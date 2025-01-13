Freedom Holding Corp. откроет нового брокера в Турции

Турецкое подразделение Freedom Holding Corp. — Freedom Finansal Hizmetler — получило одобрение от Совета по рынкам капитала Турции (CMB) на создание новой брокерской компании под названием Freedom Yatırım Menkul Değerler AŞ.

Этот шаг является важным этапом в стратегическом развитии холдинга, направленным на расширение присутствия на международных рынках.

Турция представляет собой привлекательную площадку для инвестиций благодаря своему стратегическому расположению и активному интересу со стороны населения к финансовым услугам. Значительная часть инвестирует в ценные бумаги, что делает рынок одним из наиболее динамичных и оживленных в регионе.

«В течение последних пяти лет мы изучали турецкий рынок, исследуя его возможности. Он большой и гораздо более активный, чем большинство азиатских площадок. Мы считаем, что наши передовые технологии могут найти широкое применение в Турции и способны завоевать свою долю рынка», — говорит CEO и основатель Freedom Holding Corp.Тимур Турлов.

Freedom Holding Corp.планирует первоначальные инвестиции в брокерскую деятельность на уровне $10-20 млн ежегодно, с возможными корректировками в зависимости от успеха маркетинговой стратегии. В случае получения банковской лицензии инвестиции могут составить от $100 до 200 млн на начальном этапе.

Турция является приоритетным направлением для холдинга наряду с Центральной Азией.