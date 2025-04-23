Опубликована деловая программа Кавказского инвестиционного форума – 2025

На официальном сайте Кавказского инвестиционного форума опубликована деловая программа мероприятия. В 2025 году центральной темой КИФ станет «Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее». На Форуме будет исследована инвестиционная ситуация в ключевых направлениях экономики: предпринимательстве, агропромышленном комплексе, энергетике, транспорте, туризме, здравоохранении, международном сотрудничестве и социальных инициативах.

КИФ-2025 станет важным этапом в разработке новых стратегий для устойчивого развития российских регионов. Мероприятие создаст площадку для обсуждения инвестиционного потенциала территорий и альтернативных методов привлечения капитала, таких как партнерское финансирование и исламские финансовые модели, для преодоления внешнеэкономических санкций и стимулирования роста внутренней экономики.

«Кавказский инвестиционный форум постоянно расширяет спектр тем деловой программы. В этом году ожидается порядка 50 деловых мероприятий, которые объединят бизнесменов и инвесторов – тех, кто полностью осознает экономический потенциал региона. Выставочная программа отобразит все многообразие регионов Северного Кавказа, его культуру и обычаи, расскажет об инициативах регионов СКФО и реализации проектов на их территории. Уверен, что площадка КИФ будет местом для открытого диалога бизнеса и власти, что и является целью проведения Кавказского инвестиционного форума», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

В программе Форума – пленарное заседание, тематические сессии и деловые переговоры с участием ведущих бизнес-фигур и политиков, насыщенная образовательная, культурная и спортивная программы, включая мастер-классы, лекции и гастрономический фестиваль.

«Северо-Кавказский федеральный округ является одним из самых инвестиционно привлекательных регионов России. Растет показатель валового регионального продукта, наибольший вклад в формирование которого среди всех федеральных округов вносит малый и средний бизнес СКФО – более 30%. Это подтверждает правильность выстроенных региональных инструментов развития МСП, инфраструктуры поддержки бизнеса на Северном Кавказе. Уверен, Кавказский инвестиционный форум станет точкой притяжения бизнес-сообщества и местом рождения новых идей и проектов на ближайшее будущее», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета КИФ Антон Кобяков.

Особое внимание в деловой программе Форума будет уделено роли Северного Кавказа как стратегического транспортного узла, соединяющего Евразию, Индию и Ближний Восток через коридор «Север – Юг». Участникам Форума будут представлены проекты, направленные на развитие инфраструктуры региона и его трансформацию в ключевой экспортный хаб России.

В рамках Форума также будут рассмотрены вопросы кадровой политики и кадрового потенциала, включая адаптацию образовательных программ к нуждам регионов, привлечение молодежи и местных специалистов к крупным инвестиционным проектам, а также подготовку квалифицированных кадров, способных решать современные вызовы.

Тема цифровизации будет охвачена в отдельном блоке, посвященном модернизации государственных услуг и внедрению новых технологий в управление. Эксперты обсудят интеграцию цифровых решений в государственное управление, развитие электронного документооборота и применение искусственного интеллекта для повышения эффективности работы органов власти.

Одним из важных акцентов на КИФ-2025 станет сохранение исторической памяти в контексте 80-летия победы в Великой Отечественной войне. На сессиях будет затронут вопрос противодействия искажению истории в условиях глобальной информационной политики.

В программе КИФ-2025 также запланированы сессии по индустрии медиапространства и развитию креативных индустрий. В центре внимания – геобрендинг, PR-стратегии, маркетинговые тренды и эффективные методы взаимодействия бизнеса и государственных структур.

Форум уделит внимание и туризму. Участники рассмотрят варианты инновационных туристических маршрутов и экомаршрутов, направленных на привлечение молодежной аудитории и сохранение природного наследия Кавказа. Перспективные проекты в агропредпринимательстве и агротуризме будут также представлены на КИФ-2025. К 2027 году ожидается рост туристического потока в СКФО до 7 миллионов человек, что повысит инвестиционную привлекательность региона и станет фактором экономического роста.

«Кавказский инвестиционный форум создает пространство для конструктивного диалога между государством, бизнесом и экспертным сообществом, где каждое предложение имеет потенциал стать практическим решением. Развитие отраслей происходит на стыке традиционных подходов и передовых технологий, формируя основу для выработки новых инвестиционных стратегий, которые будут обеспечивать процветание ключевых секторов и создадут прочный фундамент для будущих поколений», – отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Кавказского инвестиционного форума Владимир Затынайко.