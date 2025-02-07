«Оренбургнефть» провела брейн-ринг для школьников и молодых специалистов

«Оренбургнефть», ключевое дочернее предприятие «Роснефти» в Приволжье, в преддверии Дня Российской науки организовала интеллектуальную игру «брейн-ринг». Цель турнира - мотивация молодежи к участию в научно-познавательной и инновационной деятельности.

В состав четырех команд вошли студенты профильных колледжей - учащиеся «Роснефть-классов», активисты «Движения первых», а также молодые специалисты «Оренбургнефти». Вопросы каждого тура были рассчитаны не только на общую эрудицию, но и знание нефтяной тематики. В интеллектуальной битве молодые знатоки отгадали название региона России, в котором было открыто первое нефтяное месторождение, перечислили технологии повышения эффективности скважин, описали самый простой способ получения бензина из нефти, перечислили области применения нефти в древности и многое другое.

В ходе игры юные эрудиты продемонстрировали свои знания в области истории нефтедобычи. В свою очередь молодые специалисты предприятия поделились опытом разработки проектов и участия в научно-технических конференциях «Роснефти». Нефтяники также рассказали о масштабной проектной и рационализаторской деятельности предприятия и о том, как в «Оренбургнефти» реализована система непрерывных улучшений. Например, в прошлом году специалисты предприятия предложили 45 рационализаторских решения, а общий эффект от реализации инновационных проектов превысил 2 млрд рублей.

Профориентационное мероприятие позволило будущим специалистам закрепить теоретические отраслевые знания, познакомиться с инновационными технологиями, погрузиться в актуальные задачи развития нефтегазовой отрасли в кругу единомышленников.

Компетентное жюри отметило высокий уровень подготовки команд, информированность молодежи о современных аспектах совершенствования производства. По итогам игры все участники получили памятные сувениры, а победители были отмечены дипломами.