Роснефти») организовали экскурсию в Тюменский зоопарк для воспитанников детского центра «Сияние Севера» Ямало-Ненецкого автономного округа. Инициатива была приурочена ко Всемирному дню охраны окружающей среды и направлена на развитие экологической культуры и ответственного отношения к природе у подрастающего поколения.

В ходе прогулки по зоопарку ребята узнали об особенностях и разнообразии животного мира, о важности сохранения природы. Сотрудники зоопарка рассказали детям интересные факты о различных представителях фауны – от диких тигров и пум до верблюдов и сурикатов. Особое внимание юных исследователей привлек песец. Благодаря поддержке нефтяников у полярного хищника просторный вольер и разнообразный рацион.

Для закрепления новых знаний волонтеры предприятия провели для детей экологическую викторину и вручили памятные подарки.

Сохранение биоразнообразия – значимое направление природоохранной деятельности «Роснефти». Предприятия Компании во всех регионах деятельности активно участвуют в различных экологических инициативах. Например, «Харампурнефтегаз» регулярно проводит мероприятия по воспроизводству водных биоресурсов. С 2019 года экологи предприятия выпустили в водоемы Обь-Иртышского бассейна более 2 млн мальков рыб ценных пород.