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Фонд «Росконгресс» подготовил итоговый аналитический доклад ВЭФ-2024

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Фонд «Росконгресс»

В соответствии с поручениями президента Российской Федерации от 9 ноября 2024 года по итогам работы Восточного экономического Форума-2024, фонд «Росконгресс» подготовил аналитический доклад*, посвященный результатам проведения мероприятия 3-6 сентября во Владивостоке.

Этот доклад является результатом масштабной аналитической работы, проведенной экспертами фонда, и представляет собой исчерпывающее исследование важнейших тем и тенденций, обсуждавшихся на форуме.

«Восточный экономический форум - один из важнейших инструментов развития Дальнего Востока. На форуме поднимаются самые актуальные темы социальной сферы, экономики, привлечения инвестиций – всего того, что помогает развиваться Дальнему Востоку и всей стране, улучшает качество жизни людей. За годы реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и благодаря решениям, принятым президентом Российской Федерации на полях ВЭФ, изменился не только сам макрорегион, но и его влияние на экономику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обсуждения, проходящие на Форуме, позволяют понять динамику изменений, оперативно отвечать на вызовы современного мира, укреплять сотрудничество с дружественными странами. Форум дает новый импульс России, она становится сильнее», — сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Развитие Дальнего Востока является стратегическим приоритетом для России, призванным обеспечить экономический рост и укрепить позиции страны на мировом рынке в эпоху глобальных изменений. Регион является флагманом экономического развития России, а Восточный экономический форум выступает мощным международным хабом, обеспечивающим реализацию стратегических целей развития Дальнего Востока и укрепления позиций страны в АТР и в мире. Масштаб заключенных на ВЭФ-2024 соглашений — свыше 5,5 трлн рублей, в том числе 27 контрактов с иностранными организациями — наглядно демонстрирует высокий интерес к инвестиционным возможностям Дальнего Востока и доверие к России как стратегическому партнеру. Эти инвестиции являются значительным вкладом в интеграцию в мировые экономические процессы и, тем самым, подтверждают важную роль Дальнего Востока для экономики России в целом», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Доклад «Итоги IX Восточного экономического форума 2024» раскрывает стратегическую роль Дальнего Востока в новой глобальной экономической реальности, подкрепленную множеством мнений ведущих экспертов, участников форума и представителей бизнеса. В нем подробно анализируются ключевые вопросы, стоящие перед регионом и страной, и предложены конкретные пути для дальнейшего устойчивого развития и интеграции в международную экономику.

Важные выводы, представленные в докладе, подчеркивают следующие аспекты:

● Необходимость усиления международного сотрудничества в рамках АТР для укрепления экономической стабильности и развития новых рынков.
● Формирование справедливой и демократической системы международных отношений, свободной от давления и диктата, как ключевой цели для всех заинтересованных сторон.
● Стратегическая роль Дальнего Востока как флагмана развития России, преодолевающего барьеры санкционного давления и открывающего доступ к растущим рынкам.
● Устойчивое развитие региона как залог укрепления позиций России на мировом рынке и интеграции в динамично развивающиеся рынки АТР.
● Развитие транспортной инфраструктуры и создание новых международных транспортных коридоров как важнейшего фактора для интеграции России в глобальную экономику.
● Технологический суверенитет и развитие независимых производственных мощностей как необходимое условие для укрепления экономической безопасности России.
● Акцент на развитие социальной и промышленной инфраструктуры в Дальневосточном регионе для повышения качества жизни и создания новых возможностей для населения.

В докладе также представлены вопросы развития технологий и кооперации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ШОС и БРИКС. Подробно освещены результаты форума, включая подписание 313 соглашений на общую сумму 5,57 трлн рублей.

Итоговый аналитический доклад ВЭФ-2024 — это источник информации для тех, кто стремится понимать ключевые тенденции в развитии международного сотрудничества, технологической независимости, транспортной инфраструктуры и экономической интеграции России в мировую экономику. Подробнее читайте в Информационно-аналитической системе фонда «Росконгресс».

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