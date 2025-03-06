В отеле «Владимировский» открылась фотовыставка «Притяжение Арктики»

При поддержке «Роснефти» в гостиничном комплексе «Владимировский» на берегу Ладожского озера (Ленинградская область) открылась фотовыставка «Притяжение Арктики». Выставка приурочена ко Дню дикой природы, который ежегодно отмечается 3 марта и призван обратить внимание общественности к вопросам сохранения биоразнообразия.

Экспозиция «Притяжение Арктики» подготовлена совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и показывает красоту Крайнего Севера. На выставке представлены уникальные кадры из экологических атласов Компании, фотографии из научно-исследовательских экспедиций «Роснефти» и снимки производственных объектов. Гости смогут полюбоваться ледяными айсбергами и удивительной красотой арктической флоры и фауны, а также узнать, как проходят масштабные научные исследования региона. Выставка доступна для всех желающих до 28 марта.

«Роснефть» реализует в арктическом регионе комплексную научную программу исследований. С 2012 года компания провела уже более 50 экспедиций в пяти морях Арктики и собрала уникальный пласт информации о регионе. Такие масштабные научные работы не проводились со времен СССР. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся совместно с ведущими научными институтами страны. Фотографии, представленные на выставке, иллюстрируют разнообразие объектов этих исследований.

Компания уделяет особое внимание вопросам экологии и сохранению биоразнообразия. Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры и социальной ответственности Компании. Защита и сохранение экосистем и биоразнообразия – одна из основных экологических целей «Роснефти» до 2035 года.

В этом году «Роснефть» запустила новую программу по сохранению биоразнообразия под названием «Тамура». Ее цель - актуализировать информацию о состоянии ключевых видов животных региона, в том числе его биоиндикаторов. До 2027 года на полуострове Таймыр пройдут исследования северного оленя, белого медведя, ценных видов птиц, а также рыб в устье реки Енисей. Всего за 4 года будет проведено 10 экспедиций.

«Роснефть» осуществляет также поддержку программ по сохранению популяции амурского тигра – взаимодействуя с особо охраняемыми природными территориями в ареале хищника, центрами реабилитации и реинтродукции животных. При участии Компании закупается оборудование и транспорт для научных целей, ведется строительство социальной инфраструктуры для ученых.

В 2024 году учёные Сибирского Федерального университета при поддержке «Роснефти» проанализировали состояние популяции волка в Эвенкийском районе Красноярского края. Результатом исследований стал свод рекомендаций специалистов по совершенствованию регулирования численности хищников для сохранения баланса экосистем. В общей сложности исследователи провели 67 полевых командировок в различные районы и заповедники Приенисейской Сибири. Специалисты разработали методику расчета численности хищника, согласно которой популяция волка на территории Эвенкии насчитывает 2 600 особей.