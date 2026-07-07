«Улыбалась, но не произнесла ни слова». Марин Ле Пен смягчили приговор по делу о растрате

Ле Пен получила право на участие в выборах президента Франции в 2027 году

Апелляционный суд Парижа сократил срок тюремного заключения для Марин Ле Пен до трех лет. Два года считаются условными, в течение еще одного года политику придется носить электронный браслет. Кроме того, решение суда позволит Ле Пен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года. Официальное заявление о своих дальнейших планах она сделает позже.

Апелляционный суд Парижа снизил до трех лет срок лишения свободы лидеру парламентской фракции ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен по делу о фиктивном трудоустройстве помощников в Европейский парламент, сообщает Le Figaro.

В течение одного года политик должна будет носить электронный браслет, еще два года наказания считаются условными . Также суд сократил Ле Пен срок запрета на участие в выборах: он уменьшился с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 — условны.

«Суд постановил, что 15 месяцев этого запрета она уже отбыла, начиная с 31 марта 2025 года — даты вынесения первоначального обвинительного приговора», — говорится в публикации.

Как пишет Reuters, 57-летняя Ле Пен, выходя из зала суда, «улыбалась, но не произнесла ни слова» . Затем она отправилась в штаб-квартиру своей партии на экстренное совещание, чтобы обсудить дальнейшие действия.

В марте 2025 года суд первой инстанции признал Ле Пен виновной по делу о фиктивном найме помощников в Европарламенте. Следствие доказало, что оплачиваемые из бюджета ЕС сотрудники фактически занимались партийными делами Ле Пен во Франции. Политику назначили четыре года тюрьмы (два из них — условно, а два — с возможностью ношения электронного браслета), штраф €100 тысяч и запрет баллотироваться в органы власти на пять лет. Последнее ограничение вступило в силу немедленно.

Браслет как камень преткновения

С юридической точки зрения Марин Ле Пен может баллотироваться на президентских выборах 2027 года, пишет Le Figaro. Однако в преддверии судебного заседания политик заявила о «невозможности» проведения предвыборной кампании с электронным браслетом.

«Если речь идет о том, чтобы позволить мне быть кандидатом, но при этом фактически запретить мне проводить совершенно свободную избирательную кампанию, вы понимаете, что это невозможно. Я не могу рассчитывать на то, что судья позволит мне провести встречу в Роморантене или сходить на рынок в Энен-Бомоне», — цитирует ее BFMTV.

По информации Reuters, электронный браслет, скорее всего, осложнит президентскую кампанию, поскольку политику «придется возвращаться домой каждую ночь, но, вероятно, не сделает ее невозможной». Источник агентства не исключает, что Ле Пен также может попросить снять браслет через несколько месяцев «за хорошее поведение».

Однако французские СМИ считают, что Ле Пен может уйти в отставку и уступить место лидеру «Национального объединения», депутату Европарламента Жордану Барделлу . Ожидается, что об окончательном решении объявят вечером 7 июля.

До заседания Барделла заявил, что партия «предусмотрела все возможные сценарии». Он заверил, что будет «продолжать поддерживать ее [Ле Пен], как и всегда», каким бы ни было решение суда.

Возможное участие Ле Пен в президентских выборах в 2027 году станет ее четвертой попыткой занять пост главы государства. Она баллотировалась в президенты Франции уже трижды. В 2012 году Ле Пен заняла третье место в первом туре, набрав 17,9% голосов, в 2017-м вышла во второй тур, где уступила действующему президенту Эммануэлю Макрону (набрала 33,9%). В 2022-м она вновь вышла во второй тур и так же уступила Макрону, показав свой лучший результат — 41,45%.

Реакции на апелляцию

Макрон отказался комментировать решение суда в отношении Ле Пен. Свою позицию глава государства связал с демократией.

«Для демократии полезно, когда президент не комментирует судебные решения, поэтому я буду придерживаться этого протокола», — сказал он на пресс-конференции в Сирии.

Адвокат Ле Пен Родольф Босселю отметил, что дополнительное заявление будет опубликовано позже. «Мы частично удовлетворены», — уточнил юрист.

Глава левой партии «Экологисты» Марин Тонделье считает, что суд проявил в отношении Ле Пен «большую снисходительность».

«В нормальном мире, где у «Национального объединения» была бы хоть малейшая крупица морали, она [Ле Пен] бы сама отказалась от участия в выборах. Потому что нельзя достойно баллотироваться на выборы после того, когда тебя осудили за нецелевое использование государственных средств», — подчеркнула она.

Депутат Франсуа Руффен, представляющий левое крыло Национального собрания Франции, считает, что потенциальная предвыборная кампания Ле Пен с электронным браслетом демонстрирует глубокое укоренение коррупции в стране.

«Сам факт того, что нам вообще приходит в голову мысль о том, что Марин Ле Пен может вести предвыборную кампанию, нося на себе электронный браслет, свидетельствует о том, что коррупция в нашей стране принимается как должное», — сказал он журналистам.