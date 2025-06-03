Санаторий «Плаза СПА» в Кисловодске получил категорию «5 звезд»

В России появился первый санаторий, официально удостоенный высшей категории размещения – «5 звезд» по новой системе классификации.

В рамках активного внедрения в Российской Федерации процессов цифровизации во всех областях экономики, Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2024 г. № 1952 были утверждены Правила классификации средств размещения и Правила формирования и ведения единого реестра объектов классификации в сфере туристской индустрии.

Система Классификации Гостиниц/Санаториев и иных средств размещения с 2025 года осуществляются только через новый портал Национальной системы Госаккредитации/ Модуль Гостеприимство в онлайн режиме путем регистрации Объекта размещения в едином реестре сфер туристической деятельности.

ООО «Санаторий Плаза» г. Кисловодск первый в РФ прошел процедуру классификации объекта через новейший модуль Гостеприимства и ему был присвоен статус и тип размещения 5 звездочный объект – Санаторий. Согласно решению № 02-1/2025 от 07.04.2025, объект внесен в Единый реестр классифицированных средств размещения с присвоением категории «5 звезд».

Соответствие высочайшим стандартам качества

Присвоение категории «5 звезд» подтверждает полное соответствие санатория установленным государственным стандартам качества и сервиса, предъявляемым к объектам высшей категории. Статус был присвоен «Плаза СПА» по итогам комплексной сертификации: специальная комиссия оценила материально-техническую базу, уровень обслуживания и другие показатели санатория на соответствие строгим критериям. В ходе проверки учитывались десятки параметров, отражающих комфорт, безопасность и перечень предоставляемых услуг.

К числу ключевых критериев, необходимых для получения пятизвездочной категории, относятся:

• развитая инфраструктура (просторные комфортабельные номера; наличие современных лечебно-оздоровительных и SPA-комплексов, бассейнов, ресторанов и других удобств для отдыха);

• высокий уровень сервиса (квалифицированный персонал; круглосуточная стойка регистрации и обслуживание; широкий спектр дополнительных услуг для гостей);

• полное соответствие обязательным требованиям для объектов категории «5 звезд» (соблюдение санитарно-гигиенических норм, норм безопасности, наличие предусмотренного стандартами оборудования и перечня услуг).

Получение высшей категории официально свидетельствует о том, что санаторий «Плаза СПА» предлагает гостям услуги и условия размещения на самом высоком уровне. Этот статус ставит его в один ряд с лучшими гостиничными объектами страны по качеству сервиса и комфорта.

Значение для индустрии оздоровительного туризма

На государственном уровне шли долгие дискуссии о необходимости присвоения звезд санаториям, как предусмотрено в отельной индустрии и пришли к выводу что данный механизм должен осуществляться наравне с отелями. Эксперты отмечают, что сертификация пятизвездочных санаториев – значимое событие для всей индустрии оздоровительного туризма России. Это устанавливает новый ориентир качества в сегменте санаторно-курортных услуг. Тем самым российские санатории демонстрируют способность соответствовать самым высоким стандартам обслуживания, что повышает их конкурентоспособность по сравнению с зарубежными курортами.

Ожидается, что пример «Плаза СПА» послужит стимулом для других санаториев страны модернизировать инфраструктуру и улучшать сервис, стремясь к получению высших категорий.

В условиях растущего интереса к внутреннему туризму достижение столь высокого статуса отечественным санаторием отражает положительную динамику развития отрасли. Развитие высококлассных оздоровительных учреждений способствует укреплению доверия туристов к российским курортам и повышению привлекательности санаторно-курортного отдыха внутри страны.

Укрепление позиций региона Кавказских Минеральных Вод

Присвоение санаторию в Кисловодске категории «5 звезд» имеет особое значение для региона Кавказских Минеральных Вод – исторически ведущего центра лечебно-оздоровительного туризма. Кисловодск, как часть этого курортного региона, известен своими минеральными источниками и благоприятным климатом, а теперь укрепил свой статус благодаря наличию в России пятизвездочных санаториев. Это достижение повышает престиж региона, свидетельствуя о том, что традиционные санатории Кавминвод способны соответствовать самым современным требованиям индустрии гостеприимства.

Местные власти и представители отрасли полагают, что высокое признание «Плаза СПА» положительно отразится на привлекательности всего региона Кавказских Минеральных Вод. Ожидается рост туристического потока, особенно среди требовательных гостей, ищущих сервис премиального уровня на отечественных курортах. Кроме того, успех кисловодского санатория может стимулировать дополнительные инвестиции в туристическую инфраструктуру региона и обновление других санаторно-курортных объектов. В долгосрочной перспективе это укрепит позиции Ставропольского края как одного из лидеров оздоровительного туризма в стране.

Позитивный эффект для имиджа России как туристического направления

В целом присвоение категории «5 звезд» санаторию «Плаза СПА» в Кисловодске не только подтверждает соответствие конкретного объекта высочайшим требованиям, но и задает новый стандарт для всех российских здравниц, стремящихся к лидерству на рынке оздоровительного туризма.