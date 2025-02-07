Российский туристический форум «Путешествуй!» становится международным

Одно из самых главных событий в сфере туризма в стране – Российский туристический форум «Путешествуй!» – меняет свой статус на международный. Такое решение принято организаторами в ответ на растущий интерес иностранных участников и расширение географии партнеров.

В 2024 году Российский туристический форум «Путешествуй!» собрал более 3 тысяч участников из России и 30 зарубежных стран. Число гостей, посетивших его площадку, составило более полумиллиона – в 10 раз больше, чем в 2023 году. Среди стран, чьи экспозиции были представлены на Форуме, – Саудовская Аравия, Малайзия, Таиланд, Иран, Куба, Мьянма, ЮАР, Узбекистан, Танзания, Республика Беларусь. В этом году Куба также подтвердила свое участие.

Комментируя перспективы развития туристической отрасли и роль международного сотрудничества, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил: «Как подчеркивает наш Президент Владимир Путин, все больше людей делает выбор в пользу отдыха именно в России. Это подтверждается высокими результатами: по итогам 2024 года россияне совершили более 92 миллионов внутренних поездок. В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» мы стремимся не только увеличить количество путешествий по России, но и укрепить связи с дружественными странами, создавая все условия для роста взаимного турпотока. Форум «Путешествуй!» призван стать одним из ключевых инструментов по продвижению туристического потенциала России за рубежом».

Традиционно проходящий в Москве на ВДНХ Форум собирает первых лиц туристической отрасли: туроператоров, гостиничные и управляющие компании, девелоперов, профильные организации, а также представителей федеральной и региональной власти России, зарубежного бизнеса и отраслевых организаций. В новом статусе мероприятие будет ориентировано не только на внутренний туризм, но и на развитие международного сотрудничества.

«Мы видим большие перспективы интеграции нашего Форума в международное туристическое сообщество. Это укрепит позиции России как привлекательного направления для путешественников со всего мира», – отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Международного туристического форума «Путешествуй!» Владимир Затынайко.

В 2025 году «Путешествуй!» пройдет под девизом «Открой Россию» и станет площадкой не только для знакомства россиян с потенциалом своей страны, но и кооперации в сфере въездного туризма. Международный статус Форума дает зарубежным странам уникальную возможность представления напрямую своих туристических направлений огромной целевой аудитории российских туристов, и организаторы ожидают увеличения количества зарубежных участников фестивальной экспозиции из числа национальных офисов и зарубежных компаний.

МТФ «Путешествуй!» станет платформой для взаимодействия с зарубежными коллегами, обсуждения совместных проектов, привлечения иностранных туристов в Россию и продвижения российских туристических направлений за рубежом. Изменение статуса Форума подчеркивает растущую роль России на мировом туристическом рынке, а также усилия по популяризации уникального культурного и природного наследия страны среди иностранных путешественников.

Международный туристический форум «Путешествуй!» пройдет с 10 по 15 июня 2025 года в Москве, на ВДНХ.