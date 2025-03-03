Крупнейшая выставка работ Ивана Шишкина из собрания Русского музея пройдет в Звенигороде

С 6 марта по 29 июня 2025 года в Звенигородском Манеже пройдет выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа», посвященная творчеству одного из самых выдающихся мастеров русского реалистического пейзажа. Экспозиция станет ключевым событием культурной жизни Звенигорода в 2025 году и третьей инициативой, реализованной в рамках партнерства Государственного Русского музея и Звенигородского музея-заповедника.

Выставка включает 40 произведений Ивана Шишкина из коллекции Русского музея. Картины будут расположены в хронологическом порядке: от первых законченных полотен до величественных пейзажей конца 1890-х годов. Такой подход раскроет особенности художественного почерка мастера и позволит проследить его творческий путь. Дополнением к живописным полотнам станет мультимедийная зона, которая позволит посетителям буквально погрузиться в мир великого пейзажиста.

Выставка представит уникальную возможность познакомиться с творчеством Шишкина в особой атмосфере. Полотна одного из важнейших мастеров русской пейзажной живописи и современное музейное пространство Звенигородского Манежа –– такое сочетание ставит экспозицию в один ряд с ведущими столичными выставочными проектами этого года.

«Это будет торжество эпического лесного пейзажа» — комментирует куратор выставки Сергей Викторович Кривонденченков, ведущий научный сотрудник Русского музея, хранитель фонда живописи второй половины XIX- начала XX вв.

Звенигород, окруженный реликтовыми лесами и живописными ландшафтами, словно создан для такой выставки. Исторический Манеж XIX века, объект культурного наследия, после реставрации 2023 года стал одной из лучших выставочных площадок Подмосковья. В уютном пространстве Манежа можно не только насладиться выдающимися произведениями Шишкина, но и провести время с комфортом: здесь есть кафе, зона отдыха и сувенирный магазин. Все это делает экспозицию идеальным направлением для культурного путешествия выходного дня.

«Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» — это не просто возможность увидеть величественные пейзажи великого художника, но и шанс глубже понять его творческий гений и актуальность для современного зрителя. Организаторы обещают, что посещение выставки станет настоящим путешествием в мир русской природы, вдохновившей Шишкина на создание его лучших произведений.

Торжественное открытие выставки состоится 5 марта 2025 года. Экспозиция будет доступна для посетителей с 6 марта по 29 июня 2025 года. Выставка проходит в Звенигородском Манеже (ул. Московская, 31/2).