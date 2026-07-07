Устроившую взрыв в Монако застрелил и закопал офицер ГУР. Что известно о покушении на Ермолаева

Тело Березовской, подозреваемой в покушении на олигарха Ермолаева нашли под Киевом

На Украине задержали двух подозреваемых в убийстве 39-летней Анастасии Березовской, которую Интерпол разыскивал по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Закопанное тело женщины было обнаружено недалеко от Киева. В полиции сообщили, что по делу уже задержаны действующий офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов. Что известно о расследовании — в материале «Газеты.Ru».

Вечером 6 июля под Киевом обнаружили закопанное тело Анастасии Березовской. В полиции подтвердили, что женщину застрелили в голову.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил в своем Telegram-канале, что Березовскую убили четырьмя выстрелами в затылок. По его словам, убийство произошло еще в пятницу, а тело нашли только спустя несколько дней.

Кто убил Березовскую

Позже стало известно, что сотрудники украинской полиции задержали сотрудника Главного управления разведки Украины и бывшего правоохранителя .

В полиции сообщили, что сотрудник ГУР признался в убийстве Березовской. Следствие считает, что преступление он совершил вместе с другим фигурантом — бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Досудебное расследование было начато 1 июля — в день возвращения Березовской на Украину. По версии следствия, после приезда она поддерживала связь с членами семьи, а также с двумя мужчинами — бывшим силовиком и офицером ГУР. По данным правоохранителей, они неоднократно переводили ей деньги на банковскую карту и криптокошелек .

Сотрудник ГУР заявил, что самостоятельно поддерживал контакт с Березовской и отправлял ей деньги, не ставя в известность свое руководство.

При обыске дома бывшего сотрудника правоохранительных органов следователи обнаружили подвальное помещение, которое, по их оценке, похоже на комнату для пыток .

В настоящее время силовики устанавливают возможных заказчиков преступления, а также других лиц, которые могли быть причастны к покушению на семью Вадима Ермолаева в Монако.

Покушение в Монако

Вечером 29 июня в жилом комплексе в Монако сработало взрывное устройство, заложенное в рюкзаке. В результате тяжелые ранения получили украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина и их несовершеннолетний сын.

Основной удар пришелся на Насобину — ей ампутировали обе ноги. Ермолаев получил тяжелые осколочные ранения и ожоги. Сын бизнесмена пострадал значительно меньше.

После взрыва правоохранительные органы Монако начали масштабную операцию по поиску подозреваемых. 3 июля Интерпол объявил в международный розыск 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской и выпустил «красное уведомление».

В ориентировке говорилось, что подозреваемая «вооружена и опасна». Интерпол также опубликовал две ее фотографии и особые приметы. В частности, сообщалось, что у женщины на правой руке от плеча до локтя имеется татуировка, предположительно в виде змеи. Кроме того, указывалось, что она владеет немецким языком и зарегистрирована в Германии. По данным следствия, ее опознали благодаря записям камер видеонаблюдения и показаниям свидетеля.

По информации британских СМИ, в первые дни после взрыва в поисковой операции были задействованы полицейские вертолеты, вертолеты французской армии с прожекторами, беспилотники и многочисленные патрули. Следствие предполагало, что подозреваемая могла скрываться вместе с сообщниками.

Как сообщили источники «Украинской правды», Березовская находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года.

Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что покушение на убийство Ермолаева обошлась заказчикам в $150 тыс. Как сообщили источники в правоохранительных органах, $8 тыс. получила сама Березовская. Имя заказчика преступления не называется. Офицер ГУР, которого задержали, работал в 9-м департаменте разведки, который специализируется на ударах БПЛА. Депутат Рады Алексей Гончаренко (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уточнил, что фамилия сотрудника ГУР — Реут.

Покушение на Ермолаева: версии

После взрыва ряд СМИ сообщал о том, что к покушению могла быть причастна Служба безопасности Украины. Прокуратура Монако заявила, что расследует дело по статьям о покушении на убийство и установке взрывного устройства.

По данным Daily Mail, одной из основных рабочих версий расследования является сведение счетов, связанное с предпринимательской деятельностью Ермолаева. При этом официально мотив преступления правоохранительные органы Монако пока не называли.

Французское издание Nice-Matin со ссылкой на бывшего сотрудника внешней разведки Франции Клода Монике сообщило, что одной из возможных причин покушения могли стать планы Ермолаева выступить в Европарламенте с докладом о коррупции на Украине .

По данным Telegram-канала Baza, семья Ермолаева опасалась возможного покушения еще за несколько месяцев до взрыва . Как утверждает канал, во время судебного процесса над сыном бизнесмена Артуром Ермолаевым адвокат заявлял о поступавших угрозах и просил суд скрыть сведения о семье, однако ходатайство было отклонено.

Кто такой Вадим Ермолаев

Вадим Ермолаев — бизнесмен из Днепропетровска, основатель торгово-производственной корпорации «Алеф» и один из крупнейших застройщиков города. Также его связывали с организацией мошеннических кол-центров. Ранее он неоднократно входил в список 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes. В 2019 году предприниматель отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра.

Ермолаев также был одним из фигурантов расследования «Украинской правды» «Батальон Монако», посвященного украинским бизнесменам и политикам, проживающим за рубежом во время конфликта. За несколько дней до покушения издание опубликовало очередную часть этого расследования, в которой показало Ермолаева в Монако.