Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Крупнейшая выставка работ Ивана Шишкина из собрания Русского музея пройдет в Звенигороде

close

Выставка работ Ивана Шишкина из собрания Русского музея в Звенигороде

Звенигородский государственный музей-заповедник

С 6 марта по 29 июня 2025 года в Звенигородском Манеже пройдет выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа», посвященная творчеству одного из самых выдающихся мастеров русского реалистического пейзажа. Экспозиция станет ключевым событием культурной жизни Звенигорода в 2025 году и третьей инициативой, реализованной в рамках партнерства Государственного Русского музея и Звенигородского музея-заповедника.

Выставка включает 40 произведений Ивана Шишкина из коллекции Русского музея. Картины будут расположены в хронологическом порядке: от первых законченных полотен до величественных пейзажей конца 1890-х годов. Такой подход раскроет особенности художественного почерка мастера и позволит проследить его творческий путь. Дополнением к живописным полотнам станет мультимедийная зона, которая позволит посетителям буквально погрузиться в мир великого пейзажиста.

Выставка представит уникальную возможность познакомиться с творчеством Шишкина в особой атмосфере. Полотна одного из важнейших мастеров русской пейзажной живописи и современное музейное пространство Звенигородского Манежа –– такое сочетание ставит экспозицию в один ряд с ведущими столичными выставочными проектами этого года.

«Это будет торжество эпического лесного пейзажа» — комментирует куратор выставки Сергей Викторович Кривонденченков, ведущий научный сотрудник Русского музея, хранитель фонда живописи второй половины XIX- начала XX вв.

Звенигород, окруженный реликтовыми лесами и живописными ландшафтами, словно создан для такой выставки. Исторический Манеж XIX века, объект культурного наследия, после реставрации 2023 года стал одной из лучших выставочных площадок Подмосковья. В уютном пространстве Манежа можно не только насладиться выдающимися произведениями Шишкина, но и провести время с комфортом: здесь есть кафе, зона отдыха и сувенирный магазин. Все это делает экспозицию идеальным направлением для культурного путешествия выходного дня.

«Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» — это не просто возможность увидеть величественные пейзажи великого художника, но и шанс глубже понять его творческий гений и актуальность для современного зрителя. Организаторы обещают, что посещение выставки станет настоящим путешествием в мир русской природы, вдохновившей Шишкина на создание его лучших произведений.

Торжественное открытие выставки состоится 5 марта 2025 года. Экспозиция будет доступна для посетителей с 6 марта по 29 июня 2025 года. Выставка проходит в Звенигородском Манеже (ул. Московская, 31/2).

Картина дня
Суд вынес приговор Блиновской
Венгрия заблокировала документ с гарантиями безопасности Украине. Военная операция, день 1104-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1104-й день
В Кремле заявили, что Путину «в нюансах» известно о скандале Трампа и Зеленского
Суд не предоставил Блиновской отсрочку от исполнения наказания
На Украине возбудили уголовное дело после удара по Днепропетровской области
Бородина рассказала, как борется с головными болями: «Я — ходячая тревога»
ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
Новости и материалы
Hisense оказалась в центре скандала из-за своих телевизоров
Блиновская спокойно отреагировала на приговор суда
«Я обалдел»: Мостовой о травме лидера «Динамо»
На юго-востоке Украины произошел взрыв
В Тольятти продают старую Lada Niva за 30 млн рублей
В Киеве сравнили Зеленского со школьником
Стало известно, сколько россиян запретили себе брать кредиты
На Украине заявили о перегруженности системы противовоздушной обороны
Бородина приняла участие в «Маске»
Мужчина увидел вещий сон и стал богачом
Суд обратил имущество Блиновской в доход государства
Таксист-мигрант избил екатеринбуржца и попал на видео
Москвичка хотела вылечить отца и лишилась квартиры
Режиссер «Мастера и Маргариты» перенес инфаркт
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в финансировании террористов
В Архангельске за оправдание терроризма под стражу заключили 17-летнюю девушку
Первые полеты МС-21 и SJ-100 ожидаются в первой половине года
Чиновники из ХМАО пытались отправить детей отдыхать в Анапу, где были разливы мазута
Все новости
Песков высказался о нежелании Зеленского уступать подконтрольные России территории
Власти Вологодской области придумают «приемлемое» название для «Опричников»
Названа вероятная причина смерти трехкратного олимпийского чемпиона Сайтиева
В Госдуме расстроены, что Юра Борисов не получил «Оскар»
В ГД хотят запретить продажу алкоголя по воскресеньям
Ликвидированный в Москве террорист закупал химикаты для бомбы в хозмагазинах
Королева советского кино: 100 лет со дня рождения Риммы Марковой
В Литве назвали ошибкой неприглашение стран Балтии на саммит в Лондоне
Как «Оскар» вернулся к нормальности благодаря русским
Какую роль играет Юра Борисов в современном кино
Борисов без награды, «Анора» — лучшая. Краткие итоги «Оскара-2025»
Российский актер Юра Борисов не получил премию «Оскар»
«Станьте гражданином Украины, и я вас услышу»: Зеленский ответил на критику сенатора Грэма
Зеленский предложил Грэму гражданство Украины в ответ на призыв уйти в отставку
«Мой крестовый поход против ЛГБТ-пропаганды свершился». Милонов — об СВО, абортах и патриотизме
Депутат Милонов предложил лишить Украину армии после окончания СВО
3 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 3 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами