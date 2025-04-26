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Пресс-релиз

Санаторий «Плаза СПА» Кисловодск — победитель Russian Hospitality Awards 2024 в номинации «Лучший отель-санаторий»

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Санаторий «Плаза СПА» Кисловодск

Пресс-служба санатория «Плаза СПА» Кисловодск

22 апреля 2025 года в Москве на церемонии Russian Hospitality Awards 2024 санаторий «Плаза СПА» Кисловодск был признан лучшим отелем-санаторием, обойдя более 700 конкурентов из 90 регионов России.

В Москве 22 апреля 2025 года состоялась церемония вручения престижной национальной премии Russian Hospitality Awards по итогам 2024 года. По результатам конкурса были определены победители в ряде номинаций индустрии гостеприимства. В номинации «Лучший отель-санаторий» победителем стал санаторий «Плаза СПА» Кисловодск.

Всего в Russian Hospitality Awards 2024 приняли участие более 700 отелей и курортов из 90 регионов страны. Настолько широкая география и количество участников свидетельствуют о высоком уровне конкуренции. Отбор победителей проходил в течение шести месяцев, что позволило обеспечить максимально тщательную оценку всех претендентов.

При определении победителей учитывались как мнения гостей, так и оценки независимых экспертов. В частности, анализировались рейтинги участников на платформе TrustYou (международный агрегатор гостевых отзывов). Кроме того, проводился аудит компанией «ДРТ» (Deloitte консалтинг), и независимая проверка качества обслуживания методом «тайного гостя». Завершающим этапом стала очная оценка номинантов профессиональным жюри, в состав которого вошли ведущие эксперты индустрии HoReCa.

По итогам многоэтапной экспертизы санаторий «Плаза СПА» Кисловодск получил высокие оценки по всем ключевым критериям. Члены жюри премии особо отметили профессионализм команды санатория и неизменно высокое качество предоставляемого сервиса. Эти факторы были названы ключевыми в достижении победы в номинации.

Для санатория «Плаза СПА» Кисловодск этот год имеет особое значение — в 2025 году здравнице исполняется 20 лет со дня основания. За два десятилетия успешной работы санаторий стал одним из лидеров санаторно-курортной отрасли страны. Получение этой престижной награды стало достойным подтверждением высокого статуса санатория и качества предоставляемых им услуг.

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