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Пресс-релиз

Более двух тысяч человек вдохновились на поиск своей родословной на фестивале «ГенЭкспо»

Завершился самый масштабный фестиваль генеалогии и семейной истории «ГенЭкспо» – 2024, который прошел при поддержке гранта Мэра Москвы, Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы и Фонда Росконгресс.

За два дня мероприятие посетили очно – более 2 тысяч человек, к онлайн трансляции присоединились более 7 тысяч человек. 90 лекторов и лучших экспертов в сфере генеалогии и смежных областях провели лекционные и дискуссионные сессии. Для детей были организованы игротека и мастер-классы.

«В Год семьи мы особо подчеркиваем значение укрепления семейных уз. Семья — это фундамент нашего общества, источник духовных и нравственных ценностей. Изучение генеалогии позволяет не только сохранить историческую память, но и передать ее следующим поколениям, обеспечивая преемственность и устойчивость наших семейных и культурных традиций», – отметил Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Помимо лектория на территории Loft Hall была подготовлена выставочная экспозиция семейных древ, а также представлены варианты сохранения истории семьи партнерами проекта.

Одним из важных событий второго дня стала презентация премии «Жить Вместе», которая содействует объединению людей, реализующих социальные и общественные проекты.

В преддверии 2025 года Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению «Молодежь и дети» сформировать федеральный проект «Россия в мире». Отмечено, что проект будет направлен на развитие международного молодежного сотрудничества и продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей за рубежом.

Фестиваль семейной истории «ГенЭкспо» посетил Советник руководителя отдела международного сотрудничества Министерства Просвещения РФ Алексей Светлый и рассказал о проекте «Российский учитель за рубежом»: «За шесть лет охват проекта составил свыше 270 тысяч зарубежных школьников. Была выстроена поэтапная схема, в рамках которой Минпросвещения России направляет в новые страны сначала преподавателей русского языка, а вслед за ними – учителей математики, физики, химии, информатики. Они преподают школьникам на русском языке, по российским программам обучения. Самая главная цель, на которую направлен проект - формирование возможностей для самореализации развития талантов молодежи». Один из главных талантов молодежи, который сейчас очень интересен, – подчеркнул Алексей Светлый – самопрезентация и презентация своего рода. Ведь что нам дает семья, род – это стабильность, это воля, устойчивость, взаимовыручка. Представляете, насколько это вызывает уважение у сверстников и, насколько это ему дает силы опираться на то, чем он занимается, что делает и как ко всему относится».

На фестивале был представлен один из крупнейших в России генеалогических сервисов Familio, девиз которого – «Каждый человек важен». «Память о любом человеке, который жил до нас, очень важна. Мы обязаны эту память сохранить, обязаны передать ее поколениям после. В этом миссия каждого человека», – сказал сооснователь сервиса Иван Зыков.

«Сегодня мы с вами совершили увлекательное путешествие в мир наших предков, осознали важность семейных ценностей и связи поколений. Пусть это вдохновит нас беречь и передавать наследие нашему будущему» - завершил основатель Дома семейных традиций «Кристиан» и проекта «ГенЭкспо» Михаил Шевелев.

Такого масштабного события в сфере генеалогии еще не было. Начало успешно положено, и организаторы обещают не менее увлекательное продолжение.

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