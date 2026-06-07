«Танцуй, Россия»: Глюкозе — 40

7 июня Наталья Чистякова-Ионова, известная миллионам зрителей как Глюкоза, отмечает 40-летие. Будущая певица родилась в 1986 году в Москве в семье Ильи и Татьяны Ионовых. Отец работал инженером-конструктором, мать — в сфере торговли. Старшая сестра Натальи Александра стала поваром-кондитером.

«Я выросла в неблагополучной семье, прямо скажем, очень бедной, и точка отсчета моего счастья — это встреча с Максимом Фадеевым. Мне было 14, я попросила его купить мне сигарет и мороженого. А он показал мне другой мир, спас меня», — рассказывала певица в интервью.

В юности Ионова снималась в «Ералаше», клипах Юрия Шатунова и группы «7Б». В 2000 году Максим Фадеев предложил ей сотрудничество, а уже через год появился проект «Глюкоза». Долгое время личность певицы держали в секрете: в клипах зрители видели только анимационную девочку с доберманом.

В 2003 году вышел дебютный альбом «Глюк'oZa Nostra» с хитами «Невеста», «Шуга», «Ненавижу» и «Малыш». За ним последовали альбом «Москва», песни «Жениха хотела», «Ой, ой», «Снег идет», а затем «Танцуй, Россия!», «Бабочки» и «Дочка». Глюкоза быстро стала одним из самых узнаваемых музыкальных брендов а сама Наталья успешно совмещала музыку, кино и телевизионные проекты.

В 2006 году певица вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова и взяла двойную фамилию Чистякова-Ионова. В браке родились две дочери — Лидия и Вера.

Последние годы оказались для артистки непростыми. После участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой в декабре 2023 года ее перестали приглашать в новогодние эфиры, а часть концертных площадок отказалась от сотрудничества. Летом 2024 года широкий резонанс вызвало выступление Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске. Зрители обратили внимание на странное поведение артистки, из-за чего появились слухи о запрещенных веществах. Сама певица объяснила произошедшее тяжелым эмоциональным состоянием после смерти бабушки и приемом антидепрессантов.

Одновременно обострился конфликт с Максимом Фадеевым. Продюсер заявил, что намерен через суд запретить Наталье использовать псевдоним «Глюкоза» и исполнять написанные им песни. По его словам, бренд принадлежит ему. В ответ певица напомнила, что в 2007 году вместе с мужем выкупила у Фадеева права на публичное исполнение более 20 своих песен без ограничения сроков.

В 2024 году на сцене фактически появились две «Глюкозы». Фадеев представил обновленный проект «ГлюкʼoZа» с новой исполнительницей и треком «Мыши», а Наталья начала сольную перезагрузку под брендом Glukoza. После сингла «Ветер» вышел альбом Harmony, в котором артистка обратилась к электронной музыке и более взрослому звучанию и текстам. Сегодня она выступает в клубах в том числе в формате DJ-сетов.

В интервью «Афише» певица объяснила перемены тем, что до этого у нее был «творческий застой». По ее словам, она с детства любит The Prodigy и быстро нашла общий язык с молодыми продюсерами Osa и Bad Zu.

Не все поклонники приняли новый образ. В сети писали, что Глюкоза «больше не та». Однако часть музыкальной индустрии оценила резкую смену курса. «Она поп-дива — и, вероятно, понимает, что лучше устроить резкий врыв в индустрию, нежели органично что-то годами выстраивать. По итогу это как раз и сработало», — считает медиаменеджер Василий Конад.