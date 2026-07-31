1 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

1 августа в России вспоминают воинов, отдавших жизнь в Первой мировой войне, а также поздравляют с профессиональными праздниками инкассаторов, сотрудников технической поддержки, тыловиков и работников спецсвязи. Православная церковь в этот день празднует обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 1 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 1 августа

* День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

Сегодня в России отмечают День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне. В 1914 году Австро-Венгрия при поддержке Германии предъявила Сербии жесткий ультиматум. Сербское правительство приняло большую часть требований, но отвергло некоторые из них. 28 июля Австро-Венгрия объявила Сербии войну, а 30 июля Россия начала всеобщую мобилизацию. Германия потребовала ее прекратить и, не получив согласия, 1 августа объявила войну России. В следующие дни в конфликт вступили Франция и Великобритания.

Хотя Первая мировая завершилась победой Антанты, для Российской империи она обернулась тяжелыми последствиями. Потери на фронте превысили 2 миллиона человек, среди гражданского населения — около 1 миллиона. Война подорвала экономику и привела к крушению монархии, а память о павших остается напоминанием о разрушительной силе глобальных конфликтов.

* День тыла вооруженных сил РФ

Это профессиональный праздник всех, кто обеспечивает бесперебойную работу армии. Его дата привязана к событиям Великой Отечественной войны: именно в этот день в 1941 году был издан приказ наркома обороны о создании Главного управления тыла Красной Армии, а также фронтовых и армейских тыловых структур. С тех пор тыловая служба стала неотъемлемой частью оборонной системы.

Сегодня «тыловики» отвечают за снабжение войск горючим, боеприпасами, продовольствием, вещевым имуществом, связью и многим другим. Их работа, часто остающаяся за кадром, критически важна для боеспособности армии. Официально праздник был закреплен указом президента от 31 мая 2006 года.

* День работника технической поддержки в России

Сегодня неофициальный праздник у тех, кто первым приходит на помощь, когда у пользователей «все ломается»: операторов кол-центров, системных администраторов, IT-инженеров. Они круглосуточно следят за работой оборудования и софта, спасая нас от технического хаоса.

Они восстанавливают доступ к данным, предотвращают сбои и делают технологии понятными и удобными.

* День инкассатора в России

Поздравления принимают инкассаторы — специалисты, обеспечивающие перевозку наличных денег, драгоценных металлов и других ценностей. Профессиональная служба была создана при Госбанке СССР 1 августа 1939 года, до этого подобные функции выполняли другие структуры.

Инкассаторы ежедневно берут на себя огромную ответственность за сохранность грузов, оставаясь незаметными героями финансовой системы. Их работа требует выдержки и мужества, а от ее надежности зависит стабильность банковской сферы и торговли.

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

* День образования Службы специальной связи России

Служба специальной связи была создана в 1939 году для перевозки секретных документов и драгоценностей. Сегодня она называется ФГУП «Главный центр специальной связи» (ГЦСС) и входит в список стратегических организаций страны.

Даже в век интернета есть информация и грузы, которые можно передать только «из рук в руки». У спецсвязи богатая история: гонцы существовали на Руси еще в X веке, при Петре I появилась курьерская служба, а при Павле I — Фельдъегерский корпус. Сейчас ГЦСС — это сеть отделений по всей России, сотрудники которой продолжают традиции надежности и отвечают за безопасную доставку важнейших государственных грузов.

* Международная неделя клоунов

С 1 по 7 августа отмечается Международная неделя клоунов. Традиция возникла в США: в 1971 году президент Ричард Никсон провозгласил эти даты Национальной неделей клоунов. Позднее праздник получил международное распространение.

Современный цирк начал формироваться во второй половине XVIII века. В 1768 году английский наездник Филип Астлей открыл площадку для конных представлений, а затем включил в программу выступления акробатов, жонглеров и клоунов. Само слово clown появилось в английском языке еще в XVI веке и изначально означало недотепу, деревенщину. В классической цирковой паре Белый клоун (Аристократ) обычно играет серьезного и властного партнера, а Рыжий (Август или Глупец) — неуклюжего озорника, который нарушает установленные правила.

* Всемирный день борьбы с раком легких

Ежегодно в мире отмечается Всемирный день борьбы с раком легких — одним из самых агрессивных и распространенных онкологических заболеваний. По статистике, каждый год врачи ставят этот диагноз более чем 2 миллионам человек. В группе риска в первую очередь курильщики, а также люди, работающие во вредных условиях, живущие в регионах с загрязненным воздухом и имеющие наследственную предрасположенность.

Главная цель этой даты — привлечь внимание к важности ранней диагностики и профилактике этого заболевания. Отказ от табака, регулярные медицинские осмотры и забота о качестве воздуха вокруг нас могут существенно снизить угрозу возникновения рака.

* Всероссийский фестиваль «День пряника»

1 августа в Тульском кремле пройдет фестиваль «День пряника». В нем участвуют около 50 производителей пряников из 15 регионов России. Гостям расскажут о рецептах и традициях этого сладкого сувенира. На ярмарке можно попробовать и купить пряники, а также научиться их расписывать. Будут работать гастрономический рынок, сувенирные лавки и чайная зона со старинными самоварами.

Необычные праздники 1 августа • День бумажных салфеток. Эти удобные одноразовые помощники из целлюлозы появились больше ста лет назад. Они прочно обосновались в наших домах, кафе и ресторанах, делая жизнь чище и проще. • День Человека-паука. В августе 1962 года вышел комикс, подаривший миру самого обаятельного супергероя в маске. С тех пор он покорил миллионы сердец, а с 2014 года у него есть свой праздник. • День рождения приютских собак, или DOGust 1st. Эту дату считают общим днем рождения спасенных собак, чья настоящая дата появления на свет неизвестна.

Что отмечают в разных странах 1 августа

День создания Народно-освободительной армии — КНР. В этот день в 1927 году восстание в Наньчане положило начало вооруженным силам под контролем Коммунистической партии Китая, а с 1933 года эта дата стала отмечаться как День Красной армии, впоследствии переименованной в Народно-освободительную армию Китая (НОАК). Сегодня этот праздник считается профессиональным днем всех китайских военнослужащих.

Peng Xi/Xinhua/Global Look Press

День памяти Варшавского восстания — Польша. Сегодня в стране вспоминают восстание 1944 года, когда Варшава восстала против немецких оккупантов. Борьба длилась 63 дня, но была подавлена, а город сильно разрушен.

День конфедерации — Швейцария. Установлен в честь заключения в 1291 году «вечного союза» трех лесных кантоновгорных сельских регионов в центральной Швейцарии — Ури, Швиц и Унтервальден. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, украшают дома флагами, а вечером зажигают костры на вершинах гор и устраивают фейерверки, напоминая о давней легенде, когда огни на холмах отпугнули захватчиков.

День эмансипации — Ямайка. Праздник в честь отмены рабства в Британской империи в 1834 году. Государственным праздником День эмансипации впервые стал в 1893 году. После получения Ямайкой независимости в 1962 году его празднование прекратили, но в 1997 году дату восстановили в статусе национального выходного.

Фестиваль «Кельнские огни» — Германия. Это грандиозное шоу фейерверков на Рейне, которое с 2001 года собирает сотни тысяч зрителей со всей Европы. Гостей ждут ночной салют под музыку, концерты, праздничная атмосфера, а также работающие круглосуточно кафе, рестораны и музеи.

Религиозные праздники 1 августа

Празднование в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского

Сегодня православные христиане вспоминают обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Это произошло в 1903 году, через 70 лет после его смерти. Тогда его причислили к лику святых, а его мощи с большими почестями перенесли в специально приготовленную раку. При этом произошло много чудесных исцелений больных, которые приехали в Саров.

Преподобный Серафим — один из самых любимых святых на Руси. При жизни он был известен своей добротой и строгой жизнью: много лет провел в лесу, молился тысячу дней и ночей, а потом стал помогать людям советами. Несмотря на такие подвиги, он оставался простым и скромным человеком, поэтому его почитание до сих пор очень велико в народе.

День памяти преподобной Макрины Каппадокийской, сестры святителей Василия Великого и Григория Нисского

Преподобная Макрина жила в IV веке, в молодости лишилась жениха и решила посвятить себя Богу и семье: воспитывала младших братьев и сестер, а позже вместе с матерью Емилией основала женский монастырь в родовом имении в Понте. Благочестие и любовь к молитве были привиты ей с детства, и эти начала легли в основу всей ее подвижнической жизни.

Макрина отличалась исключительной строгостью к себе: спала на жестких досках, соблюдала строжайший пост и неустанно трудилась, при этом руководя сестрами с удивительным сочетанием мудрости и кротости. Господь наделил ее даром чудотворения — по ее молитвам исцелялись больные, и даже в голодные годы в обители не оскудевала пшеница. Ее жизнь стала примером истинного служения, где твердость веры соединялась с материнской заботой о ближних.

Народные праздники 1 августа

* Мокринин день

На Руси день памяти преподобной Макрины Каппадокийской получил народное название Мокринин день — имя святой переосмыслили в созвучии со словом «мокрый». Крестьяне внимательно следили за погодой 1 августа: каким будет этот день, такой, по приметам, окажется и предстоящая осень, а от уровня осадков напрямую зависел будущий урожай. Если день выдавался сухим, в некоторых местностях проводили специальный обряд, чтобы вызвать дождь. Девушку, рожденную в этот день (ее тоже называли Мокриной), наряжали в праздничное платье, вручали ей хлебные колосья и отправляли к реке — считалось, что она должна передать злаки водной стихии, чтобы та умолила небо пролить долгожданную влагу на поля.

Существовало и противоположное поверье: если 1 августа с самого утра шел дождь, то родившейся в этот день нельзя было показываться на улице — верили, что иначе ливень зальет всю землю и погубит посевы.

Именины 1 августа

* Григорий;

* Дмитрий;

* Евгения;

* Митрофан;

* Николай;

* Роман;

* Степан;

* Тихон.

Приметы 1 августа

Приметы о погоде

Ясное небо в этот день предвещает полтора месяца засухи.

Ветер дует с востока — к грозе.

Много паутины — к теплой и продолжительной осени.

Комары вьются «столбом» — к зною.

Лунный календарь 1 августа

Фаза Луны: убывающая, 18-й и 19-й лунный день.

Луна в знаке Рыбы.

По мнению астрологов, этот день считается зеркалом вашей сущности. Все сказанное о вас в этот период — это отражение ваших истинных поступков и мыслей. Хорошее время для оценки своих обязательств и заслуженной награды. Считается довольно сложным, требующим сдержанности. Согласно прогнозу, сейчас важно очистить душу и совесть, освободиться от чужих мыслей и влияний.

Астрологи считают, что Луна в Рыбах — способствует творчеству, романтике, но снижает концентрацию для решения конкретных задач.

Родившиеся 1 августа относятся к знаку Льва, представители огненной стихии. По версии астрологов, для Львов очень важны любовь и признание, они нуждаются во внимании и уважении окружающих.

Какие исторические события произошли 1 августа

* 1774 год — в Англии открыт химический элемент кислород.

* 1903 год — Серафим Саровский причислен к лику святых.

* 1914 год — Россия вступила в Первую мировую войну.

* 1927 год — образована Ленинградская область.

* 1939 год — в Москве состоялось открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВДНХ).

* 1965 год — на телешоу Blackpool Night Out группа The Beatles впервые исполнила песню «Yesterday».

* 1981 год — в США начал вещание музыкальный телеканал MTV.

Кто родился 1 августа

* В 1744 году родился Жан-Батист Ламарк — французский биолог, естествоиспытатель.

* В 1819 году родился Герман Мелвилл — американский писатель, автор романа «Моби Дик».

* В 1930 году родился Пьер Бурдье — французский социолог и философ.

* В 1936 году родился Ив Сен-Лоран — французский модельер, создатель модного дома Yves Saint Laurent.

Ив Сен-Лоран, 1958 год Jean Jacques Levy/AP

* В 1941 году родилась Натали Делон — французская актриса и единственная официальная жена Алена Делона.

Кто скончался 1 августа • В 1943 году умерла Лидия Литвяк — советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза.

• В 1957 году умер Павел Челищев — русский художник.

• В 1997 году умер Святослав Рихтер — советский и российский пианист, Народный артист СССР.

Кто отмечает день рождения 1 августа

* 61 год исполняется Сэму Мендесу — английскому режиссеру театра и кино, получившему «Оскар» за «Красоту по-американски».

* 51 год исполняется Татьяне Шитовой — российской актрисе озвучивания (ее голосом говорит «Алиса» от Яндекса).

* 47 лет исполняется Джейсону Момоа — американскому актеру гавайского происхождения («Аквамен», «Дюна»).

* 40 лет исполняется Елене Весниной — российской теннисистке, чемпионке Олимпийских игр 2016 года.

* 31 год исполняется Павлу Табакову — российскому актеру, сыну Олега Табакова.