Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

«Оренбургнефть» провела брейн-ринг для школьников и молодых специалистов

«Оренбургнефть», ключевое дочернее предприятие «Роснефти» в Приволжье, в преддверии Дня Российской науки организовала интеллектуальную игру «брейн-ринг». Цель турнира - мотивация молодежи к участию в научно-познавательной и инновационной деятельности.

В состав четырех команд вошли студенты профильных колледжей - учащиеся «Роснефть-классов», активисты «Движения первых», а также молодые специалисты «Оренбургнефти». Вопросы каждого тура были рассчитаны не только на общую эрудицию, но и знание нефтяной тематики. В интеллектуальной битве молодые знатоки отгадали название региона России, в котором было открыто первое нефтяное месторождение, перечислили технологии повышения эффективности скважин, описали самый простой способ получения бензина из нефти, перечислили области применения нефти в древности и многое другое.

В ходе игры юные эрудиты продемонстрировали свои знания в области истории нефтедобычи. В свою очередь молодые специалисты предприятия поделились опытом разработки проектов и участия в научно-технических конференциях «Роснефти». Нефтяники также рассказали о масштабной проектной и рационализаторской деятельности предприятия и о том, как в «Оренбургнефти» реализована система непрерывных улучшений. Например, в прошлом году специалисты предприятия предложили 45 рационализаторских решения, а общий эффект от реализации инновационных проектов превысил 2 млрд рублей.

Профориентационное мероприятие позволило будущим специалистам закрепить теоретические отраслевые знания, познакомиться с инновационными технологиями, погрузиться в актуальные задачи развития нефтегазовой отрасли в кругу единомышленников.

Компетентное жюри отметило высокий уровень подготовки команд, информированность молодежи о современных аспектах совершенствования производства. По итогам игры все участники получили памятные сувениры, а победители были отмечены дипломами.

Картина дня
Путин не будет выступать по теме крушения самолета AZAL
В Киеве хотят спровоцировать конфликт между РФ и США. Военная операция, день 1080-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1080-й день
«Сначала — прекращение огня». Названо главное условие Трампа перед переговорами по Украине
Келлог: Трамп хочет прекратить огонь, а потом перейти к переговорам по Украине
Актриса Пегова вышла на красную дорожку в кожаных шортах
В Кремле пообещали оповещать о ходе организации контактов Путина и Трампа
В Новосибирске под арест отправили мужчину, склонившего несовершеннолетнего к диверсии
СНБО Украины назвала покорившую мир песню российской пропагандой
Новости и материалы
Apple удаляет из App Store приложения с трояном SparkCat
Россиянам назвали самое популярное авто с пробегом в РФ
Агент Миранчука: в США Алексею дали возможность за пять лет заработать на оставшуюся жизнь
Bloomberg: команда Трампа может провести чистки в ЦРУ
Актер Денис Матросов дал первый комментарий о жестком ДТП с полицией
Командир ВСУ застрелил украинского военного за отказ отдавать боевые выплаты
В Госдуме обсудят вывод депутата Гурулева из состава комитета по обороне
Анита Цой поправилась на 30 килограммов: «Возможно, обращусь к пластическим хирургам»
В Кремле пожалели о закрытии Русского дома в Азербайджане
Юрий Дудь обжаловал штраф за нарушение закона об иноагентах
В Кремле рассказали, как должен быть урегулирован украинский конфликт
Песков назвал дискриминацией отказ в визе во Францию российскому журналисту
В Кремле отказались комментировать ситуацию с абортами в Вологодской области
Актер Денис Матросов находится в шоковом состоянии после жесткой аварии с машиной ДПС
Воспитательница детсада избила и едва не отравила трехлетнего мальчика с аутизмом
Глава «Росатома» Лихачев отметил рост числа атак на ЗАЭС во время переговоров с Гросси
Иран исключил переговоры с США по ядерной сделке
Пользователей Android предупредили о новой уязвимости перед хакерами
Все новости
Уж лучше «Мираж», чем его отсутствие. Как поставка истребителей Киеву скажется на ходе СВО
Полковник Ходаренок: поставки авиатехники НАТО на Украину будут только нарастать
Российская армия сорвала контрнаступление ВСУ в Курской области
Адвокат историка-расчленителя Соколова рассказал, что тот неоднократно просился на СВО
В Госдуме раскритиковали идею сделать Пасху и день Святой Троицы выходными
Названа причина жесткой аварии с Porsche актера Матросова и ДПС
ЦБ снова оставит ключевую ставку на уровне 21%. Почему надо открыть вклад сейчас
Экономист Балынин: ЦБ с вероятностью в 68% оставит ключевую ставку на уровне 21%
«Слава всегда была для меня испытанием»: Натали Имбрулье — 50
Красный свет: многие магазины «Светофор» могут закрыть
Россельхознадзор выявил нарушения в магазинах «Светофор» четырех регионов России
Лавочка прикрыта. Почему разгром USAID вызвал панику у «грантоедов»?
Зачем Трамп закрыл USAID и что теперь будет с российскими (и не только) проектами агентства
Четыре главных правила. Как безопасно смешивать алкоголь
Врач Майорова: существует четыре правила безопасного смешивания алкоголя
Что подарить на 14 февраля: топ-30 идей романтических подарков
Подборка оригинальных подарков для мужчин и девушек на День святого Валентина
7 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 7 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Русский дом в Баку закрывают. Азербайджан ждет ответных мер от России
Глава МИД Азербайджана ждет мер от Москвы в ответ на закрытие Русского дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами