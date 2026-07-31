«Они этого не скрывают»: в МИД заявили, что европейцы готовятся к войне с Россией

Замглавы МИД Грушко назвал молчанием ягнят то, что ЕС не замечает милитаризацию ФРГ

Солдаты НАТО во время военных учений во Франции, 2026 год

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что европейские страны готовятся к войне с Россией и не скрывают этого. По его словам, Москва будет учитывать происходящее при корректировке своих военно-политических планов. Что еще заявил дипломат и как ситуацию оценивают российские и зарубежные эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя предстоящие совместные ядерные учения Германии и Франции, заявил, что европейские страны готовятся к войне с Россией.

«Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Они публично говорят», — сказал дипломат.

По словам Грушко, российская сторона видит продолжающуюся милитаризацию Германии и намерена учитывать это при корректировке своих военно-политических планов.

«Поразительно, что на этот счет молчит Европа. Такое молчание ягнят, хотя милитаризация Германии должна быть тем элементом, который должен насторожить европейское сообщество, исходя из тех исторических уроков, которые оно должно было извлечь из германского реваншизма, милитаризма, из тех трагедий, которые пришлось пережить всем европейским народом», — сказал замглавы МИД.

Дипломат также заявил, что даже Швейцария, которая ранее придерживалась нейтральной позиции, сейчас «очень плотно интегрирована в военные приготовления Евросоюза и НАТО» и участвует в совместных военных мероприятиях.

Кроме того, Грушко связал происходящее со стремлением европейских властей отвлечь внимание от внутренних проблем Евросоюза , в том числе миграционного кризиса в испанской Сеуте.

«Ледяная война»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что отношения России и Европы вошли в новую фазу противостояния.

По его мнению, нынешнее противостояние можно назвать «ледяной войной», поскольку оно, как считает сенатор, отличается большей интенсивностью, чем холодная война XX века.

«Текущее состояние наших отношений с Западом намного хуже, чем во время первого холодного конфликта», — заявил Пушков в интервью ТАСС.

Сенатор отметил, что во времена холодной войны СССР и западные страны, несмотря на серьезные кризисы, продолжали вести переговоры и придерживались достигнутых договоренностей. В качестве примеров он привел Карибский кризис, войну во Вьетнаме и ближневосточные конфликты, когда, несмотря на напряженность, стороны сохраняли диалог и понимали необходимость сотрудничества.

Европа не сможет воевать без США

Политолог Петр Робейшек в интервью чешскому изданию Parlamentní listy заявил, что Европа сможет вести войну против России только при непосредственном участии Соединенных Штатов.

«Мы можем выступить против России только при условии, что будут мобилизованы США», — сказал он.

По словам Робейшека, сейчас США готовы предоставить европейским союзникам лишь «теплые одеяла» — ограниченную поддержку. При этом, как считает политолог, прямое вступление Вашингтона в конфликт возможно только в случае, если ситуация будет квалифицирована как нападение в соответствии с пятой статьей устава НАТО.

Политолог также заявил, что европейским странам необходимо объективно оценить состояние своих вооруженных сил, количество имеющихся танков и ракет, а также возможности оборонной промышленности. По его мнению, рассчитывать исключительно на поддержку США не стоит, поскольку американская сторона уже израсходовала значительную часть собственного вооружения .

Эксперт отметил, что оборонная промышленность Европы чрезмерно ориентирована на получение прибыли вместо того, чтобы создавать стратегические запасы. Одержимость деньгами и страх изменить политический курс могут привести к тому, что в ЕС возникнет чрезвычайная ситуация, подчеркнул Робейшек.